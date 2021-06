TV-Kritik: Maischberger : Der Unterschied zu den Grünen

Politik ist ein Handwerk. Dafür gab es früher den aus der Sozialdemokratie stammenden Begriff der „Ochsentour“, der den mühsamen Aufstieg vom Ortsverein bis in die höchsten politischen Ämter beschrieb.

Bei der Ochsentour lernen Politiker alles, was sie wissen müssen: Bündnisse schmieden, um Mehrheiten zu sichern. Aber vor allem die Wirkung ihrer Worte sorgsam zu bedenken. Nirgendwo sonst hat ein falsches Wort solche Konsequenzen wie in der Politik. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Kein anderer Beruf beruht in gleicher Weise auf der Legitimation der Öffentlichkeit.

Mit spitzbübischem Lächeln scheinbar harmlos

Gestern Abend zeigte uns Sandra Maischberger, was das in der Praxis bedeutet. Sie hatte mit Olaf Scholz (SPD) und Markus Söder (CSU) zwei Spitzenpolitiker eingeladen, die im Bundestagswahlkampf eine zentrale Rolle spielen werden. Wenn auch der eine das geworden ist, was der andere gerne sein wollte. Natürlich weiß jeder gute Journalist schon vor einem Interview, welche Fragen ein Politiker mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten kann, und welche gar nicht. Bei Sandra Maischberger drückt sich das in ihrer Mimik aus: Ihr spitzbübisches Lächeln signalisiert die Erwartung, wie ein Gast die Frage nicht beantworten wird.

So machte der bayerische Ministerpräsident den Anfang. Die harmlose Frage nach dem Wahlkampfslogan der Union wollte Söder nicht beantworten, weil das in den „Redaktionsstuben“ als Vorpreschen interpretiert würde, er damit Armin Laschet wieder unter Druck setzen wolle. „Nein“, so seine Erklärung, das wolle er „als treuer und braver gemeinsamer Wahlkämpfer nicht tun.“

So kennen wir zwar nicht den Wahlkampfslogan der Union, aber erfuhren etwas über Söders kommunikatives Problem. Er hatte seit mehr als einem Jahr versucht, seinen Konkurrenten aus Düsseldorf auszumanövrieren. Nach seinem verlorenen Kampf um die Kanzlerkandidatur wird deshalb bei jeder seiner Äußerungen nach Anzeichen von Illoyalität gesucht. Schließlich käme niemand auf die Idee, Söder für „brav und treu“ zu halten.

„Spiderman“ statt „Highlander“

Von der besonderen Betrachtungsweise ist mittlerweile sogar die Auswahl seiner Filmmotive auf Kaffeetassen betroffen. Als die Welt-Journalistin Dagmar Rosenfeld auf das „Highlander“-Motiv hinwies, zeigte Söder seine Tasse mit „Spiderman“. Damit lässt sich wirklich nicht ausdrücken, es könnte nur einen geben. Aber das zeigte die Risiken, wenn man als Spitzenpolitiker mit solcher Symbolik operiert. Es könnte sogar passieren, dass sich Söder einmal bei der Auswahl eines Filmmotivs gar nichts gedacht hat. Ihm aber eine Interpretation untergeschoben wird, gegen die er sich nicht mehr wehren könnte. Wie will er auch beweisen, sich gar nichts gedacht zu haben?

Mit solchen Fallstricken muss Scholz nicht rechnen. Er hatte vor bald 20 Jahren als SPD-Generalsekretär das Etikett des „Scholzomat“ angeklebt bekommen. Damit war ein Langweiler gemeint, der mit Sätzen aus Textbausteinen hantiert. Das änderte sich, als er zuerst Bundesarbeitsminister und anschließend Hamburger Bürgermeister wurde. Der Langweiler stand plötzlich für Seriosität und Ernsthaftigkeit. Aus Schwächen solche Stärken zu machen, ist für das Image eines Politikers ein zentraler Punkt. Die Krawalle beim Hamburger G-20-Gipfel hinterließen allerdings Spuren auf diesem bis dahin so gelungenen Imagewandel.