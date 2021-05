TV-Kritik : Professionelle Moral

Offenbar erfreut sich neuerdings eine Literaturgattung einer besonderen Aufmerksamkeit. Es handelt sich um die Wahlprogramme der für den Bundestag kandidierenden Parteien. So behaupten viele, diese Werke mit besonderem Interesse zu lesen.

Am Mittwochabend etwa der Unternehmer Frank Thelen bei Sandra Maischberger. Dabei widmete er sich nach eigenem Bekunden vor allem dem der Grünen. Der äußere Anlass war nachvollziehbar: Deren Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock war zum Einzelinterview in der Sendung geladen. Scheinbar meinte Thelen über die Lektüre dieser parteiamtlichen Prosa Informationen über das Handeln einer potentiellen Bundeskanzlerin zu erfahren.

Vielleicht könnte sich jemand einmal die Mühe machen, die Politik der Bundeskanzler der vergangenen Jahrzehnte mit deren Wahlprogrammen zu vergleichen: Er würde erstaunlich wenig Gemeinsamkeiten feststellen. Das gilt keineswegs nur für die Amtsinhaberin, die es in dieser Disziplin zu einer gewissen Meisterschaft gebracht hat.

Wie ein Pfau die schönsten Federn

Es entspricht der Funktion von Wahlprogrammen. Diese dienen in erster Linie der innerparteilichen Willensbildung, damit sich auch alle Flügel und Gruppen wiederfinden können. Darüber hinaus der ideologischen Selbstvergewisserung, weshalb die Parteien wie ein Pfau ihre schönsten Federn zur Schau stellen.

In der SPD und bei den Linken ist das die soziale Gerechtigkeit, in der FDP die Marktwirtschaft, bei den Grünen die Umwelt. Allein die Unionsparteien hielten schon immer ihren Machtanspruch für das wichtigste Anliegen, weshalb sie das Wahlprogramm noch nie besonders ernst genommen haben. So kämpften diese zumeist von Bürokraten verfassten Werke mit dem Spagat zwischen Unverbindlichkeit und Konkretheit. In einem waren sich aber alle Politiker sicher: Vier Jahre später wird sich niemand mehr für die Wahlprogramme von gestern interessieren.

Mit heißem Herzen und Textmarker bewaffnet

So hatte Thelen wahrscheinlich vor der Sendung mit heißem Herzen und dem Textmarker bewaffnet das grüne Wahlprogramm studiert, um dort die von ihm erwartete Katastrophe einer Bundeskanzlerin Baerbock zu finden. Das Vorhaben scheiterte allerdings auf ganzer Linie.

Denn Baerbock zeigte sich inhaltlich so gut vorbereitet, dass Thelen ihr am Ende sogar zustimmen musste. Auf die von Frau Baerbock aufgezeigte steuerliche Problematik des Stroms aus Speichern habe er Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auch schon hingewiesen, so teilte Thelen uns mit.

Frau Baerbock ist aber als Berufspolitikerin erfahren genug, um möglichen Fallstricken auszuweichen. So stutzte sie etwas, als Frau Maischberger von einem nationalen Luftverkehrskonzept der Grünen sprach, „dass den innerdeutschen Flugverkehr weitgehend auf die Bahn verlagert.“ Wahrscheinlich stutzte sie wegen „innerdeutsch“, so redet heute niemand mehr. Dementieren konnte sie das aber auch nicht, es hörte sich schließlich nach grüner Programmatik an.