TV-Kritik „hart aber fair“ : Kann man sich an eine Pandemie gewöhnen?

Nach sechs Wochen Kontaktverbot hat jeder Bürger dieses Landes seine Erfahrungen mit sozialer Distanzierung gemacht. Für manche hat sich viel oder alles geändert, für andere wiederum wenig oder nichts. Zur letzteren Gruppe gehört zweifellos auch ein Autor, der am heimischen Schreibtisch regelmäßig Talkshows rezensiert. Für ihn hat sich im Arbeitsalltag nichts geändert, dafür hat er seine Erfahrungen mit medialen Aufmerksamkeitszyklen anzubieten. Seit Anfang März gibt es nur noch ein Thema, das den bis dahin dominierenden Klimawandel abgelöst hat. Talkshows sind allerdings weiterhin ein guter Indikator, wie sich gesellschaftliche Stimmungen verändern. Zumeist weicht die anfängliche Aufregung am Ende einem Überdruss, sich die immer gleichen Argumente anzuhören. So haben wahrscheinlich viele Zuschauer längst vergessen, dass sie in Kommunen im „Klimanotstand“ leben.

Seit sechs Wochen leben wir im wirklichen Notstand. Somit stellt sich die Frage, ob die medialen Aufmerksamkeitszyklen auch bei einem Thema funktionieren, das so tief in die Lebenswelt der Bürger eingreift. Der in Marburg lehrende Soziologe Martin Schröder diskutierte das auf Grundlage einer Erkenntnis, für die man allerdings nicht unbedingt Soziologe sein muss: Der Mensch gewöhne sich zwar an alles, so Schröder, aber zugleich hingen seine Zukunftserwartungen von der Einschätzung der aktuellen Situation ab.

Vernichtung der beruflichen Existenz

Diese brachte Helmut Köhnlein auf den Begriff „Unsicherheit.“ Der Kölner Gastronom hat sein Geschäftsmodell verloren, damit einen Großteil seines bisherigen Einkommens. Zugleich wurde deutlich, welche Bedeutung der Faktor Zeit in dieser Ausnahmesituation hat. Köhnlein habe nicht damit gerechnet, so sagte er, dass die Schließung seiner beiden Gaststätten solange dauern werde. Diese sechs Wochen markieren für ihn die Aussicht auf die Vernichtung seiner beruflichen Existenz. Das konnte er sich an seinem letzten Öffnungstag am 13. März noch nicht vorstellen.

So wurde diese Sendung über den Alltag mit der Pandemie ein interessantes Experiment. Sie stellte nicht die zunehmende politische Polarisierung in den Vordergrund, wie sie noch am Sonntag bei Anne Will zu erleben war. Dort ging es um das klassische Legitimationsproblem der Politik. Im Vergleich dazu werden sich viele Zuschauer gestern Abend sicherlich gelangweilt haben: Es gab keine Kontroversen, weil sich keiner der Gäste gegenüber Wählern und Interessengruppen rechtfertigen musste. Sie berichteten über ihre Erfahrungen aus den vergangenen sechs Wochen, wobei sich außer Köhnlein niemand existentielle Sorgen machen muss. Ironischerweise beklagten sich weder die Supermarkt-Kassiererin Jolanta Schlippes, noch der Berliner Polizeibeamte Martin Feldmann über ihre Einkommenssituation, obwohl das bisher zu den Merkmalen dieser Debatte gehört. Selbst in einer Volkswirtschaft mit einer um zehn Prozent sinkenden Wertschöpfung ist die Verbesserung der Einkommen eine der beliebtesten Forderungen.

Eine bessere Bezahlung für Frau Schlippes mahnte aber immerhin Wolfgang Niedecken an, einer der großen Rockstars der Babyboomer-Generation. Paradoxerweise werden die Funktionsmechanismen der Einkommensverteilung in kapitalistischen Ökonomien aber nirgendwo so deutlich wie in der Unterhaltungsindustrie. Dort gilt schonungslos das Prinzip „Der Gewinner bekommt alles“, und das ohne die Gewerkschaften als verteilungspolitisches Korrektiv. Es reicht icht aus, ein guter Musiker zu sein: Vielmehr schöpfen Stars wie Niedecken einen Großteil der Erlöse ab. Natürlich war sich der BAP-Frontmann seiner privilegierten Stellung bewusst, als er auf die Nöte vieler Kollegen hinwies, die das Veranstaltungsverbot in Existenznöte bringt. Nur ist es für ihn offensichtlich leichter, die Einkommensverteilung bei Einzelhandelsunternehmen zu kritisieren.

So berichteten die Gäste aus ihrem Alltag in der Coronakrise. Die Gießener Infektiologin Susanne Herold gewährte einen Einblick in ihren Terminkalender, um die tägliche Arbeitsbelastung zu dokumentieren. Sie beklagte sich nicht, was sicherlich auch mit dem Reputationszuwachs von Virologen und Epidemiologen zu tun hat. Dazu kommt das professionelle Interesse einer Wissenschaftlerin, die eine solche Ausnahmesituation als Herausforderung begreifen dürfte.