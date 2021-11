TV-Kritik: Hart aber fair : Reaktionäres Denken in der Weihnachtsbaum-Plantage

Manche stellen sich die Politik wie eine Weihnachtsbaum-Plantage vor. Dort werden die frisch geschlagenen Bäume durch Setzlinge ersetzt, um den Absatz in den kommenden Jahren sicherzustellen. Dieses Konzept erfand die Forstwirtschaft mit dem Begriff der Nachhaltigkeit. Er sollte den planlosen Raubbau beenden, der bis dahin die Nutzung des Waldes dominierte. Natürlich hatte das wenig mit der später in der Romantik entwickelten Vorstellung des Waldes als unberührte Natur zu tun. Diese Sehnsucht verkörpert heute der Förster Peter Wohlleben. Er hat daraus ein florierendes Geschäftsmodell gemacht, dem die ökonomische Nachhaltigkeit nicht abzusprechen ist. Umso erstaunlicher war allerdings seine Aussage über die Politik nach der großen Flut im Ahrtal. Er habe ehrlich an politische Lösungen geglaubt, also den Wiederaufbau der Region als Auflösung von Zielkonflikten und durch Abschaffung konkurrierender Interessen.

Nur funktioniert die Politik nicht wie eine Weihnachtsbaum-Plantage, eher wie ein komplexes Ökosystem. Deshalb scheitert sie auch regelmäßig mit den vollmundigen Versprechen politischer Lösungen, wenn sie denn mehr sind als nur das Drehen an den kleinen Stellschrauben. Dafür war diese „Hart aber fair“ -Sendung mit dem Titel „Kranke Wälder, überflutete Täler – wird jetzt ernst gemacht beim Klimaschutz?“ ein gutes Beispiel.

Wohllebens Wald als Siedlungraum?

Offenbar war die Redaktion auf diesen Titel gekommen, weil Wohllebens Wald in unmittelbarer Nachbarschaft zum Katastrophengebiet liegt. Also begann sie mit einer kurzen Reportage, wo der populärste Förster der Nation noch einmal seine Erkenntnisse über die Funktion des Waldes erläutern durfte. Die allgemeine Ratlosigkeit kam in einem Gespräch mit einer Betroffenen zum Ausdruck. Die sah zwar das welthistorische Problem namens Klimawandel, sprach aber gleichzeitig davon, es am liebsten zu verdrängen. Schließlich braucht sie weiterhin ein Dach über dem Kopf und eine funktionierende Infrastruktur, um ihrer Erwerbstätigkeit in einer Großstadt nachzugehen.

Immerhin machte Wohlleben auf Nachfrage des Moderators einen pragmatischen Vorschlag. Er wollte nicht ausschließen, einen Teil seines Waldes als zukünftigen Siedlungsraum anzubieten, um Menschen aus potenziellen Überschwemmungsgebieten eine Alternative zu bieten. Darauf ging die rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel leider nicht ein, was unter Umständen auch mit den rechtlichen Schwierigkeiten bei der Ausweisung von Bebauungsgebieten in Naturreservaten zu tun haben könnte. Aber es ist immer nützlich, seine grundsätzliche Bereitschaft für etwas zu bekunden, was natürlich nie umgesetzt wird.

Spiegel hatte auch ansonsten einen gemütlichen Abend, weil niemand das offenkundige Versagen der Mainzer Landesregierung beim Katastrophenmanagement im Ahrtal thematisieren wollte – außer Dorothea Siems, Journalistin der Welt, und Sebastian Lachmann, Angestellter beim Bergbau- und Kraftwerksbetreiber LEAG in Cottbus. Die theoretische Debatte, ob dieses Jahrhunderthochwasser ohne den Klimawandel nicht passiert wäre, macht leider niemanden lebendig. Eine frühzeitige Warnung vor der großen Flut hätte aber die erschreckenden Opferzahlen verhindern können. Das wäre für eine Landesregierung auch einfacher umzusetzen als eine Verhinderung des Klimawandels in den Grenzen von Rheinland-Pfalz.