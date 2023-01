TV-Kritik zu „Anne Will“ : Wir sollten übers Klima reden, aber wir reden über Gewalt

Es geht ums Klima, und dann sitzt ein Innenminister in der Talkshow? Nach der am Wochenende aus dem Ruder gelaufenen Demonstration gegen die Räumung von Lützerath im rheinischen Braunkohletagebau ist bei Anne Will zunächst viel von Gewalt die Rede, nicht von CO2 oder erneuerbarer Energie. Die Lage ist noch unübersichtlich, als die Sendung läuft. Auf Seiten der Polizei ist von mehr als hundert Verletzten die Rede, so der nordrhein-westfälische Innenmister Herbert Reul (CDU). Umgekehrt werden von Aktivisten wie Luisa Neubauer von Fridays for Future schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben, Demonstranten seien verletzt worden.

Zu hören war dies schon in den Nachrichtensendungen am Wochenende. Aufschlussreich in der Gesprächsrunde ist der Umgang damit. So räumt Reul freimütig ein, längst nicht alle Polizisten seien durch Demonstranten verletzt worden, die mit Steinen, Pyrotechnik und Molotowcocktails warfen, sondern ebenso bei der Räumungsaktion selbst. Auch hat er Strafanzeige gestellt gegen zwei Beamte, deren Verhalten in Videodokumenten aufgefallen war – „wenn ein Polizist Fehler macht, dann bekommt er ein Problem, das ist nämlich so in einem Rechtsstaat“.

Anne Will lässt Luisa Neubauer nicht vom Haken

Luisa Neubauer hingegen lässt kein Bedauern über Angriffe auf Polizisten erkennen. Als Augenzeugin, die in den vergangenen Tagen an den Demonstrationen in Lützerath teilnahm, äußert sie vor allem Entsetzen über das Vorgehen der Polizei gegen die „überwältigende Zahl friedlicher“ über das Feld gehender Menschen, das in „keinem Verhältnis stand“: „Das sah nicht professionell aus.“ Deeskalation sieht anders aus.

Anne Will, die vorige Woche ankündigte, nach sechzehn Jahren ihre ARD-Talkshow im Dezember einzustellen, zeigt hier noch einmal ihre Qualitäten als Journalistin, die – verbindlich im Auftritt, entschieden in der Sache – Luisa Neubauer nicht vom Haken lässt. Ob sie also gesehen habe, dass Polizisten Demonstranten schlugen, will sie von der jungen Frau wissen, die entgegnet, sich das nicht anmaßen zu wollen, woraufhin Will unterbricht: „Was heißt anmaßen? Haben Sie es gesehen oder nicht?“ Es sei eine wirre Situation gewesen, setzt Neubauer aufs Neue an, aber sie würde der Sanitäterin glauben, die ja dabei gewesen sei. „Warum tun Sie das?“

Die Moderatorin ist in Form an diesem Abend und entlockt Luisa Neubauer angesichts des Verbots und der Gefahr, sich an die Abbruchkante zu begeben, die Spitzfindigkeit: „Das war nicht legal, aber in den Augen der Demonstration legitim.“

Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, schweigt zunächst angesichts des Dilemmas ihrer Partei, gegen Lützerath demonstriert zu haben, um nun als Regierungsverantwortliche im Bund wie im Land Nordrhein-Westfalen einen „Hinterzimmerdeal mit RWE“ eingegangen zu sein, wie BUND-Chef Olaf Bandt höhnte.

„Lützerath ist das Hartz IV der Grünen“

Dafür liest der Klimaforscher Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung den Aktivisten die Leviten. Niemand stehe über dem Gesetz, wirft er Luisa Neubauer an den Kopf, auch nicht die Letzte Generation, und seien ihre Ziele noch so hehr: „Durch solche Aktionen bleibt das eigentliche Thema auf der Strecke: der Klimaschutz“. Der aber sei eine globale Herausforderung und müsse endlich ernst genommen werden, gerade in Deutschland, wo der Emissionsverbrauch so hoch ist wie in kaum einem anderen Land.

Nun kommt Ricarda Lang aus der Deckung, die den schwierigen Part hat, den vom grünen Bundeswirtschaftsminister Habeck und seinen nordrhein-westfälischen Parteikollegen ausgehandelten Kompromiss mit dem Energiekonzern RWE zu verteidigen: Lützerath wird abgerissen und der Tagebau Garzweiler ausgedehnt, dafür werden fünf andere Dörfer gerettet und der Kohleausstieg um acht Jahre vorgezogen auf 2030.