TV-Kritik: Anne Will : „Sie dürfen das natürlich fragen, aber finden Sie es wirklich angebracht?“

Im Uhrzeigersinn von links: Helge Braun (CDU), Melanie Brinkmann (Professorin für Virologie am Institut für Genetik an der Technischen Universität in Braunschweig), Anne Will (Moderatorin), Markus Söder (CSU), Bernadett Erdmann (Chefärztin der Zentralen Notaufnahme des Klinikums Wolfsburg) und Sebastian Fiedler (Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter) Bild: NDR/Wolfgang Borrs

Der beste Grund, nach zwei Wochen des Corona-Dauerfeuers bei einer weiteren Talkrunde zum alles beherrschenden Thema dieser Tage einzuschalten, steht zum Glück gleich ganz am Anfang: Markus Söder ist zwar nicht zu Gast bei Anne Will, dafür aber per Video zugeschaltet, um das wenige Stunden zuvor verkündete deutschlandweite Kontaktverbot in der Öffentlichkeit zu kommentieren. Die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundesregierung hatten sich darauf geeinigt, nachdem Söder in Bayern bereits am Freitag mit einer eigenen, noch etwas einschneidenderen Regelung vorgeprescht war. Dass der Rest der Republik der bayerischen Regierung in der Krise nun zum wiederholten Mal – mit Unterschieden im Detail – hinterherläuft, braucht Söder gar nicht auszusprechen: Er weiß, dass sein Profil als Mann der Tat in dieser Krise stündlich wächst.

Es gibt keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass Söder entscheidet, wann und wie er es tut, weil er es so für das Beste hält – jedoch auch nicht daran, dass ihm die parteipolitischen Implikationen seiner Alleingänge vor Augen stehen in einer Union, die einen Kanzlerkandidaten sucht. Vor der Corona-Epidemie hat er derartige Ambitionen zwar mit guten Gründen zurückgewiesen. Aber wer weiß in diesen Tagen schon, wie das Land danach aussieht?

Doch darüber würde Söder jetzt natürlich kein Wort verlieren. Im Gegenteil: Die Gerüchte, wonach es zwischen ihm und Armin Laschet, dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und bislang wohl stärksten Anwärter auf Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur, infolge des bayerischen Alleingangs zum Streit gekommen sei, wischt Söder beiseite. Die Nachfrage der Moderatorin, ob denn nun er oder Laschet sich hinsichtlich der jüngsten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus durchgesetzt hätten, liefert ihm die perfekte Vorlage, jedes machtpolitische Kalkül von sich zu weisen: „Frau Will, finden Sie die Frage, Sie dürfen sie natürlich stellen, aber finden Sie das wirklich angemessen?“

Solche Kleinlichkeiten seien in der gegenwärtigen Lage doch nun wirklich irrelevant, und was den bayerischen Sonderweg angehe: Nun, der entspreche gerade dem Wesen des Föderalismus, und sei durch die Grenze zu Österreich und wegen der Nähe Norditaliens obendrein auch sachlich begründet. Kurz darauf findet Söder noch überaus lobende Worte für den Gesundheitsminister und Laschet-Sekundanten Jens Spahn, der sich „praktisch aufopfere“, um möglichst schnell ausreichend Schutzkleidung für das medizinische Personal zu beschaffen. Und dann muss der bayerische Ministerpräsident nach etwa zwanzig Minuten leider auch schon weg. Die Arbeit ruft, das versteht natürlich jeder – und was zu sagen war, das hat er allemal gesagt.

Es wird viel zu selten nachgefragt

Damit ist allerdings auch ein wenig die Luft raus aus dem Diskurs, in dem sich Ermüdungserscheinungen bemerkbar machen. Ein nachvollziehbares Argument gegen unabgestimmtes Handeln der Bundesländer liefert immerhin der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter Stefan Fiedler: Die Bürger müssten sich in diesen Tagen ohnehin an zahllose neue Ge- und Verbote gewöhnen – wenn dann in jedem Land auch noch etwas anderes gelte, werde Rechtstreue schon zum praktischen Problem. Mit dem Kontaktverbot sei nun aber auch für die Polizeibeamten klar, in welchen Lagen sie einschreiten müssten.

Die Virologieprofessorin Melanie Brinkmann und die Chefärztin der Wolfsburger Notaufnahme Bernadett Erdmann begrüßen die neu beschlossenen Maßnahmen ebenfalls; letztere allerdings mit der erheblichen Einschränkung, dass selbst dies nicht ausreichen werden, um deutsche Krankenhäuser, die schon jetzt am Rande ihrer Kapazitäten operierten, vor italienischen Verhältnissen zu bewahren. Auf den Gedanken, beim ebenfalls anwesenden Kanzleramtsminister Helge Braun nachzufragen, wie es eigentlich zu dem von Erdmann und Fiedler beklagten eklatanten Mangel an Schutzausrüstung kommen konnte, wenn doch der sich „aufopfernde“ Gesundheitsminister noch bis vor Kurzem betont hat, wie „bestens vorbereitet“ Deutschland sei, kommt offenbar niemand.