TV-Kritik: Sommerinterviews : Posieren reicht nicht

Christian Lindner und Robert Habeck treten in ARD und ZDF gegen einander an, ohne den jeweils anderen zu erwähnen. Der FDP-Chef trifft auf eine desinteressierte Fragestellerin. Habeck antwortet auf Vorwürfe schlitzohrig.

Tina Hassel bemüht im Gespräch mit Christian Lindner das Bild der vergangenen Woche: die Bundeskanzlerin, die frisch gewählte Präsidentin der Europäischen Kommission und die neue Verteidigungsministerin. Lindner will das nicht kommentieren. Ihm scheint, was Bilder betrifft, die von ihm ausgestellte Muskulatur seines linken Unterschenkels wichtiger als das Posing der Damen in Schloss Bellevue. Er will Kraft zeigen, aber im Leerlauf einer Sitzhaltung, die Orthopäden für schädlich halten. Symbolik scheint Lindner nicht zu interessieren.

Jetzt müsse gearbeitet werden, sagt der Vize-Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, auf die Frage nach dem politischen Vermächtnis der Bundeskanzlerin. Die sitzt schließlich nicht in einem Austragsstüberl. Lindner will zwei Themen abräumen, bei denen die FDP keine Schnitte macht, aber gerne die Chefmütze aufzöge: die Migrationspolitik und die Klimapolitik. Mit welcher Autorität könnte der FDP das gelingen?

Desinteressierte Gesprächsführung

Ganz nebenbei bemerkt er, dass der Verteidigungsetat nicht auf zwei, sondern eher auf drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes ansteigen solle, das wäre eine Verdreifachung. Schielt er nach Parteispenden aus der Rüstungsindustrie? Zu dieser Nachfrage kommt es nicht. Der ARD ist die tollkühne Forderung nicht einmal eine Erwähnung wert. Frau Hassel geht offenbar davon aus, dass die FDP sich auf längere Zeit in der Opposition einrichten muss. Sie führt das Gespräch erstaunlich desinteressiert und gelangweilt.

Die Rede Frau von der Leyens im Europäischen Parlament findet Lindner bedenklich. Abermals malt er den Teufel einer Vergemeinschaftung von Schulden an die Wand. Die Aufgaben der neuen Verteidigungsministerin findet er beachtlich. Er plädiert für Respekt vor den Streitkräften. Anfälligkeiten für rechtsextreme Einstellungen in der Truppe sind für den Chef der Liberalen kein Thema.

Auf Kritik seines Parteifreundes Gerhart Baum, die FDP sei undeutlich, lebensfremd und kühl, reagiert Lindner verächtlich. Baum sei ein Bürgerrechtsliberaler. Als Parteichef müsse er mehr Themen bearbeiten. Es gibt zwar auch andere Kritik, etwa an der Verteidigung von Dieselmotoren und der Braunkohleförderung, aber das scheint dem Ziel zu dienen, in Ostdeutschland endlich mal wieder in ein Parlament einzuziehen, was der FDP schon ziemlich lange nicht mehr gelungen ist.

Anreize durch Preise

Hohe Strompreise und planwirtschaftliches Flickwerk hält Lindner klimapolitisch für Unfug. Klimapolitik solle wie ein Start-Up funktionieren und Anreize durch Preise setzen. Wer aber sind die Start-Up-Gründer, welche Aufgabe sieht er bei der Politik? Die Nachfragen unterbleiben. Der Gast kann sagen, was er will. Linder schlägt vor, eine Gesamtmenge an Kohlendioxid festzulegen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft noch ausgestoßen werden kann. "Jeder, der einen Anteil daran haben möchte, für Fliegen, Verbrennungsmotor, für Energie oder Fleisch, muss sich seinen Anteil an diesem Budget kaufen." So werde besser nach den günstigsten Wegen gesucht, CO2 zu vermeiden. Je länger mit den erforderlichen Maßnahmen gewartet werde, desto teurer werde der Spaß.

Vernünftige Mitte: was ist das?

Lindner möchte den Bildungsföderalismus eingrenzen durch bessere Vergleichbarkeit, erleichterte Mobilität und einheitliche Standards. Er hält es für abwegig, Wohlstand zu riskieren und durch Vorschriften den Lebenswandel zu beeinflussen. Auf den nationalvölkischen Flügel der AfD im Osten will Lindner mit einer Politik der vernünftigen Mitte antworten. Was heißt das in der Lausitz und in Südostsachsen? Keine Nachfrage.

Rechtsextremer Terror stelle die kleinstaatliche Architektur der Sicherheitsbehörden auf die Probe. 16 Landesämter für Verfassungsschutz hält Lindner nach der unzureichenden Aufklärung der NSU-Morde für entbehrlich. Der Atemlosigkeit des Politikbetriebs in Berlin-Mitte begegnet er lieber entspannt. Nächste Woche, so beendet Frau Hassel das Gespräch, sei Annalena Bärbach zu Gast. Zuvor nannte sie die FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberger. Eine Korrektur der Namen schien der ARD entbehrlich. Das ist ein bisschen zu wurstig, um als Format ernst genommen werden zu können.