Ungefähr von Minute vierzig an wurde es vom Ton her unangenehm; Sandra Maischberger agierte nun überwiegend schnippisch, abkanzelnd, hoheitlich. Vielleicht, weil sie das Gefühl hatte, zuvor dem Kanzler schon zu weit entgegen gekommen zu sein – oder ihn auch zu viel Altbekanntes sagen gelassen zu haben, bei den krisenhaften Weltthemen von Russland bis China und den üblichen Dysfunktionalitäten der Ampel.

Ist es zum Beispiel wirklich „natürlich“, wie Scholz glauben machen wollte, dass Deutschlands Nachrichtendienste im Gegensatz zu den amerikanischen vom „Putschversuch“ der Wagner-Gruppe beinahe so spät wie der Rest der Welt erfahren hatten?

Was also stimmte bei der Architektur der Sendung nicht? War ihr pampiges letztes Drittel eine sprachliche Übersprungshandlung der Moderatorin, weil die ersten zwei Drittel den journalistischen Biss vermissen ließen? Aber wie auch beißen, da kaum Zeit zum Nachdenken bleibt, wo Treffer zu erzielen wären? Schließlich müssen doch erst einmal sämtliche Stöckchen übersprungen werden, die im öffentlichen Raum zu einem gegebenen Zeitpunkt hingehalten werden.

Auf Argumente nicht eingegangen

Man kann Olaf Scholz jedenfalls nicht mit dem Gemeinplatz mangelhafter Kommunikation kommen, wenn man gleichzeitig gar nicht auf seine ausführlich vorgetragenen Argumente eingeht (von Asyl bis zum Mindestlohn, vom mindestens 800 Millionen Euro teuren Büroneubau neben dem Kanzleramt bis zum Heizungsgesetz), sondern ihn, die vertiefte Einlassung scheuend, mit Randaspekten und gar mit Mätzchen (NATO-kritische Jugendfotos von Scholz) aus dem Konzept zu bringen versucht.

Scholz parierte mit Ruhe: Die auch ihm voraussichtlich zustehende Summe von 3000 Euro Inflationsausgleich etwa werde er für einen guten Zweck einsetzen. Mit dieser Contenance-Strategie, diesmal nicht zu dick aufgetragen wie sonst bisweilen (ein gelegentlich nachgeschobenes „finde ich“ tat hier gute rhetorische Dienste), ließ er Maischberger ein ums andere Mal ins Leere laufen, ohne dass sie wirklich zu merken schien, dass sie sich mit ihren bemühten Versuchen, in einem langen Schlussakkord den Kanzler zu examinieren, keinen Gefallen tat.

Scholz erklärt unbeeindruckt

Beispiel Asyl. Hier tat Scholz, was alle Welt von ihm erwartet: Er erklärt die politischen Entscheidungen. Immer wieder, geradezu rauf und runter, legte er dar, warum das bisherige europäische Flüchtlingssystem „völlig absurd“ sei. In aller Ruhe legte er los, unbeeindruckt von einer tendenziell hippeligen Moderatorin: „80 Prozent der Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen – und da meine ich jetzt nicht die ukrainischen Flüchtlinge, sondern die übrigen – sind nicht registriert“, so Scholz. „Das heißt, die waren schon mal irgendwo in Europa und hätten da eigentlich ihren Asylantrag stellen müssen, das ist aber nicht passiert, sondern sie sind irgendwann bei uns aufgetaucht.“

Der Kern des umstrittenen jüngsten europäischen Beschlusses in Sachen Asyl sei ein „Solidaritätsmechanismus“, den er ohne dessen Unwuchten idealtypisch so darstellte: Dafür, dass künftig „die Länder an den Grenzen aktiv dabei mithelfen“, Flüchtlinge zu registrieren, würden „wir im Gegenzug akzeptieren und zusagen, dass diejenigen, die dort registriert werden, auch solidarisch von anderen Ländern mit aufgenommen werden“, so dass dies nicht auf Länder wie Italien, Griechenland, Spanien oder Portugal beschränkt bleibe – aber eben faktisch auch nicht auf Deutschland.

Ein missglückter Scherz

Maischberger verkürzte die ganze diesbezügliche Debatte auf einen Einspieler, in dem Scholz von dem schon gerügten „Witz“ erzählte, den er beim Europäischen Rat gemacht habe: Deutschland, so habe er gesagt, um auf die Unhaltbarkeit des derzeitigen „absurden Systems“ hinzuweisen, „muss einen großen Strand am Mittelmeer haben, denn tatsächlich kommen mehr Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, in Deutschland an als in den Mittelmeer-Anrainer-Ländern im einzelnen“.

Dass dies rhetorisch unsensibel gewesen sein könnte, wies Scholz auch mit dem Argument zurück, dass Maischbergers Einwurf „wenn sie (die Flüchtlinge) nicht vorher untergehen und auf dem Meeresgrund liegen bleiben“ einen eigenen Sachverhalt beschreibe, nämlich „ein schlimmes großes humanitäres Problem, wo wir uns auch gemeinsam in Europa drum kümmern müssen, und ich auch alles tue, damit dies gelingt“.

Um dann in Sachen „Absurdität“ noch einmal neu anzusetzen: „Aber ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist um die Dinge rumzureden und zum Beispiel zu verschweigen, dass es so ist, wie ich eben gesagt habe, dass die Allermeisten derjenigen, die hierzulande ankomme, ja nicht in Deutschland an die Grenze kommen zuallererst, sondern woanders schon waren in der Europäischen Union, wir haben ja gar keine Außengrenzen“.

Scholz im Besserwisser-Verhör

Nicht minder hartnäckig blieb Maischberger bei ihrer Dethematiserung des Themas, indem sie es auf die unbotmäßig karikierende Darstellung im Strandbild reduzierte: „Trotzdem“, sagte sie, „trotzdem könnte man das vielleicht als ein Thema nehmen, wo man keine Scherze macht, aber gut, das war nur ein Vorschlag“. Um dann Scholz zum Thema „Besserwisser“ zu verhören – auf diesbezüglichen Aussagen seines Vaters herumreitend, Olaf sei als Kind ein solcher gewesen. Nun gut.

Angesichts solchen Unwillens, den von Scholz aufgebotenen Argumenten anders als mit flapsigen Zwischenrufen (Maischberger: „Mindestlohn, Mindestlohn!“) nachzugehen, hätte der Kanzler das schiefe, aber in der Sache triftige Sprachbild besingen können, Kommunikation sei doch keine Einbahnstraße. Stattdessen sagte er: „Ich bin wahrscheinlich der Regierungschef in Deutschland, der am meisten kommuniziert.“ Und meinte dies durchaus nicht als Witz.