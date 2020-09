TV-Kritik: Maybrit Illner : Politische Kriminalistik

Was sind politische Konsequenzen aus dem Mordversuch an Aleksej Nawalnyj? Wenn die Konturen der zukünftigen Beziehungen mit Russland deutlich werden, darf Vernunft nicht mit Schwäche verwechselt werden.

Politische Krisen haben heutzutage ihre eigene Dramaturgie. Sie sind getrieben von Hektik und einem ohrenbetäubenden Getöse. Die Talkshows bilden das ab, weil sie plötzlich formatübergreifend monothematisch werden. Alle kennen nur noch ein Thema, bisweilen sogar mit den gleichen Gästen. Nach einer gewissen Zeit erlahmt das Interesse des Publikums und der kommentierenden Beobachter. Das Getöse und die Hektik erweisen sich als rasender Stillstand, das Interesse versiegt. Themen wie die Flüchtlingskrise, der Klimawandel oder die Pandemie in diesem Jahr sind Ausnahmen von dieser Regel.

An diesem Punkt ist offenbar auch die diplomatische Krise zwischen Deutschland und Russland angekommen. Drei Wochen nach dem Mordanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Aleksej Nawalnyj zeigten sich bei Maybrit Illner erste Ermüdungserscheinungen in der Debatte.

Wann ist es Zeit für eine angemessene Reaktion?

Das signalisierte schon der Titel: „Merkels Russland-Dilemma – ratlos zwischen Putin und Trump?“ Ein Dilemma ist bekanntlich eine Zwangslage, die sich nicht so einfach auflösen lässt. Insofern ist es ratsam abzuwarten, nicht zuletzt wegen der in wenigen Wochen stattfindenden amerikanischen Präsidentschaftswahl. Das Kapitel „Trump“ könnte schnell Geschichte werden. Und niemand würde wohl anschließend über die Ratlosigkeit zwischen Putin und Biden titeln. Nun sind Prognosen bekanntlich deshalb so schwer, weil sie die Zukunft betreffen. Aber Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) machte eine Bemerkung, die drei Wochen nach dem Beginn der diplomatischen Krise etwas verwirrend anmutete: Die Bundesregierung sei dabei, eine „angemessene Reaktion zu finden.“ Erst jetzt? So könnte man fragen.

Tatsächlich verzieht sich allmählich der Pulverdampf aus der Debatte. Er resultierte aus dem Mordanschlag mit einem chemischen Kampfstoff namens Nowitschok und der Verantwortung der russischen Regierung. Die lässt sich nicht bestreiten, trotz der Bemühungen des früheren Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Linken, Gregor Gysi. Dessen Warnung vor Spekulationen über den Täter durch die Spekulation über mögliche andere Täter blieb recht blass, trotz der ausgeprägten Eloquenz des gelernten Rechtsanwalts. Ihm nahm die Publizistin Marina Weisband (Grüne) schon früh den Wind aus den Segeln. Talkshows seien kein Rahmen, um „den Täter zu bestimmen“, aber „wir können über die politischen Folgen reden“.

Politische Kriminalistik

Die kriminalistische Spurensuche ist in solchen politischen Affären auch wenig hilfreich, weil die Kriminalistik von der politischen Perspektive bestimmt wird. Über die berichtete die russische Journalistin Schanna Borissowna Nemzowa, Tochter des vor fünf Jahren in Moskau ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemzow. Sie hatte keinen Zweifel an der Täterschaft russischer Nachrichtendienste, und ohne Billigung von Präsident Putin sei das nicht möglich gewesen. Endgültig klären werde sich das aber nicht lassen, da war sie sich wegen ihrer Erfahrungen mit der Ermittlungsarbeit russischer Behörden nach dem Tod ihres Vaters sicher.