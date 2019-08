TV-Kritik „ Maybrit Illner“ : Wir sind alle Sünder

Obwohl die Nachrichten vom Amazonas die Schlagzeilen der beiden vergangenen Wochen bestimmten, wird das Thema bald wieder aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwinden. Das sogar noch vor der im Januar beginnenden Regenzeit im brasilianischen Dschungel, dafür reichen bei uns schon drei Landtagswahlen in Ostdeutschland.

Die noch vor Jahresfrist zu hörende Kritik an der Themenauswahl der Talkshows ist ebenfalls verstummt, obwohl dort seit dem Herbst vergangenen Jahres der Klimawandel dominiert. Diese Medienkritik hatte halt mehr mit den politischen Präferenzen der Kritiker zu tun, als mit ihrer Sorge um die Debattenkultur. Das gilt selbstredend auch für den Vorwurf der populistischen Verkürzung und der Stimmungsmache, die eines der Kennzeichen dieses Formats sein sollen. Diese Kritik war aber noch nie überzeugend.

Kulturhistorische Note

Maybrit Illner fand den gewohnt plakativen Titel, der in einem anderen Kontext sicherlich diverse Framing-Experten auf den Plan gerufen hätte: „Der Regenwald brennt – zerstört unser Konsum den Planeten?“ Das wird bei manchen Zuschauern vor ihrem aus Fernost importierten Fernseher jenen Schauder ausgelöst haben, den der WDR-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar wunderbar auf den Punkt brachte. Als Schuldgefühl des Konsumenten, wo jeder ein Sünder sei. Er plädierte dafür, das zu durchbrechen.

Wobei man die anekdotische Evidenz dieser Aussage nicht überbewerten sollte. Schließlich ging es bei Maybrit Illner um den Fleischkonsum, weil Brasilien nun einmal Futtermittel und Rindfleisch exportiert. So wurde eine Mehrwertsteuererhöhung für Fleischprodukte angesprochen, wie das sogenannte Billigfleisch in unseren Supermärkten. Bisher hat übrigens niemand den dramatischen Preisverfall bei Fernsehern kritisiert. Obwohl der zu einem Konsumentenverhalten führte, wo die Bildschirme bisweilen monströse Ausmaße mit entsprechend hohem Stromverbrauch erreichen. In den vergangenen Wochen ging zudem eine Meldung um die Welt, dass allein die Internet-Pornographie für mit Rumänien vergleichbare Kohlendioxidemissionen verantwortlich wäre. So bekommt Yogeshwars Bemerkung vom Sünder eine kulturhistorische Note.

Starkoch Nelson Müller

Thema war aber der Fleisch- und nicht der Pornographiekonsum. Deshalb war kein sittenstrenger Pfarrer eingeladen, sondern der aus dem Fernsehen bekannte Starkoch Nelson Müller. Er wies auf die “ethische Dimension” des Themas hin. Es ging um die Wirtschaftsweise und den Appell an das Qualitätsbewusstsein der Verbraucher. Trotzdem wurden hier jene Widersprüche deutlich, die unsere Existenz in der modernen Gesellschaft ausmachen. Die wusste er mit dem Begriff der “flexitarischen Ernährung” originell zu umschiffen. Ob sich diese Form des bewussten Konsums eines Teilzeit-Vegetariers auf andere menschliche Bedürfnisse übertragen lässt, wäre eine spannende Frage.

Jenseits dessen ist der umweltpolitische Fortschritt nicht zu unterschätzen. Yogeshwar erinnerte daran: Die Brasilianer hätten seit den 1990er Jahren viel erreicht, weshalb die gegenwärtigen Brandrodungen im Amazonas keineswegs die damaligen Dimensionen annähmen, trotz eines am Umweltschutz desinteressierten brasilianischen Präsidenten Bolsonaro. Ansonsten wären auch die in den siebziger und neunziger Jahren aufgestellten Prognosen über das Verschwinden des Regenwaldes schon zu Beginn dieses Jahrhunderts wohl eingetroffen, wie man hinzufügen sollte.

Rolle des Internets

Yogeshwar machte zugleich auf die revolutionären Veränderungen durch den Einsatz moderner Informationstechnologien aufmerksam. Satelliten ermöglichen uns heute einen Informationsstand, der vor vierzig Jahren utopisch erschienen wäre. Zugleich hat das Internet eine Kommunikation ermöglicht, die ein brasilianisches Problem weltweit auf die Tagesordnung setzt. Wobei Yogeshwar zugleich die damit verbundenen Irrtümer ansprach, etwa das obligatorische Abfackeln abgeernter Felder mit Brandrodungen zu verwechseln.

Aber wie umgehen mit einem Staat, dessen Natur unverzichtbar für die Aufrechterhaltung des weltweiten Ökosystems ist? Darüber stritten sich der FDP-Vorsitzende Christian Lindner und dessen grüne Amtskollegin Annalena Baerbock. Hier wurden interessante Unterschiede deutlich, die die zukünftigen Debatten über den Klimawandel prägen werden.