Ja, was denn nun? Steht die Klimaaktivistin Luisa Neubauer für den „intellektuellen Flirt mit dem Autoritären“, wie der Journalist Robin Alexander bei Maybrit Illner sagte? Oder ist Neubauer als Antreiberin von Fridays for Future nicht gerade ein Gegengewicht zu den nötigenden Klimaklebern der „Letzten Generation“, von denen man sich bei Fridays for Future kürzlich noch mit dem Argument distanziert hatte, deren unsoziale Blockadepolitik treffe die Falschen?

Gehen wir dem Widerspruch einen Moment lang nach, über den in der Talkshow selbst leider hinweggeredet wurde. Wie begründete Alexander dort seine negative Sicht von Neubauer? Seine Begründung lautete: Neubauer habe ein Buch hochgehalten, als sie sich in Lützerath wegtragen ließ, nämlich „Das Prinzip Verantwortung“ des Philosophen Hans Jonas. Das Buch (Untertitel: „Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation“) sei nicht unproblematisch.

Da stehe nämlich auch drin: Wenn es demokratisch nicht gehe, dann müsse es autoritär gehen. Sicher, dass Neubauer das Buch hochhalte, heiße nicht, dass sie diese letztgenannte Aussage zu ihrer mache. Auch habe ja Robert Habeck in der Neuausgabe das Nachwort geschrieben des Tenors „Alles richtig, außer das Autoritäre“. Doch so viel Differenzierungsvermögen möchte Alexander der Klimaaktivistin offenbar nicht zugestehen, wenn sie das Buch hochhält: Allein der Flirt mit dem Autoritären, der in dieser Geste zum Ausdruck komme, daran hält Alexander wie an einer Lieblingsidee fest -- allein dieser Flirt führe Neubauer „an eine Klippe, und da kann man eigentlich nur vor warnen“.

Die wichtigste Frage wird nicht gestellt

Warnen kann, warnen muss man freilich auch davor, die komplexe, auf globale Fernwirkungen gegenwärtigen Handelns aufmerksam machende Jonas-Ethik des Seinlassens politisch auf die tyrannische Option festlegen zu wollen, die der Philosoph – nach eigenem Bekunden „widerstrebend“ -- durchaus erwägt, wenn er den ökologischen Imperativ formuliert: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden!“ Ist es nicht vielmehr dieser Anklang ans Prinzip der Generationengerechtigkeit, den Neubauer im Blick haben mochte, als sie Jonas in Lützerath hochhielt?

Es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn in einer politischen Talkshow zum Stein des Anstoßes ein philosophisches Buch wird. Es scheint dann eine Ebene der Analyse berührt, die politische Positionierungen hinter sich lässt. Für Maybrit Illner hätte sich die Chance ergeben, nach den ideellen Grundlagen der Klimaaktivisten zu fragen statt bloß wieder die strenge Observanz ihrer Klebeanhänger zu Wort kommen zu lassen und ihrer greifbaren Dysfunktionalität wegen abzuwatschen („alle politischen Forderungen bisher unerfüllt“) – jetzt, wo die Blockaden in Berlin verschärft werden.

Warum also nicht einmal vom „Prinzip Verantwortung“ ausgehend das Für und Wider des zivilen Widerstands im außerrechtlichen Sinne behandeln? Und Fragen wie diesen nachgehen: Ist es ethisch geboten und womöglich warum, politisch mit der „Heuristik der Furcht“ zu arbeiten, indem laut Jonas „der Unheilsprophezeiung mehr Gehör zu geben ist als der Heilspropezeiung“?

Dabei ließe sich Robert Habeck zuschalten sowie auch Simone Miller in die Runde laden, Philosophin und Moderatorin, die in dem Format „Suhrkamp Diskurs“ ein luzides Gespräch mit dem grünen Nachwort-Schreiber übers „Prinzip Verantwortung“ und seine politische Umsetzbarkeit geführt hatte. Das alles wäre leicht zu recherchieren gewesen und kann ja vielleicht tatsächlich noch einmal eine andere Sendung anreichern, zumal die Ideengeschichte des zivilen Widerstands weitere Anknüpfungspunkte bietet.

Bei einer Sache sind sich Dobrindt und Kühnert einig

So aber trat einstweilen Alexander Dobrindt auf, der CSU-Landesgruppenchef. Er erklärte, was er meinte, als er sagte, wir müssten „aufpassen, dass keine Klima-RAF entsteht“. Das „wording“ dieser Aussage, so Dobrindt, gehe auf den Umweltaktivisten Tadzio Müller zurück, der in einem Interview davor gewarnt habe, Klimaschutz zu verhindern weil anderenfalls die „grüne RAF“ geschaffen werde. Er, Dobrindt, wolle nur aufpassen, dass sich die Müller-Prophezeiung nicht erfülle, welche sich, in der Berufung auf anderer Leute freihändiges „wording“, aber auch erst herbeireden lässt. Letzteres sagte Dobrindt natürlich nicht, die Assoziationsgehalt des Begriffs „Klima-RAF“ tut es schon.

Einig waren sich Dobrindt und Kevin Kühnert, der SPD-Generalsekretär, in ihrer Ablehnung von Gesellschaftsräten, wie sie von Carla Rochel, einer Sprecherin der „Letzten Generation“, noch einmal ins Spiel gebracht wurden. Hier werde die demokratische Idee der Bürgerräte autoritär verfremdet, insofern den ausgelosten Mitgliedern dieser Räte nicht nur Beratungs-, sondern auch politische Entscheidungsgewalt zugeschrieben werde – dies in einer Weise, wie sie nur gewählten Volksvertretern zukomme und gerade nicht an ausserparlamentarische Räte delegiert werden könne, so Kühnert.

Die Sprecherin der „Letzten Generation“ schien das für eine vernachlässigbare Systemfrage zu halten. Sie ließ sich kaum einschlägig auf die aufgeworfenen Fragen ein (etwa, ob mit den Blockaden die Falschen getroffen würden), beteuerte nur mehrfach ihre demokratische Gesinnung. So musste der Eindruck entstehen, die Blockaden des Verkehrs mit einem abgeschlossenen, für Einwände undurchlässigen Vokabular verteidigen zu wollen. Der Vorwurf einer gewissen Sektenhaftigkeit, wie er gegen die blockierte Kommunikation der „Letzten Generation“ erhoben wird, war auch in dieser Talkshow nicht auszuräumen.