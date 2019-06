TV-Kritik: „Maybrit Illner“ : Von der Haltung zur Haltungsversessenheit

Aktualisiert am

Maybrit Illners Gästerunde am 6. Juni 2019 (v.l.n.r.): Philipp Amthor, Annalena Baerbock, Markus Söder, Maybrit Illner, Malu Dreyer, Katharina Nocun, Hajo Schumacher Bild: ZDF/Jule Roehr

In unserer politischen Kultur galt die Stimmungsdemokratie als eine Art Sakrileg gegen die höheren Weihen der reinen Sachlichkeit. Die hatte noch vor wenigen Monaten den Kampf gegen den Rechtspopulismus bestimmt, wie sich einige Zeitgenossen unter Umständen erinnern werden. Davon ist nichts mehr zu finden – nicht zuletzt weil sich die politische Stimmung radikal verändert hat.

Diese ermittelt die Forschungsgruppe Wahlen monatlich für das ZDF. Deren Zahlen berichteten nach dem „Heute Journal“ vom Absturz der SPD, dem beeindruckenden Aufstieg der Grünen und über den demoskopischen Niedergang der noch unlängst von vielen Medien hoch gelobten CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Vor diesem Hintergrund diskutierte Maybrit Illner mit den Gästen in ihrer Sendung über die „GroKo in der Sackgasse – letzte Ausfahrt Neuwahl?“.

Diese Kritik an der Stimmungsdemokratie hat etwas Elitäres, weil damit in erster Linie die Anfälligkeit des gemeinen Volkes gemeint ist. Politiker von Konrad Adenauer bis Angela Merkel hatten allerdings immer ein feines Sensorium, um diese für sich zu nutzen. Gestern Abend erlebten wir das in der Praxis politischer Kommunikation. Das bewiesen die beiden Parteivorsitzenden Annalena Baerbock (Grüne) und Markus Söder (CSU).

Staatstragende Attitüde

Sie agierten mit jener Geschmeidigkeit, die möglichst wenig Angriffspunkte zulässt. So wurde Frau Baerbock nach einem möglichen Kanzlerkandidaten der Grünen gefragt. Sie antwortete mit jener staatstragenden Attitüde, die unter anderen Umständen nicht so positiv aufgenommen würde. Mit ernster Miene klagte sie über „Parteien, die nur um sich selbst“ kreisten und hielt es „für fatal, wenn jetzt auch die Opposition nur noch fragt, wann kommt es zu Neuwahlen.“

Es ist klug, diese naheliegenden Frage mit solchen Versatzstücken aus der Mottenkiste politischer Rhetorik auszuweichen. Die politische Stimmung macht nämlich nur SPD und CDU für diese These von „um sich selbst kreisenden Parteien“ verantwortlich. Warum sollen das die Grünen gefährden? Schließlich haben sie sich seit dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen mit strategischer Klugheit in diese Position der Alternative zur Bundesregierung gebracht. Da fallen selbst solche Floskeln nicht mehr auf, die einem SPD-Politiker sicherlich nicht verziehen würden.

„Wandlungsfähigkeit„ statt „Haltungsversessenheit“

Der bayerische Ministerpräsident war in seinem früheren Leben als CSU-Politiker für die klare Abgrenzung vom politischen Gegner zuständig. Gestern Abend war er der besorgte Landesvater, der es sogar mit den Grünen gut meinte. Er hatte diesen Rollenwechsel schon im bayerischen Landtagswahlkampf geprobt, um auf die Stimmungslage in Teilen seiner Wählerschaft zu reagieren.

Der Journalist Hajo Schumacher konnte seine Bewunderung für diese „Wandlungsfähigkeit“ Söders kaum verhehlen. Das Image vom konservativen Scharfmacher zum fürsorglichen Bienenschützer in kaum einem Jahr zu verändern, ist tatsächlich als herausragende politische Leistung des CSU-Vorsitzenden zu werten.