Es ist ein wenig, als beobachte man eloquente und zugleich spürbar unsichere Prüflinge beim mündlichen Examen. Dass der Stoff nicht hundertprozentig sitzt, wird man ihnen allerdings nicht vorwerfen können, denn die abgefragten Dinge liegen entweder in der Zukunft oder werden nur von einem sehr kleinen Kreis überblickt. Das macht aber offensichtlich kaum etwas, denn wenn es stimmt, dass sich nicht nicht kommunizieren lässt, kann man auch gleich mit einigen begründeten Vermutungen rund um Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine aufwarten. Während also Maybrit Illner als resolute, wie immer schnell mitdenkende und, selbst wenn sie spöttisch wird und eine Augenbraue hebt, charmante Prüferin den Fragenkatalog abarbeitet, versuchen die Gäste, mindestens mit einem „voll befriedigend“ aus der Sache herauszukommen.

Kai Spanke Redakteur im Feuilleton.

Dieser Anspruch ist nachvollziehbar, denn sie sitzen ja nicht zum Spaß beisammen, sondern weil sie Spezialisten und Verantwortungsträger sind, die das Kriegsgeschehen und alles, was damit zu tun hat, besonders gut, wie es heißt, „einordnen“ können. Der Titel der Sendung lautet „Großoffensive oder Endlos-Krieg – schafft die Ukraine die Wende?“ Tatsächlich erweist sich das Spektrum der Debatte letztlich als deutlich breiter.

Nehmen wir etwa den Skandal um den einundzwanzigjährigen Nationalgardisten, der brisante amerikanische Geheimdokumente über den Krieg in einer Chatgruppe geteilt hat. Ein, wie Illner anmerkt, „ganz schöner Klopper“. Aber wem schadet der Vorgang am meisten? Der Ukraine? Den USA? Der Glaubwürdigkeit? Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München probiert es mit folgender Einlassung: „Allen Beteiligten, würde ich sagen. Ich denke mal, dass das Verhältnis zwischen Washington und Kiew nicht eine vorbehaltlose Unterstützung seitens der Amerikaner war.“

Es gibt gerade einmal fünf Eingeweihte

Würde ich sagen. Ich denke mal. Okay, kleine Unsicherheiten. Weiter im Text: „Ich glaube, es gab auch Vorbehalte in Kiew.“ Gut, wie wollte man das genau wissen? Diese Vorbehalte seien jetzt, nach dem Leak, „vermutlich noch größer geworden“. Abgehakt, andere Sache: Gibt es einen Machtkampf in den Kreisen um Putin, der ihn unbeschadet lässt? „Das ist“, sagt Alice Bota von der „Zeit“, die „Eine-Million-Dollar-Frage“. Man wisse das „derzeit einfach nicht“. Vielleicht hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Informationen zur Hand? „Über die Position von Putin weiß ich auch nicht mehr als Frau Bota. Logischerweise. Blick in die Glaskugel.“

Nun müssen die Teilnehmer einer Talkrunde nicht jede Frage beantworten können. Selbst wenn sie es könnten, haben sie das Recht zu sagen: Ich äußere mich nicht. Oder: Ich erzähle einfach mal irgendwas. Oder: Ich verkünde in diesem Fall am besten eine Wahrheit, die zu vierzig Prozent aus Flunkerei besteht. Schließlich hat ihr Auftritt in erster Linie die Funktion, das nur reduziert vorhandene Gut medialer Aufmerksamkeit für ein paar Minuten auf die eigene Person zu lenken. Sind die Erwartungen der Moderatorin zu hoch, oder ist der eigene Informationsstand zu niedrig, erscheint es aber als probates Mittel, zumindest punktuell auf, salopp gesagt, Laberei zu verzichten, und aus der Not eine Tugend zu machen, will sagen: ehrlich zu sein und die eigene Ahnungslosigkeit auszustellen.