TV-Kritik: Maybrit Illner : Scholz hat keinen Alles-in-Ordnung-Knopf

Heute wollen wir die Sache gleich vorweg spoilern und deshalb verraten, mit welch irrem Satz Maybrit Illner ihre Sendung „Bürger und Bürgerinnen fragen Olaf Scholz, aber der Kanzler antwortet nicht“ (oder so ähnlich) ausklingen ließ. Die Maybrit-Illner-Rausschmeißermusik hatte schon eingesetzt, da hob die Moderatorin die Stimme und sagte: „Und wir sind uns hier am Tisch einig, dass wir in dramatischen Zeiten leben und an ganz, ganz vielen Ecken noch ganz viel zu tun bleibt.“ Im Ernst. Das waren ihre Worte, um nicht zu sagen, ihr Fazit. Auch Olaf Scholz hätte es nicht schöner sagen können.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. Folgen Ich folge

Wobei… im Grunde hatte er es in der vorangegangenen Stunde schon längst gesagt, der Bundeskanzler, nur gewundener, wolkiger. Nehmen wir eines seiner neuen Lieblingswörter. Nein, nicht das „Unterhaken“, die mit sozialdemokratischer Nostalgie bestäubte Beschwörung einer durchaus nicht selbstverständlichen Solidarität in Deutschland. Zwar sprach er einmal tatsächlich vom „Unterhaken“, und Maybrit Illner, die das Wort von Scholz auch schon einmal gehört hatte, äffte es sogar gleich ein bisschen nach.

Ausführungen ohne Kontur oder Festigkeit

Aber deutlich öfter sprach Scholz von der „Mangellage“, womit die Befürchtungen gemeint sind, die so viele Menschen im Land beschäftigen: nichts mehr zum Heizen zu haben. Frieren zu Weihnachten. Teuerung, Inflation, große Krise. Allerdings: Ähnelt der Sturz in die Armut einem Tiger, ist die „Mangellage“ eine Hauskatze.

Von diesem Zustand, der Mangellage, sagte Scholz einerseits, es sei nicht ausgemacht, dass es überhaupt zu ihr komme. „Deswegen haben wir Gesetze gemacht, die uns als Staat erlauben zu handeln. Wir bereiten uns jeden Tag mit großer Intensität darauf vor, dass eine solche Lage entsteht.“ Kleine Zwischenfrage: Sollte er nicht eher mit großer Intensität verhindern, dass eine solche Lage entsteht? „Die Mangellage tritt nicht dadurch ein“, sagte Scholz, „dass alle sagen, nun sagt doch endlich, sie ist da! Sondern sie ist da, wenn sie da ist.“ Alles klar?

Wenig später, als ihm das Maulen und Jammern der Bürgerinnen und Bürger im Studio zu viel wurde, ohne dass er darüber sein Lächeln verlor, sagte Scholz dies: „Man soll nicht so tun, als gäbe es den einen Knopf, auf den man drücken muss, und dann ist alles in Ordnung. So ist es ja nicht. Und deswegen sage ich: Wir müssen uns darauf vorbereiten. Und wir sind das Land, das die meisten Entscheidungen bereits getroffen hat für den Fall einer Mangellage und schon im Dezember letzten Jahres angefangen hat, genau diese Fragen zu durchdenken. Deshalb sind wir sehr, sehr weit mit den Vorbereitungsmaßnahmen. Aber trotzdem dürfen wir nicht so tun, als wäre die Lage schon da; sie kann uns nur passieren, und das ist eine ernste Gefahr, und deshalb reden wir hier zu Recht darüber, und deshalb darf man das auch nicht wegreden. Es kann passieren; aber es muss auch nicht.“

Irgendwann wird jemand kommen und den rhetorischen Kniff entschlüsseln, der es Olaf Scholz erlaubt, in einzelnen Bauteilen seiner Einlassungen eine sinnähnliche Aura zu verströmen, während das Gesamtdings seiner Rede, bei Licht betrachtet, doch eher ein großes Gesumms mit sorgfältig dosierten Einsprengseln von Sinnsimulation ist. Jedenfalls hat kaum etwas daran Kontur oder Festigkeit, macht nicht satt, führt nicht weiter.

Man hört zu, glaubt möglicherweise, etwas verstanden zu haben, will schon mit den Händen, notfalls mit dem Maul danach schnappen, doch flutsch! – ist der Sinn schon wieder weg. Man sucht auf dem Boden, ob vielleicht etwas runtergefallen ist, aber auch dort liegt kein Sinn herum. Eine alte Wendung beschreibt es nicht schlecht: Man kann einen Weichkäse nicht an die Wand nageln, wie hart man auch hämmert.