TV-Kritik „Maybrit Illner“ : Lehrstunde fürs Volk

In normalen Zeiten wünscht man sich, dass es in einer Talkshow hoch hergeht, dass sich die Diskutanten unbeherrscht anfahren und die Nerven blank liegen. Dann ist es unterhaltsam, die Sendung anzuschauen. Konflikte machen die Politik spannend.

Die Zeiten sind allerdings nicht normal. Das zeigte sich schon an der Zusammensetzung der Talkshow. Meistens sitzen sich Politiker aus Regierung und Opposition gegenüber. Diesmal ist Arbeitsminister Hubertus Heil der einzige, die anderen sind Ärzte. Und im Heute-Journal wird der Minister nicht mal als Stargast angekündigt, sondern der Virologe Christian Drosten von der Charité, der den Deutschen seit Wochen das Virus erklärt. So gerät die Diskussionsrunde in Zeiten der Schulschließungen auch mehr zu einer informativen Unterrichtstunde für die Bevölkerung an den Bildschirmen, im Studio sitzt natürlich niemand. Uneinig ist sich das Lehrerteam fast nie, für Streit ist die Lage zu ernst.

Die Lehrer machen, was Lehrer eben tun: Sie erklären, zum Beispiel die Stärken und Schwächen des Gesundheitssystems, sie warnen davor, dass es bald überlastet sein könnte, sie motivieren, zu Hause zu bleiben, aber sie drohen auch, dass eine Ausgangssperre folgen könnte, sollten sich die Menschen nicht einschränken.

„Es kann nicht sein, dass die Leute Corona-Partys feiern“, mahnt SPD-Politiker Heil. Man wolle keine Ausgangssperren, sagt der Arbeitsminister und macht damit auch klar, ganz ähnlich wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dass das zumindest eine Option ist. Die anderen, allesamt Ärzte, in der Runde pflichten ihm bei. „Junge Menschen denken, dass sie das nicht betrifft“, stellt Susanne Johna fest. Sie ist die Pandemie-Beauftragte der Bundesärztekammer und Vorsitzende des Marburger Bundes. Natürlich könnten die Jugendlichen aber dazu beitragen, das Gesundheitssystem zu entlasten. Auch der bisherige Lieblingsarzt der Deutschen, Eckart von Hirschhausen – Drosten könnte ihm diesen Titel nun streitig machen – hält eine Ausgangssperre für nicht mehr unwahrscheinlich und erzählt, er würde seinen Vater, der am Freitag Geburtstag habe, deshalb nicht besuchen. „Das tut weh, aber das muss sein.“

Rein rechnerisch könne man in eine Situation kommen, in der jeder Jugendliche einen von vier Großelternteilen durch das Coronavirus verlieren werde. „Das größte Zeichen von Liebe ist, Abstand zu halten“, sagt er etwas später. Um ohne Zwangsmaßnahmen auszukommen, „müssen die Leute sich erwachsen verhalten“. Wahrlich der Satz eines Lehrers.

Doch selbst in einigen Krankenhäusern scheint das noch nicht angekommen zu sein. Johna berichtet, einige hätten die Operationen nicht verschoben, weil sie nur wenige Covid-19-Patieten hätten. Dabei gehe es gerade jetzt um die Vorbereitung. Was folgt, ist eine kleiner Exkurs über die Funktionsweise eines Krankenhauses. Sie erklärt, wie aufwendig es sei, Pfleger zu schulen, die Räume vorzubereiten und die Geräte bereitzustellen. Drosten ergänzt, ihm sei nach Gesprächen mit Intensivmedizinern klar geworden, wie schwierig an dem Virus erkrankte Patienten zu beatmen seien. Dafür müsse man die Pflegekräfte fortbilden, manchmal auch ad hoc.

Drosten betont dessen Stärken und lobt das Krisenmanagement. Es gebe mehr Intensivbetten als anderswo. 100.000 bis 200.000 Tests würden jede Woche in Deutschland durchgeführt, schätzt er. Das sei wahrscheinlich der höchste Wert auf der ganzen Welt, gemessen an der Bevölkerungsgröße. Im Gegensatz zu Italien habe man zudem mehrere Wochen Vorlauf und hätte damit überhaupt die Zeit, eine Talkshow wie diese zu führen und Lösungen zu diskutieren. Den Chinesen sei man etwa vier bis fünf Monate voraus, glaubt er. Das würde bedeuten, dass es nicht erst im Dezember, sondern schon im November die ersten Corona-Fälle gab. Auch dadurch sei man besser vorbereitet.

