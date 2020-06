TV-Kritik: Maybrit Illner : Ideologische Glaubenskriege und ihre Folgen

In der Talkshow von Maybrit Illner erklärt der Virologe Hendrik Streeck, er traue sich angesichts emotionaler Debatten kaum noch, Empfehlungen über Corona-Regeln abzugeben. Kanzleramtsminister Braun verstrickt sich derweil in bemerkenswerte Widersprüche.

Vielleicht hätte man an diesem Abend doch „Vom Winde verweht“ sehen sollen. Zwar hat dieser Schmachtfetzen mit unseren gesellschaftlichen Verhältnissen so wenig zu tun, wie ein Alien-Film von Ridley Scott mit Astronomie. Aber dafür ist es amüsant anzusehen, wie Herzensbrecher Clark Gable bei der Zicke Vivian Leigh den Kürzeren zieht. Immerhin amüsanter als sich mit Sigourney Weaver in die anthropologische Urangst vor dem Fremden treiben zu lassen. In den derzeit diskursiv anstrengenden Vereinigten Staaten von Amerika hat ein Streaminganbieter das Südstaaten-Epos, und nicht Alien, in den hausinternen Giftschrank verbannt. Er wollte ein Zeichen gegen den Rassismus setzen, weil dieser 80 Jahre alte Film verblüffenderweise nicht die Welt von heute repräsentiert. Bei einem Konkurrenzunternehmen gab es anschließend eine erhöhte Nachfrage nach diesem dreistündigen Opus.

Hier endet der kritische Umgang mit einem Film als diskursive Posse und politische Pose: Die Vergangenheit soll scheinbar so ausgetrieben werden, wie es ein Exorzist beim Teufel praktiziert. In Wirklichkeit will das Unternehmen schlichtes Marketing betreiben. Schließlich will buchstäblich jeder ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Dem Antirassismus fehlt nämlich schon längst der Rassist als ideologischer Kontrahent. Wer ist etwa heute noch für Rassentrennung, wie in den 1930er Jahren in den amerikanischen Südstaaten?

Mediale Fleischwölfe

So sahen wir nicht „Vom Winde verweht“, aber dafür „Corona-Leichtsinn – weniger Regeln, mehr Ärger?“ Der Bonner Virologe Hendrik Streeck machte aber eine interessante Bemerkung, die etwas über den derzeitigen Stand der politischen Kultur bei uns aussagte. Man traue sich „in diesen emotionalen Debatten gar nicht mehr, seine Empfehlung zu geben.“ Natürlich habe er eine Meinung dazu, es ging um die Öffnung der Schulen und die Infektiosität von Kindern. Streeck kam nach derzeitigem Wissensstand und wegen der Erfahrungen in anderen europäischen Staaten zu der Einschätzung, Kinder seien weniger an der Ausbreitung des Virus beteiligt als Erwachsene. Die Entscheidung über die Schulöffnungen läge aber bei der Politik, so Streeck. Dieser Satz sprach Bände, weil es natürlich ein Unding ist, wenn sich ein Wissenschaftler nicht mehr trauen sollte, seine Erkenntnisse zu artikulieren. Die Pandemiebekämpfung war bei uns in den vergangenen Monaten in den ideologischen Grabenkrieg geraten, der schon vorher tobte. Mitte März gab es noch einen breiten gesellschaftlichen Konsens, die temporäre Beschränkung des gesellschaftlichen Lebens zu akzeptieren.

Spätestens ab Ostern änderte sich das mit der kuriosen Folge, dass Linksliberale plötzlich die weitgehende Aussetzung von Freiheitsrechten forderten, während die ansonsten eher auf einen starken Staat setzende Rechte diese umso energischer einklagte. Mit epidemiologischen Begründungen hatte das bei den meisten Protagonisten dieser Debatte nichts zu tun: Kaum jemand von ihnen hatte im Februar schon einmal etwas von der „Spanischen Grippe“ gehört. Virologen wie Streeck gerieten in diesen ideologischen Glaubenskrieg, der in den medialen Fleischwölfen der sozialen Netzwerken seine Bühne gefunden hat.

Dafür gibt es aber einen guten Grund, der in der Politik zu finden ist. Diese vertrat gestern Abend Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU). Er dankte zwar den Bürgern für ihre Umsicht in den vergangenen Monaten, verschwieg aber den Kern des Problems. Das liegt gerade nicht in der Selbstverantwortung des Einzelnen, sondern im Anspruch des Staates diese Selbstverantwortung anzuordnen. Der Staat übernahm damit zugleich die Verantwortung für die damit verbundenen Konsequenzen. Der Kabarettist Sebastian Pufpaff schilderte mit deutlichen Worten, was das Auftrittsverbot als faktisches Berufsverbot für viele seiner Kollegen bedeutet: „Wir lassen gerade die Kunst ausbluten, da fehlt mir die Diskussion. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, wird es düster. Da sieht man dann erst einmal, was alles Kunst ist.“ Ob die von Braun angekündigten zusätzlichen Hilfen daran etwas ändern, kann man bezweifeln. Das Problem wird schließlich nicht dadurch gelöst, dass der Staat in Zukunft nicht stattfindende Auftritte bezahlt. Wobei hier zugleich die Widersprüche einer Politik deutlich wurden, die sich vor allem am Zeitgeist orientiert. So betonte Braun, die Installierung der Corona-Warnapp auf dem Smartphone werde selbstverständlich auf freiwilliger Grundlage erfolgen. Sie solle lediglich den Menschen helfen, eine Risikoabschätzung vorzunehmen. Es werde zudem keine Impfpflicht geben, wenn es denn einmal einen Impfstoff geben sollte. Braun war hier zuversichtlicher als Streeck. Aber warum sollen eigentlich die Bürger nicht selber entscheiden dürfen, ob sie einen Kabarettabend von Sebastian Pufpaff besuchen, oder nicht? Diese Risikoabschätzung wird ihm nicht zugetraut, weshalb der Staat das für ihn übernehmen muss.