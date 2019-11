TV-Kritik: „Maybrit Illner“ : Kommt der Crash?

Maybrit Illner diskutierte in ihrer Sendung am 28. November 2019 mit ihren Gästen zum Thema „Zinsen im Keller, Vorsorge in Gefahr – wann lohnt sich sparen wieder?“ Bild: ZDF/Svea Pietschmann

Man stelle sich eine Talkshow im Jahr 2005 vor. Thema wären die Finanzmärkte gewesen. Zweifellos wären alle Skeptiker als Crash-Propheten von den berufenen Experten verlacht worden, wenn sie auf die Risiken in den amerikanischen Immobilienmärkten und die darauf beruhenden Anleihekonstruktionen hingewiesen hätten. Schließlich hatten die besten Mathematiker der Welt in den Ratingagenturen schlüssig bewiesen, dass diese so sicher sind wie deutsche Staatsanleihen. Entsprechend waren es nur ökonomische Außenseiter, die eine solche Skepsis offen artikulierten. In den Vereinigten Staaten etwa Nouriel Roubini und in Deutschland Max Otte. Den Ausgang kennen die Zuschauer: Die Experten wurden drei Jähre später mit dem Zusammenbruch des Finanzkapitalismus blamiert.

Gestern Abend wagte Maybrit Illner den Tanz auf diesem glatten Parkett. Sie hatte mit Marc Friedrich einen Bestsellerautor eingeladen, der zusammen mit seinem Co-Autor Matthias Weik den „größten Crash aller Zeiten“ prognostiziert. Weil das Thema scheinbar allen peinlich ist – wie das Reden über das eigene Geld und sexuelle Vorlieben – rückte es ans Ende der Sendung. In den letzten zehn Minuten kamen die Gäste immerhin doch zur Sache, wodurch die vorherigen fünfzig Minuten wie ein Vorspiel wirkten.

Allerdings ohne Wein und romantische Musik, bei denen sich beide Beteiligten über alles Mögliche unterhalten – um trotzdem nur an das Eine zu denken. Nach dem Akt liegen sie dann ermattet in den Federn. Das könnte einigen hier auch passiert sein: Zuschauern ohne ökonomische Vorbildung müssen die Ohren geklungen haben, während sie sich diesen Parforce-Ritt durch fast alle Probleme des gegenwärtigen Kapitalismus angehört haben.

Sparschwemme oder Hyperinflation?

Das Problem von Friedrich war nicht seine Annahme eines Crashs, die es schon immer gab, sondern seine unklare Adressierung der Ursachen. Das unterscheidet ihn von Roubini oder Otte im Jahr 2005. Er bezieht sich allein auf eine Gelddruckmaschine namens EZB. Die hat aber kein Geld gedruckt, ansonsten wäre ihr verzweifelter Kampf für positive Inflationserwartungen nicht vergeblich gewesen. Diese erfüllten sie nicht, weil die geldpolitischen Maßnahmen der EZB in der Realwirtschaft nicht ankommen.

Geldpolitik könne kein Wirtschaftswachstum schaffen, so Sahra Wagenknecht, frühere Spitzenpolitikerin der Linken. Anders formuliert: Die EZB versucht geldpolitische Locken auf einer wirtschaftspolitischen Glatze zu drehen. Friedrich kann nicht den Transformationsmechanismus der Geldpolitik in die Realwirtschaft deutlich machen, also wie aus der besagten Glatze wieder eine Löwenmähne wird. Nur damit bekäme aber seine These einer drohenden Hyperinflation eine gewisse Plausibilität. Hier wäre ein ausgewiesener Experte wie Marcel Fratzscher gefragt gewesen: Den Zuschauern zu erläutern, was unter Geldpolitik und dem ominösen „Geld drucken“ überhaupt zu verstehen ist.

Stattdessen versuchte der Präsident eines der wichtigsten deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute lediglich mit mokantem Lächeln, der Crash-These die wissenschaftlichen Grundlagen abzusprechen. Dabei hatte Fratzscher vorher einen guten Hinweis gegeben: Wir hätten „eine Sparschwemme.“ Die niedrigen Zinsen sind deren Folge, was allerdings nicht automatisch zu höheren Investitionen führt.

Keine Ersparnisse zum Anlegen

Unter anderem deswegen wird mittlerweile von fast allen Ökonomen die „schwarze Null“ als heiliger Gral deutscher Fiskalpolitik kritisiert. An diesem Punkt scheiterte Friedrich, wenn er die Hyperinflation in Zimbabwe als ein mögliches Szenario für die Eurozone skizzierte. Das ist keine Ökonomie mit den höchsten Leistungsbilanzüberschüssen der Welt. Sie leiden nicht an einer Sparschwemme, vielmehr an fehlenden Ersparnissen. Deshalb versucht der Staat, seine Zahlungsverpflichtungen durch das Geld drucken sicherzustellen. Daraus resultiert ein Vertrauensverlust, der den Zerfall der Währung weiter beschleunigt.

Das ist weder in Deutschland, noch in der Eurozone zu erwarten. Das aktuelle Niedrigzinsniveau ist auch nicht historisch einmalig, worauf unter anderem Dorothea Mohn vom Bundesverband Verbraucherverbände hinwies. Das merken die Kunden allerdings nicht, wenn sie früher ihre nominalen Zinsen auf ihre Sparanlagen nicht mit der Inflationsrate in Beziehung setzten. Das Sparbuch war immer schon ein schlechte Geldanlage, wie es Fratzscher formulierte. Nur hatte es für die meisten Durchschnittsverdiener auch in erster Linie eine Wertaufbewahrungsfunktion, wo Renditeerwartungen eine sekundäre Rolle spielten. Erst ab den 1980er Jahren meinten manche Finanzexperten das ändern zu müssen, um die Kunden in andere Anlageformen zu drängen.