Aktualisiert am

„Der Wirtschaftsminister wacht nicht morgens auf und will Unternehmen ärgern“

TV-Kritik Maybrit Illner : „Der Wirtschaftsminister wacht nicht morgens auf und will Unternehmen ärgern“

Rund 45 Minuten sind in der Sendung von Maybrit Illner vorbei, da platzt Sina Trinkwalder endgültig der Kragen. Schon zuvor konnte sich die aus Hamburg zugeschaltete Unternehmerin kaum zurückhalten. Doch dann ist es soweit. „Ich krieg fast Blutdruck“, ruft sie in die Runde. Volkswagen habe trotz Corona-Pandemie zehn Milliarden Euro Gewinn gemacht, heute verkündete Daimler ebenfalls eine satte Gewinnsteigerung – dabei schickten beide Unternehmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. „Und erzählen Sie mir nicht, dass Daimler und Konsorten acht Wochen auf Kurzarbeitergeld warten! Weil die haben gute Anwälte und gute Connections.“ Die kleinen Unternehmen, die Frisöre oder Nagelpflegerinnen wüssten hingegen nicht einmal, wie das gehen soll für ihre Mitarbeiter. Die müssten zuerst zum Steuerberater, kritisiert Trinkwalder.

Die Gründerin der ökosozialen Textilfirma Manomama redet sich nun richtig in Rage. In Deutschlands Bürokratie kursiere offenbar nur noch ein Gedanke: Lieber nichts machen, als das Falsche. Aber eben das sei in einer Pandemie nun mal genau das: nämlich das Falsche. „Ich habe das Gefühl, nur ein Einziger ist hier richtig voll im Lockdown – und das ist das Wirtschaftsministerium.“