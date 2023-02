Nein, er lasse sich „nicht kirre“ machen von Interviews und öffentlichen Aufrufen, sagte der Bundeskanzler in der Einzelsitzung mit Maybrit Illner. Knapper lässt sich das stoische Programm kaum formulieren als so: sich nicht kirre machen lassen, sich nicht erregen und aufwühlen lassen, egal was da komme. Wer verstehen möchte, warum Olaf Scholz in der kommunikativen Situation und also auch bei Illner alles an sich abtropfen lässt, muss die kirre-Vokabel einen Moment lang nachklingen lassen. Die Frage ist: Wie erfährt sich der Kanzler beim Kommunizieren? Einblicke dazu gab er bei Illner unter der Überschrift „Krieg, Krisen, Koalition – wie gut führt der Kanzler?“

Christian Geyer-Hindemith Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Scholz versteht öffentliche Kommunikation als einen therapeutischen Vorgang. Einwände, Kritik oder auch nur Nachfragen erlebt er als Bedrohung der Psychohygiene. Infolgedessen ist Kommunikation für ihn ein Abwehrkonzept. Abzuwehren sind Versuche, neue Fässer aufzumachen. Abzuwehren sind Kontexte, die nur wieder Verwicklungen nach sich ziehen. Abzuwehren ist das Bedürfnis nach maximalen Einlassungen. Es geht vielmehr in juristischer Manier um einen kommunikativen Minimalismus, der sich nur auf gesichertem Terrain bewegt, alles andere außer Acht lässt und dem Gegner (also potentiell allen Zuhörern und Zuschauern, ganz gewiss aber der Moderatorin) keine Flanken durch Geschwätzigkeit bietet. Zur Ablenkung sagt Scholz: „So wenig wird gar nicht geredet. In Ihrer Sendung bin ich jetzt das dritte Mal. Das ist sehr viel mehr als Sie das von früheren Kanzlern und Kanzlerinnen mitbekommen haben.“

Bloß nicht aus dem Konzept bringen lassen

Doch lässt sich ja auch mit vielen Worten wenig sagen. Zugeknöpftheit verstößt nicht gegen die Benimmregeln einer Talkshow, und niemand kann dort auf punktgenaue Antworten verpflichtet werden. Scholz nutzt diesen Umstand weidlich aus, um Irritationen in Schach zu halten. Pressekonferenzen – immer wieder setzt der Kanzler sie bei Illner als Reizvokabel ein – verhindern genau dies: bei sich zu bleiben. Pressekonferenzen, so versteht man Scholz, sind wie Interviews und öffentliche Aufrufe, aber eben auch Talkrunden, potentielle Weisen, kirre zu werden.

Man schminke sich deshalb in solchen Infrastrukturen die beschworenen Zeitgeistwerte des Authentischen und Spontanen besser ab. Auch jedwede kommunikative Suchbewegung gilt es sich zu verbieten. Entscheidend ist, seine sieben Sinne zusammenzunehmen, um sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Im Zweifel knapp neben der Sache antworten, wenn die Sache Störpotential enthält – dieses Moment innengeleiteten Kommunizierens gehört zum Strukturwandel, den die Öffentlichkeit bei Scholz durchzumachen hat. Das geflügelte Wort vom Scholzomat bezeichnet insoweit einen psychischen Apparat, der im Innenverhältnis sauber läuft.

Lieber Mantren abspulen als kirre erscheinen

Nach außen hin bedeutet dies: sich nur ja nicht provozieren lassen. Begriffsstutzigkeit kann in dieser Hinsicht zielführend sein. Frage: Warum habe Präsident Selenskyj erst neulich noch öffentlich bedauert, er müsse bei Scholz immer Druck machen? Im Übrigen sei es so, entgegnet Scholz, „dass unsere Gespräche immer sehr freundlich stattfinden, sodass ich nicht wirklich berichten kann, was das Druckmachen sein soll.“ Besser ein Mantra nach dem anderen abspulen („mein Handeln ist wohl abgestimmt, gut abgewogen“) als kirre zu erscheinen.