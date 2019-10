TV-Kritik: „Maischberger“ : Vom Ende der Wende

Sandra Maischberger diskutiert in ihrer Sendung am 2. Oktober 2019 zum Thema: "Spione im Kalten Krieg - Gefährliches Doppelleben" Bild: WDR/Max Kohr

Die Nachrichtendienste verfügen über ein eigentümliches Verständnis von Aufklärung. Ausgang aus selbstverschuldeter Unmündigkeit ist ihre Sache nicht. Wie mündig oder wie naiv ihre Zuträger sind, scheint nebensächlich, so lange der Strom an mehr oder weniger trivialen Informationen nicht abreißt. Die großen Ohren der Amerikaner auf dem Teufelsberg in Westberlin reichten weit in den Osten hinein. Ihre leibhaftigen Zuträger lieferten bestenfalls ergänzende Partikel und wurden, mit Ausnahmen, verheizt.

2008 erschien der Roman „Die Eignung“ von Michael Sollorz. Sein Protagonist hat Wehrdienst bei der kasernierten Volkspolizei geleistet. Dann wurde er dazu bestimmt, sich hinter den feindlichen Linien für Einsatzbefehle bereit zu halten. Er ist ein Schläfer, dessen Blick in das subkulturelle Leben Westberlins Anfang der 90-er Jahre kälter und treffender nicht hätte sein können. Nur interessiert sich nach der Wende keiner mehr dafür – der Einsatzbefehl bleibt aus.

John le Carré (Der Spion, der aus der Kälte kam 1963) und von Ross Thomas (Kälter als der Kalte Krieg 1966) zeichneten in ihren Romanen ein realistisches Bild der Nachrichtendienste ihrer Zeit. Helmut Schmidt fand indes die Lektüre der Neuen Zürcher Zeitung aufschlussreicher als die Lageberichte aus Pullach.

Paranoia als Voraussetzung

Den Einstieg für Sandra Maischbergers Talk-Runde lieferte der TV-Spielfilm „Wendezeit“, der vorab in der ARD lief. Darin spielt Robert Hunger-Bühler „Mischa“ Markus Wolf und sieht – abgesehen vom fehlenden Schnurrbart – aus wie Walter Kempowski. Was für eine bittere Ironie, wenn man sich an Kempowskis Haft in Bautzen erinnert!

John Kornblum, einst amerikanischer Botschafter in Deutschland, war schon früh in Westberlin stationiert. In seinem Büro waren drei Ostagenten plaziert. Er habe keinen Verdacht gegen sie gehegt und erst nach der Wende davon erfahren, sagt er. Wie ernst kann man die Aussage nehmen? Die Abwehrphilosophie der Amerikaner war weitsichtiger als die der Organisation Gehlen und ihrer Nachfolger. Ohne – milde – Paranoia ist nachrichtendienstliche Arbeit undenkbar. Wie kultivieren sie ihre Abwehrroutinen? Wann und warum schießen sie ins Kraut? Wie unterscheiden sie zwischen Verdacht und Wissen? Aber so grundsätzlich wird die Diskussion in Maischbergers Sendung an diesem Abend nicht.

Am 20. Juli 1954 kam der jungen Bundesrepublik der erste Präsident des Verfassungsschutzes abhanden, diente kurz der DDR für Propagandazwecke und tauchte dann 17 Monate später wieder im Westen auf. Konrad Adenauer notierte damals: „Rückkehr des verlorenen Johnes. Selten so jelacht.“ Der Fall des einstigen SS-Obersturmbannführers Heinz Felfe sowie die Spionage durch Hansjoachim Tiedge und Klaus Kuron waren dramatischer.

FAZ unterm Arm: Die Luft ist rein!

Im Vergleich zu ihnen wirkt trivial, was die Agentin Lilli Pöttrich über ihre Arbeit als Agentin für die DDR berichtet. Sie erzählt darüber in einem amüsierten Ton und macht kein Geheimnis aus der Vorgeschichte ihrer Anwerbung – nur sitzt sie an diesem Abend nicht im Kabarett. Sandra Maischberger springt mit ihr deutlich schärfer um als mit Eberhard Fätkenheuer, der für die Amerikaner in der DDR spionierte und später auf der Glienicker Brücke ausgetauscht wurde.