TV-Kritik: „Maischberger“ : So einfach ist Politik

Das könnte man zumindest meinen, wenn man sich den Wahlsieg von Boris Johnson in der vergangenen Woche ansieht. Doch in diesem Jahresrückblick wurde auch deutlich, warum die Deutschen die Komplexität nicht scheuen.

Was wird von diesem Jahr 2019 in Erinnerung bleiben? Wahrscheinlich der Wahlsieg von Boris Johnson in Großbritannien. In wenigen Monaten machte er aus einer desaströsen Ausgangslage für die britischen Konservativen einen bemerkenswerten Wahlsieg. Es gibt in der Geschichte nur wenige Beispiele, wo einem Politiker dies gelungen ist. Das nüchtern anzuerkennen, ist aber wohl nicht nur in der deutschen Publizistik ein Problem. Dafür war dieser Jahresrückblick lediglich ein Beispiel, bei dem das wichtigste Ereignis des Jahres interessanterweise nur eine Nebenrolle spielte.

So bezeichnete Friedrich Küppersbusch den Wahlsieger Johnson als ein „Unterhaltungsformat“, während die frühere CDU-Politikerin Kristina Schröder die Formel fand: Boris Johnson habe „was gewagt und gewonnen.“ Womit sie die Differenz deutscher Konservativer zu Johnson deutlich machte. Diesem sei es gleichgültig gewesen, was seine linken und linksliberalen Kritiker an ihm auszusetzen hatten. Vielmehr hätte er deren Widersprüche und ihren fehlenden Rückhalt in weiten Teilen der Wählerschaft erkannt. Johnson hätte in einer seit dem Brexit-Referendum hoch polarisierten Gesellschaft eine überzeugende Botschaft: Regierung und Parlament müssen sich an das Ergebnis halten. Damit marginalisierte er alle seine Gegner, ob links oder rechts. So einfach ist Politik.

Aber nicht in Deutschland. Schließlich gab es in Europa noch einen zweiten Wahlsieger, der auch nicht gerade dem Ideal der Linksliberalen entspricht: Sebastian Kurz aus Österreich. Schröder mahnte ihre Partei, aus seinem Wahlsieg zu lernen. Worauf Küppersbusch einen guten Hinweis gab: Ob das nicht eine Koalition mit den Rechtspopulisten bedeuten müsse, wie in Österreich. Dort hatte Kurz nach eigenem Bekunden bekanntlich gut mit der FPÖ zusammengearbeitet, bis deren Vorsitzender mit dem schon legendären „Ibiza-Video“ sein verdientes Ende fand.

„Politik ist das Aushandeln von Interessen“

Das meinte Kristina Schröder selbstredend nicht. Wobei sich der frühere Bundeskanzler Kurz sicherlich daran erinnern kann, wie seine Koalitionsbildung mit den österreichischen Rechtspopulisten vom linksliberalen Lager kommentiert worden war: „Steigbügelhalter des Rechtspopulismus“ gehörte noch zu den höflicheren Formulierungen. Insofern repräsentierte Schröder die trostlose Lage der CDU zum Jahresende 2019: Sie hat keine klaren Botschaften mehr. Sie hat den Tonfall ihrer langjährigen früheren Vorsitzenden so verinnerlicht, dass sie ziellos zwischen den Lagern wandert. Das nennt die CDU zwar gerne „Mitte“, ist aber nur eine anderer Begriff für Ratlosigkeit. Insofern war es ein Höhepunkt dieser Sendung, als sich ausgerechnet Küppersbusch eine jüngere Merkel wünschte, um den ominösen Populisten etwas entgegenzusetzen.

Nur kann diese Kanzlerin im Gegensatz zu Johnson oder Kurz keine Wahlen mehr gewinnen, was aber aus der Perspektive von Linksliberalen wie Küppersbusch nicht unbedingt ein Kritikpunkt sein muss. Die frühere evangelische Bischöfin Margot Käßmann brachte dieses Unverständnis für die Stimmung im Land ebenfalls zum Ausdruck. Sie zitierte eine Freundin, die den Politikertypus namens Johnson oder Trump als „letztes Aufbäumen des Patriarchats“ definierte. Die Frage ist nur, ob die Kritik des längst obsoleten Patriarchats für weite Teile der Wählerschaft überhaupt eine Rolle spielt. So wurde aber immerhin deutlich, warum Käßmann die Unterstützung für einen Donald Trump in der amerikanischen Wählerschaft nicht versteht, wie sie es formulierte.

Trotzdem waren diese drei Kommentatoren ein Gewinn für diese Sendung. Sie betrachteten die Welt eben nicht nur aus ihrer ideologischen Brille. Margot Käßmann sprach die Rolle der sechzehnjährigen Greta Thunberg an: Die junge Schwedin habe den Klimawandel wieder auf die politische Tagesordnung gebracht, was auch Kristina Schröder anerkannte. Küppersbusch jedoch hatte bekanntlich schon immer die Fähigkeit zur intellektuellen Zuspitzung: „Jugend hat recht. Erwachsene haben Interessen. Politik ist das Aushandeln von Interessen.“ Damit machte er zugleich die antagonistische Argumentationsstruktur dieser Jugendbewegung deutlich. Das Beharren auf eine Position sei zwar „bei Greta noch ganz kuschelig.“ Aber bei der Vorstellung, dass Rechte so argumentieren könnten, würde ihm „ganz schlecht.“