TV-Kritik „Maischberger“ : Krisenmanagement mit Bauchgefühl

Der Sprachgebrauch von Bürokraten ist zumeist durch Nüchternheit geprägt, weil die Sache selbst und nicht deren Bewertung im Vordergrund stehen soll. Manchmal gibt es Ausnahmen, die sich etwa in einem solchen Satz ausdrücken. „Eigentlich“, so heißt es, „müsste jetzt eine neue Krise festgestellt und ein Krisenmanagement eingerichtet werden, um die Gefahren eines verautomatisierten und dadurch eines außer Kontrolle geratenen Pandemie-Managements zu bekämpfen.“ Dieser Satz stammt aus einem am Wochenende bekannt gewordenen Papier aus dem Bundesinnenministerium. Der Autor Stephan Kohn arbeitete in der Abteilung „Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz.“ Das Imperfekt ist die richtige Zeitform, weil Kohn mittlerweile von seinem Dienstherrn Horst Seehofer (CSU) beurlaubt worden ist. Dieser Satz steht in einer fast hundertseitigen Analyse der derzeitigen Krisenpolitik.

„Mit freundlichen Grüßen. Im Auftrag.“

Offenbar motivierte dieser Vorgang den Bundesinnenminister zu einem Auftritt bei Frau Maischberger. Bisher war sein Ministerium in dieser Krise kaum präsent, obwohl der Katastrophenfall zu dessen originärem Aufgabenbereich gehört. Erst ein subalterner Mitarbeiter scheint das geändert zu haben, allerdings mit Überlegungen, die im Widerspruch zur politischen Linie des Ministers stehen. Entsprechend bemühte sich Seehofer, den dort zu findenden politischen Sprengstoff zu entschärfen. Jeder Mitarbeiter habe selbstverständlich das Recht auf eine eigene Meinung, aber hier habe dieser „den Eindruck erweckt, das wäre der Wunsch des Bundesinnenministeriums.“ Damit begründete er die disziplinarrechtlichen Maßnahmen. Tatsächlich hatte Kohn in seinen Anfragen an externe Experten in seiner Signatur folgende Formulierung verwendet: „Mit freundlichen Grüßen. Im Auftrag.“ Seehofer gab ihm den Rat, sich anwaltlichen Beistand zu suchen. Tatsächlich ist es eine interessante Frage, ob dieser im Rahmen seiner dienstlichen Aufgaben für solche Anfragen die ausdrückliche Autorisierung des Dienstherrn braucht.

Wesentlich interessanter wäre es aber gewesen, wenn sich die Moderatorin im Interview mit dem Minister nicht nur als Teil des politischen Sprengstoffräumkommandos begriffen hätte. Dabei hatte sie in der vorherigen Diskussion mit ihren drei Kommentatoren eine gute Vorbereitung für das Interview geschaffen. Der frühere Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert, die Wissenschaftsredakteurin der „Welt“, Pia Heinemann, und der Kabarettist Mathias Richling hatten kontrovers über die bisherige Krisenpolitik diskutiert. Ohne gleich die Ablehnung des Lockdowns als Ausweis rechtsextremer Gesinnung zu betrachten, wie es gerade manche schlichte Gemüter versuchen. Im Januar und Februar existierte übrigens noch die umgekehrte Schlachtordnung. Da geriet man schnell in den Verdacht rechtspopulistischer Umtriebe, wenn man die Gleichsetzung dieses Coronavirus mit der saisonalen Grippe ablehnte. Jetzt haben Rechte und deren genauso ideologischen Kritiker die Position getauscht. Die Talkshows sollten ihre Quarantäne über die AfD beenden, um deren Vertreter mit ihren damaligen Kritikern diskutieren zu lassen. Das hätte zweifellos einen gewissen Unterhaltungswert.