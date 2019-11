TV-Kritik: „Maischberger“ : Gruselgewusel zum Davonlaufen

Kurz vor dem AfD-Parteitag darf Bundessprecher Jörg Meuthen in der Sendung von Sandra Maischberger was vom Pferd erzählen. Wären da nicht auch noch Jan Fleischhauer und Albrecht von Lucke, wäre das zum Davonlaufen.

Markus Söder habe sich aus einem bayerischen Holzklotz zum König der Herzen gemausert. Jan Fleischhauers Versuch, in der Talkshow von Sandra Maischberger das politische Geschäft in Seife zu verwandeln, bezeugt, dass er im Freistaat noch nicht richtig zuhause ist, denn Söder ist zuerst einmal Franke und für einen Holzklotz hängt zu viel Fleisch an ihm. Einen Punkt macht Fleischhauer: der CDU-Parteitag bekam nach einer langen Schwarzbrotstrecke durch Söder was zum Lachen. Das reicht nicht, Söder zum Kanzlerkandidaten der Unionsparteien auszurufen. Hoffnungen auf eine umstürzlerische Rede von Friedrich Merz waren vergeblich. Immerhin gab es als Trostpreis einen kleinen Einblick in die Kunst heuchlerischen Redens, als Merz sich gegenüber der CDU-Vorsitzenden „wirklich richtig dankbar“ zeigte.

Der Publizist Albrecht von Lucke fand, es sei nicht schwer gewesen, auf dem CDU-Parteitag zu glänzen. Viele Leute hätten sich aus dem Rennen genommen. Die lange und weitgehend zusammenhanglose Rede der Parteivorsitzenden habe diese nicht gestärkt. Aus der Ferne fühlt man sich an den Zustand der CDU im Jahr 1965 erinnert, als Parteifreunde des Kanzlers Ludwig Erhard langsam unruhig wurden und ihren Ehrgeiz kaum mehr verbergen konnten. Die Rede der Bundeskanzlerin bei der Generaldebatte des Bundestages zum Haushalt 2020 zeigt Merkel in deutlich besserer Verfassung als ihre Partei.

Ob Markus Söder 2025 Chancen haben wird, hängt nicht nur davon ab, ob er die Schlappe der CSU bei der letzten Landtagswahl wieder wettmacht, sondern auch davon, wer sich in der CDU bis dahin bewährt hat. Kandidaten gibt es genug. Die Erwartungen an den ältlichen Jungstar Friedrich Merz hat der ziemlich deutlich enttäuscht. Die Finanzexpertin Sandra Navidi sähe einen Wechsel von Merz aus dem deutschen Aufsichtsrat von Blackrock in ein politisches Spitzenamt mit Bauchschmerzen. Ob er in der Lage sei, die Grenzen zwischen den zuvor vertretenen Interessen und einem politischen Amt zu beachten, daran scheint sie zu zweifeln.

Zweiter Schönheitspreis an Olaf Scholz

Es gebe mit Olaf Scholz, so Albrecht von Lucke, einen zweiten Gewinner der Woche. Ob der aber seiner Partei zum Frieden mit sich selbst verhelfe, damit sei nach dem Juso-Kongress eher nicht zu rechnen. Die Sehnsuchtskandidaten der Linken findet von Lucke zu schwach. Wird es Olaf Scholz und Klara Geywitz gelingen, ihre Partei wieder zusammenzuführen? Das wäre der SPD zu wünschen, weil Alternativen an den politischen Rändern unverdient weiter Oberwasser bekämen. Scholz hat im vorigen Bundestagswahlkampf gezeigt, dass er starke Signale ins Spiel bringen kann. Ein Wahlkampf, der auf die OECD-Befunde zur deutschen Rentenpolitik mit einem gut durchdachten Konzept antwortet, könnte den Wettbewerb links von der politischen Mitte beleben.

Jan Fleischhauer erinnert an seine Herkunft aus einer SPD-Familie. Die Kunst sozialdemokratischer Selbstzerfleischung erfüllt ihn auch Jahrzehnte später mit Grausen. Die Protestgeneration von 1968 sei gegen Willy Brandt auf die Straßen gegangen, weil die SPD die Notstandsgesetze beschlossen und mit dem Radikalenerlass für Berufsverbote gesorgt habe. Dass Brandt als Greis wieder zum Idol wurde, habe seiner Partei auch nicht geholfen.

Ärgerlich wirkt das zweite Intermezzo mit Frau Navidi, die auf die jüngsten Crash-Propheten mit dem Bekenntnis antwortet, selbst für den Crash-Propheten Roubini gearbeitet zu haben. Ob, wann und warum es zu einem nächsten Crash kommt, sei ungewiss. Etwas deutlicher hätte sie schon werden können. Die Blase auf den Immobilienmärkten und überbewertete Industrieaktien deuten eine Richtung an. Komme es zu Unternehmens- und Bankenzusammenbrüchen, werde die Lage dramatischer als vor zehn Jahren.

Feigenblatt Meuthen im Verhör

Vor dem Einzelinterview mit dem AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen dürfen von Lucke und Fleischhauer noch etwas spekulieren. Meuthen sei das bürgerliche Feigenblatt der AfD. Das wirft die Frage auf, worin die Blöße der AfD bestünde. Sind es die radikalen völkischen und rassistischen Ränder oder ist der „gärige Haufen“ insgesamt eine zwielichtige Formation? Unstrittig scheint, dass die CDU mit der Tradition gebrochen hat, rechts von ihr nichts groß werden zu lassen.