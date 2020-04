TV-Kritik: Sandra Maischberger : Ist eine Pandemie eine Naturkatastrophe?

Der Journalist Jakob Augstein sprach ein Unbehagen aus, was wahrscheinlich viele teilen. Ob wir unter die Herrschaft der Epidemiologen, Virologen und Medizinstatistiker zu geraten drohen? Diese Anmerkung hatte den Hintergrund, mit der ältesten Methode namens Quarantäne die Pandemiebekämpfung in modernen Gesellschaften zu versuchen. Der Einfluss dieser Naturwissenschaftler scheint aber nicht groß genug zu sein, um handelnden Politikern elementare Grundkenntnisse zu vermitteln. So formulierte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) den erstaunlichen Satz, wir hätten es schließlich „nicht mit einer Wirtschaftskrise oder Naturkatastrophe zu tun“.

Tatsächlich ist eine Pandemie eine Naturkatastrophe, die sich lediglich in Raum und Zeit von vergleichbaren Ereignissen unterscheidet. Sie findet definitionsgemäß weltweit statt, ansonsten handelt es sich um eine Epidemie, und sie kann sich in mehreren Wellen über Jahre hinziehen. Das ist bei einem Erdbeben, den meisten Vulkanausbrüchen, einem Hochwasser oder einem Orkan anders: Diese sind regional und zeitlich begrenzt, während die Folgen für menschliche Populationen noch Jahre später zu bemerken sind.

„Völlig spekulativ“

Augstein warnte gewissermaßen vor einer Art Priesterherrschaft, dem allerdings ein kategoriales Missverständnis zugrunde lag. Die derzeitige Rolle von Epidemiologen oder Virologen ist einzig in der Anwendung wissenschaftlicher Methoden begründet. Diese lassen bessere Ergebnisse erwarten, als die noch vor 500 Jahren übliche Erkenntnistheorie von Priestern oder Schamanen. Gleichzeitig trifft diese biblische Plage der Seuche paradoxerweise auf wissenschaftlich verursachte beste Voraussetzungen: Das Virus muss schließlich mit seinem Wirt nur noch ein Flugzeug besteigen, um sich innerhalb weniger Wochen weltweit zu verbreiten. Es sind die gleichen Flugzeuge, die die 12.000 deutschen Touristen nach Neuseeland gebracht haben, wo sie in diesen Stunden auf ihre Rückkehr warten.

Allerdings neigen Politiker und Journalisten dazu, ihr Urteilsvermögen an die Experten der Virologie und Epidemiologie abzugeben. Das war auch in dieser Sendung zu erleben, nicht nur bei Weil und Augstein. Dabei reichen wissenschaftstheoretische Kenntnisse durchaus aus, um die Plausibilität solcher Argumente zu beurteilen. Epidemiologen und Virologen haben zudem ein spezifisches Problem: Sie fangen mit jedem neuartigen Virus neu an, trotz einer wesentlich besseren Diagnostik und einem durch die Digitalisierung rasant gestiegenen kollegialen Informationsaustausch.