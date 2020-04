TV-Kritik „Maischberger“ : Hagiographie als Autobiographie

Wo bleibt das Positive? In diesen Tagen ist es schwer zu finden, weil es zugleich mit einem Warnhinweis versehen wird. Gilt doch das Positive psychologisch als negativ, weil es mit Sorglosigkeit assoziiert wird. Diese könnte zu Verhaltensänderungen führen, so die Befürchtung, um sie als Rückkehr in die gute alte Zeit zu missverstehen. Manche Zeitgenossen erinnern sich vielleicht noch an den Februar: Deutschland diskutierte über Thüringen, feierte trotzdem gerne Karneval, und die obere Mittelschicht begab sich in den Skiurlaub. Die sich von China ausbreitende Epidemie wurde mit der saisonalen Grippe verglichen, ansonsten machte man sich gerne über die Hamsterkäufe fehlgeleiteter Zeitgenossen lustig. Diese Sorglosigkeit ist in den beiden politisch turbulenten ersten Märzwochen verschwunden, dafür dominiert die Sorge über die Sorglosigkeit.

Das war bei Frau Maischberger erst einmal nicht anders. Ohne wissenschaftlichen Beistand kommt aber eine solche Sendung nicht mehr aus, weshalb Dirk Brockmann vom Robert-Koch-Institut (RKI) eingeladen war. Er hatte Daten über unser Bewegungsverhalten im vergangenen März mitgebracht. Das hatte in den ersten Tagen noch dem üblichen saisonalen Verhalten entsprochen, um sich aber bis zum 23. März um 40 Prozent zu reduzieren. Nach der Verkündung eines flächendeckenden Kontaktverbots und der weitgehenden Einstellung wirtschaftlicher Aktivitäten stieg das Bewegungsmuster leicht an, um sich bis heute auf eine Reduzierung zum saisonal üblichen Verhalten auf 20 Prozent einzupendeln. Brockmann erklärte diese Zunahme mit einer abnehmenden Risikowahrnehmung und sah diese Entwicklung mit einer gewissen Besorgnis. Bekanntlich kommt keine Talkshow mehr ohne volkspädagogische Elemente aus.

So gab es am Mittwochabend von den journalistischen Kommentatoren Anna Planken (Moderatorin ARD-„Morgenmagazin“), Robin Alexander (Stellvertretender „Welt“-Chefredakteur) und Wolfram Weimer (Publizist und Autor) das obligatorische Lob für das umsichtige Handeln der Bundesregierung. Hierzulande muss man bekanntlich nur noch „Trump“ sagen, um von der eigenen Regierung begeistert zu sein. Dabei sagten die Zahlen Brockmanns etwas völlig anderes aus: Die Deutschen änderten ihr Verhalten schon zu einem Zeitpunkt, als die Politik noch ihre Position suchte. Was das in der Praxis bedeutete, machte Alexander an einer Anekdote deutlich. So habe die Entscheidung zur Schließung der Schulen und Kitas unmittelbar etwas mit der Kriegsrhetorik des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in seiner Rede vom 16. März zu tun gehabt. Plötzlich wurde bei uns durchsetzbar, was vorher noch als ausgeschlossen galt. Wie ist das Verhalten der Bevölkerung zu erklären? Sie änderte ihr Verhalten offenbar ohne die Politik. Offenkundig sind Politiker und Bevölkerung in gleicher Weise Zeitgenossen, deren Verhalten nicht zwangsläufig auf Grundlage wissenschaftlicher Expertise beruht. Beide reagieren vielmehr auf Berichterstattung. Das betraf die Bilder aus Italien oder Spanien mit überlasteten Krankenhäusern und verzweifelten Ärzten.

Skiurlaub in Österreich

Nun war es im Frühstadium der Epidemie sicherlich schwierig, valide wissenschaftliche Erkenntnisse als Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Die Virologen wussten fast nichts über das Virus, und die Epidemiologen konnten sich noch nicht einmal über die Zweckmäßigkeit des verbindlichen Tragens von Schutzmasken verständigen. Weimer erinnerte an diese Debatte, wo die Bundeskanzlerin bis zuletzt hinhaltenden Widerstand geleistet habe. Frau Planken wiederum erzählte über ihre eigenen Erfahrungen als Covid-19-Patientin. Sie hatte sich beim Skiurlaub mit der Familie im Salzburger Land in Österreich angesteckt. Dabei habe sie den ursprünglich geplanten Urlaub in Südtirol gerade wegen der Lage in Italien umdisponiert. Insofern entsprach Frau Planken wohl dem Risikobewusstsein der meisten Deutschen im Februar: Die Absage des Urlaubs hätte sie als unverhältnismäßig empfunden. Zudem schilderte sie ihre Probleme bei den zuständigen Gesundheitsämtern, einen Test durchzusetzen. Das entsprach den Erfahrungen vieler Bürger, wenn auch die meisten das Problem nicht lösen konnten: Im März waren Tests in Deutschland ein äußerst knappes Gut. Frau Planken überstand die Erkrankung, ebenso ihre Familie. So verliert Covid 19 den Schrecken: Die abstrakte Angst, die noch im März zu beeindruckenden Verhaltensänderungen führte, wird immer öfter von einer konkreten Erfahrung mit der Erkrankung abgelöst.