TV-Kritik „Hart aber Fair“ : „Wir werden an Wohlstand verlieren“

Während Putins Angriffskrieg in die vierte Woche geht und täglich grausamer wird, wächst hierzulande die Angst vor Wohlstandsverlust und sozialem Abstieg. Der Liter Diesel kostet inzwischen mehr als 2,20 Euro – vor einem Jahr lag der durchschnittliche Dieselpreis bei 1,40 Euro. Vom „Frieren für den Frieden“ ist deshalb in letzter Zeit häufiger die Rede, was freilich zugespitzt ist, schließlich unterliegen laut „Notfallplan Gas“ im Falle einer Gasknappheit Privathaushalte einem besonderen Schutz. Und trotzdem: Die Lebenshaltungs- und Energiekosten steigen spürbar, und es trifft jeden von uns – den einen mehr, den anderen weniger. Frank Plasberg widmete seine Talkshow „Hart aber Fair“ deshalb dem Thema: „Bitteres Erwachen: Deutschland ist bei Gas, Öl und Kohle zu abhängig von Russland. Müssen wir deswegen weiter Putins Krieg finanzieren? Wer leidet am stärksten unter hohen Sprit- und Heizkosten? Und wie kann der Staat vernünftig helfen?“

Am stärksten leiden Menschen wie Susanne Holtkotte. Sie ist Anfang 50 und arbeitet als Reinigungsfachkraft in einem Krankenhaus in Bochum. Weil sie auf dem Land lebt und an Arbeitstagen um halb fünf das Haus verlässt, ist sie auf ihren alten Golf angewiesen. Die von Claudia Kemfert, Energie-Expertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, ins Spiel gebrachte Halbierung der Preise im öffentlichen Nahverkehr würde Susanne Holtkotte finanziell nicht entlasten. Und wie sieht es mit dem Vorschlag eines Tankrabatts aus, wie ihn Finanzminister Christian Lindner favorisiert? Ein Instrument, das er für „agiler“ hält als Steuersenkungen? Ein Normalverdiener oder Beschäftigter im Niedriglohnsektor, sagte Holtkotte, „der möchte für Super 1,69 Euro sehen“. Das über die Lohnabrechnung durch den Arbeitgeber ausgezahlte „Mobilitätsgeld“ der SPD leuchtete ihr stärker ein.

Lindner jedenfalls, der zugeschaltet war und für seinen Spritpreisvorschlag bereits harsche Kritik geerntet hat („Förderung von SUV-Fahrern“, „wunderbar für die Mineralölwirtschaft“, „ökologisch unsinnig“) verteidigte bei Plasberg den Rabatt: Er ließe sich schnell und unbürokratisch bewerkstelligen und entlaste auch aufs Auto angewiesene Gewerbetreibende wie Handwerker, deren Existenz gefährdet sei. Auch die breite Mitte der Bevölkerung dürfe nicht immer nur zahlen. Lindner verwies auf Frankreich. Dort soll der gestiegen Kraftstoffpreis mit einem Rabatt von 15 Cent pro Liter abgefedert werden. Was die wirtschaftliche Zukunft des Landes betrifft, nahm Lindner kein Blatt vor den Mund: „Wir werden an Wohlstand verlieren, wenn die Energiepreise steigen.“ Jens Spahn (CDU), stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ging noch weiter: Der Krieg könne noch sehr, sehr lange dauern, eine Rezession sei in so einer Lage nicht ausgeschlossen.

Spahn sprach sich für eine deutliche Senkung der Stromsteuer und Mehrwertsteuer auf Energie aus. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass Spahn jetzt nicht mehr die Rolle des Pandemie-Bekämpfers innehat, sondern eine Lanze für ebenfalls zum Sparen gezwungene SUV-Fahrer bricht.

Der dicke Hammer kommt erst noch

Es ist der SPD-Politiker Thomas Kutschaty, der die aufs Auto und Spritpreise fokussierte Diskussion, weitete: Der dicke Hammer droht schließlich im Frühjahr, wenn die Nachzahlungsforderungen für die Heizkosten kommen. Und Ulrich Reitz, Chefkorrespondent für „Focus online“ erzählte, dass seine Redakteure bei ihrer Recherche festgestellt haben: „Der Wocheneinkauf bei Lidl und Aldi ist zwischen zehn und dreizehn Prozent teurer geworden.“

Worüber sich alle einig waren, ist, dass Deutschland möglichst schnell „putinfrei“ und die Bevölkerung entlastet werden müsse – nur das wie sorgte für heftige Diskussionen. Kemfert betonte wieder und wieder, wie wichtig weiterhin der Ausbau erneuerbarer Energien sei. Natürlich sprach man auch über den Besuch des Wirtschaftsministers in Qatar, einem Land, das die Menschenrechte mit Füßen tritt. Dort hat Robert Habeck, der einem durchaus leidtun konnte, schließlich ist nicht er für die jahrzehntelang verfehlte Energiepolitik verantwortlich, gerade eine Energiepartnerschaft mit dem Emir von Qatar vereinbart. Er habe, so Kemfert, gute Mine zum bösen Spiel gemacht.

Die Energie-Expertin sieht jetzt den Moment gekommen, der Verschwendung einen Riegel vorzuschieben, sprich: Tempolimit, autofreier Sonntag („jede vierte Fahrt ist eine Freizeit-Fahrt“), mehr Fahrrad fahren, Heizung runter. Ein Vorschlag, den Susanne Holtkotte leider auf sich bezog und aus der Haut fuhr: Sie spare wo sie könne, mehr ginge nicht. Würde sie die Heizung noch weiter runterdrehen, müsse sie einen Pelzmantel anziehen. Dabei traf Kemfert einen wichtigen Punkt: Wer es sich leisten kann, sollte seinen Konsum kritisch hinterfragen. Vielleicht muss ja nicht jedes Zimmer in einer 200-Quadratmeter-Wohnung kuschelig warm sein. Geringverdiener wie Susanne Holtkotte jedenfalls bezahlen schon jetzt einen zu hohen Preis.