TV-Kritik: „Hart aber fair“ : Privatisierung der Schulpflicht

„Vorsicht, Explosionsgefahr.“ Mit diesen Worten begann Frank Plasberg seine Sendung über die Schulen in der Coronakrise. Allerdings wurde nicht deutlich, was uns allen um die Ohren zu fliegen droht.

Das Homeschooling via Fernunterricht funktioniert hervorragend. Die Schüler erleben dort Teamgeist, häufig sogar im internationalen Kontext zur Vertiefung von Fremdsprachenkenntnissen. Soviel Kosmopolitismus gab es in früheren Zeiten nicht. Gleichzeitig lernen sie den Unterschied zwischen Taktik und Strategie kennen, wenn es um den gewünschten Erfolg geht. Das alles und noch viel mehr funktioniert allerdings lediglich in der Schule des Lebens, die bei Jugendlichen heute unter anderem vor der Spielekonsole stattfindet. Marktführer ist der japanische Hersteller, der den Walkman erfand.

Ansonsten funktioniert der schulische Fernunterricht vor allem bei den Schülergruppen mit einer hohen intrinsischen Motivation. Denen könnte man die Aufgaben aber auch mit der Post oder per Fax schicken. So sind die bisherigen Erfahrungen nach zehn Wochen Pandemiebekämpfung in den Schulen ernüchternd. Es hat sich zwar niemand mehr angesteckt, aber auch nur wenige haben etwas gelernt. So ging es in der Sendung mit dem Titel „Kinder und Eltern zuletzt – scheitern Schulen an Corona?“ darum, die Gründe zu finden, dabei aber gleichzeitig jede Verantwortung von sich zu weisen. Hier half der erstmals wieder mit der Lust auf Kontroverse auftretende Frank Plasberg, um Klarheit zu schaffen. Ansonsten wäre diese Sendung in jener Unverbindlichkeit versackt, wo sich alle sich selbst den guten Willen konstatieren, um gleichzeitig vor Pauschalurteilen zu warnen. Das berüchtigte Verdikt des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder über Lehrer als „faule Säcke“ ist schließlich noch in Erinnerung.

Wie will man die Leistung eines Lehrers bewerten?

Auf diese These von den Einzelfällen ließ sich Plasberg aber nicht ein. So konnte er den Lehrervertreter Udo Beckmann in einen Argumentationsnotstand versetzen, wenn dieser die weiterhin praktizierten Brückentage rechtfertigen sollte. Gleiches passierte der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) als sie sich zum Zusammenhang von Leistung und Verbeamtung bei der Lehrerschaft äußern sollte. Die Frage stellte eine vom derzeitigen Schulleben erkennbar frustrierte Zuschauerin aus ihrem Bundesland. Diese argumentierte mit der Reputation einer Zahnärztin. Die Ministerin konnte den Sinn des Berufsbeamtentums nicht erklären, der sich gerade nicht aus einem Leistungsbegriff ableiten lässt. Wie will man überhaupt die Leistung eines Lehrers bewerten?

Ein vergleichbares Problem hatte die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Ihre Arbeitstage sind lang und enden häufig als Gast in einer Talkshow. Trotzdem ist sie dem Selbstverständnis der Vereinbarkeit von Familie und Beruf verpflichtet. Dann muss sie scheinbar noch für ihre Kinder die Funktion der Ersatzlehrerin ausüben. Es war ein bemerkenswertes Schauspiel, wie Plasberg sie unter Druck setzte, darüber Auskunft zu geben. Offenbar kann noch nicht einmal mehr eine unter Termindruck stehende Ministerin zugeben, dass sie keine Zeit hat, sich auch noch nach Feierabend um 22:45 Uhr mit den Kindern wegen der Hausaufgaben zu streiten. Die Erwartung, Kinder lernten im homeschooling voller Enthusiasmus Latein-Vokabeln, kann wohl nur der haben, der auf dem Walkman schon Goethe gehört hatte.

Kurz vor dem Burnout

Dann braucht sich auch niemand über die Lage der Frauen wundern, die an diesem Spagat zwischen Beruf und Ersatzlehrerin scheitern müssen. Es gibt keine Vereinbarkeit, obwohl sogar die zuständige Ministerin diesen Anspruch formuliert. Frau Giffey gab sich für ihre Qualitäten als Ersatzlehrerin die Schulnote „gut.“ Im Gegensatz zur Journalistin Collien Ulmen-Fernandes, die sich ein „ungenügend“ diagnostizierte. Warum der Moderator Frau Ulmen nach der Sichtweise ihres Ehemannes Christian Ulmen fragte, blieb ein Rätsel. Dieser ist einem breiteren Publikum durch seine Rolle als Tatort-Kommissar in Weimar bekannt geworden. War das ein Hinweis auf die Progressivität des Moderators, der die Fürsorglichkeit des Vaters einklagt? Oder eines Reaktionärs, der eine Frau nur als Frau Tatort-Kommissarin ernst nehmen kann? Es ändert jedenfalls nichts an dem Problem, dem sich neben dem Ehepaar Ulmen Millionen Eltern stellen müssen: Eine(r) muss es machen.