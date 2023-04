Von den Dingen, die Louis Klamroth im Laufe der Sendung zwecks Anschauung unter seinem Stehtisch hervorholte – Gummibärchen und Erdnüsse gehörten dazu – hätten die zwei weißen Blätter die Diskussion tatsächlich weiterbringen können. Eines hatte etwa das Format DIN A4, eines war kleiner, sie sollten zeigen, wie viel mehr Platz ein Schwein etwa zur Verfügung hat, wenn es künftig in der Haltungsform „Stall und Platz“ lebt, der zweituntersten von fünf Stufen, die die geplante Tierhaltungskennzeichnung des Landwirtschaftsministeriums vorsieht. Man hätte fragen können, was es für einen Unterschied im kurzen Leben eines Mastschweins macht, ob es in seiner Buchte ein paar Zentimeter mehr Platz hat. Was das überhaupt heißt, dieses viel zitierte Tierwohl.

Stattdessen folgte ein für den mit den Details des Gesetzentwurfes nicht vertrauten Zuschauer verwirrender Wortwechsel zwischen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Albert Stegemann, dem agrarpolitischen Sprecher der CDU/CSU Bundestagsfraktion: Eigentlich wollte Özdemir zwanzig Zentimeter mehr (großes Blatt), jetzt sind aber nur 12,5 Zentimeter geblieben (kleines Blatt). Ankommen tut es Özdemir ohnehin auf die höheren Haltungsformen, bei denen die Tiere Zugang zu frischer Luft beziehungsweise Auslauf haben, aber das hat dann gerade niemanden richtig interessiert.

Die Sau im Metallrahmen

Der Moment war typisch, zwischen Kleinteiligem und zu oft schon Gehörtem blieb auch der Rest der Sendung stecken, deren Thema von den anderen Problemen, die das Land gerade umtreiben, schon vor einer Weile unter die Aufmerksamkeitsschwelle gedrückt wurde. „Die Schnitzel-Frage im Supermarkt: billig, bio oder besser gar nicht?“, kündigte Moderator Louis Klamroth die Diskussion an, schon fast verschämt mit dem Hinweis auf den „Start der Grillsaison“. Eingeladen waren neben Özdemir und Stegemann die junge Schweinezüchterin Gesa Langenberg, der Hauptgeschäftsführer der Handelsverbandes Stefan Genth und der Fernsehkoch Rolf Zacherl.

Letzterer wurde extra auf Recherchereise geschickt, um die Unterschiede zwischen den Haltungsstufen zu eruieren, doch wegen inhaltlicher Ungenauigkeiten taugte die Sendung auch nicht zur Aufklärung darüber, was sich hinter den Bezeichnungen nun verbirgt. Bei dem Hof im Sauerland mit Haltungsstufe 4 verharrte die Kamera lange bei süßen Ferkeln, die mit ihrer Mutter im Stroh lagen, und zeigte dann in einem Betrieb in Dülmen eine Sau, die, in einem Rahmen aus Metall feststeckend, auf Plastik lag, um sie herum der Nachwuchs, die bei der Mutter trinken, sich ihr aber sonst nicht nähern konnte.

„Es bricht einem das Herz“

„Es bricht einem ein bisschen das Herz“, sagte Zacherl, womit er Recht hatte, allerdings ist der Kastenstand, der die Sauen üblicherweise fixiert, damit sie ihre Ferkel auf dem engen Raum nicht erdrücken, gar nicht Teil der Tierhaltungskennzeichnung. Bei der geht es nur um die Zeit der Mast, also die sechs Monate der Gewichtszunahme bis zur Schlachtung. Dass bislang nicht berücksichtigt wird, wie ein Schwein aufwächst und was an seinem Lebensende passiert, wie weit etwa der Transportweg zum Schlachthof ist, gehört zur Kritik an dem Gesetzentwurf.