TV-Kritik „Hart aber fair“ : Meiner Liebe entkommst du nicht

Der Verfasser lebt im Berliner Westen mit einer freundlich entspannten mittelgroßen Hündin. Das Smartphone dokumentiert die Folgen des Zusammenlebens als Bilderstrecke und Statistik. Jährlich laufen sie zwischen 2.500 und 3.000 Kilometern. An zwei Tagen in der Woche laufen sie auch mehr als zehn Kilometer durch Feld, Wald und Wiesen. Der Hund kriegt, was er braucht. Auch dem Mensch tut es gut. Ihre Ärzte können es bezeugen.

Die Nacht mag noch so kurz oder lang gewesen sein, um etwa eine Talkshowkritik zu schreiben, morgens sind sie spätestens um acht auf der Piste. Spurt der Mensch nicht, verfügt der Hund über Mittel, ihn an seine Pflichten zu erinnern. Ein sehr strammes Sitzen vor dem Bett, eine Pfote, die sich hebt, ein melodisches leises Jaulen, das Schnüffeln an der bereitliegenden Kleidung. Beide lernen von einander.

Lässt der Mensch den Hund im Park von der Leine, schießt er nicht auf und davon, sondern bewahrt Sichtkontakt. Versteckt sich der Mensch, um den Hund auf die Probe zu stellen, kommt der Hund schnurstracks zurück. Es gibt keine scharfen Töne, kein Geschrei, kein Winseln, kein Zerren an der Leine.Wir haben uns aneinander gewöhnt. Es gibt Hunde aus der Nachbarschaft, denen wir gerne begegnen. Anderen gehen wir aus dem Weg. Unser Zusammenleben ließe sich als beständiges wechselseitiges lernendes Beobachten verstehen.

Schattenseiten der Tierliebe

Wer längere Zeit in einem Land des Nahen Ostens gelebt hat, kann in den Wochen vor dem Opferfest sehen, wie die Kinder der Nachbarn im Hof oder vor dem Haus mit dem Lamm spielen, das am Morgen des Opferfests vor ihrer Haustür geschlachtet wird.

Übertriebene Tierliebe und industrielle Massentierzucht sind die Schattenseiten der Industriegesellschaften. Wer will schon wissen, wie viel Platz das Hähnchen hatte, das auf dem Grillspieß gart, oder ob sich das Schwein, dessen Kotelett in der Pfanne brutzelt, jemals richtig ausstrecken oder in einer Schlammpfütze suhlen konnte. Wer will schon wissen, was es für eine Qual ist, wenn Hunde so überzüchtet sind, dass ihnen Augen aus dem Kopf ploppen, wenn sie vom Sofa springen, oder wenn sie sich schon in jungen Jahren wegen degenerierter Hüften nicht mehr so bewegen können, wie es ihnen zu wünschen wäre.

Frank Plasbergs Gäste können davon erzählen. Beim Großbauern und Bundestagsabgeordneten Kees de Vries hat der Hund seinen Platz im Zwinger, keinesfalls im Haus, er sei kein Kuscheltier, sondern ein Aufpasser. Mag sein, dass der Hundetrainer Martin Rütter recht hat mit dem Vorwurf, dass dem Hund damit alles fehlt, was er als Sozialleben braucht. Dem Bauern ist das kein Ding.

Die Tierliebe schießt vor Weihnachten so ins Kraut, dass selbst ein erfahrener großer Onlinehändler wie „Fressnapf“ durch jäh ansteigende Aufträge in die Knie geht und keine Liefertermine mehr nennen kann. „Leckerli fürs Hündchen, Bolzenschuss fürs Kälbchen: Mensch, wie geht das zusammen?“ titelt Plasbergs Redaktion. Prima, antworten die meisten robust, weil sie dazu neigen, Zusammenhänge zwischen den Extremen zu verneinen.

Hunde würden Pansen tragen

Die Mops-Halterin Uschi Ackermann ist an diesem Abend nur ein Freak unter vielen. Sie findet ein Parfüm für Hunde unproblematisch, während Martin Rütter die Nase rümpft. Hunde fänden den Geruch (das Fläschchen für 14,90 €) vermutlich zum Kotzen. Für das Nasentier Hund sei das Quälerei. Hunde würden lieber Pansen tragen. Wer weiß noch, wie Pansen riecht? Als Lebenspartner bezeichnet Frau Ackermann ihre Möpse. Bauer de Vries ist entgeistert. Über Ackermanns Hund Sir Henry sagt Martin Rütter, der habe wohl kurz vor der Detonation gestanden, so fett sei der gewesen. Das bezeugt die Folgen einer Liebe außer Rand und Band. Der neben Ackermann sitzende Bauer steht für eine nüchterne Kosten-Nutzen-Beziehung ohne sentimentale Anflüge. Dass Sir Henry der berühmteste Hund der Republik gewesen sei, lässt sich bezweifeln, vermutlich war er auch darum so bedauernswert. Warum auch soll ein Mops Lederhosen tragen?