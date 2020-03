TV-Kritik: „Hart aber fair“ : Aus dem Dornröschenschlaf erwacht

Zumeist werden argumentative Inkongruenzen an Details erkennbar. So war das auch gestern Abend, als Frank Plasberg eine Art Themenabend Volksgesundheit moderierte. Der Anlass war das derzeitige Frühstadium der Coronavirus-Epidemie in Deutschland. Reporter berichteten von den aktuellen Brennpunkten des Geschehens, so auch aus dem Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen.

Dessen Landrat Stephan Pusch hatte Bemerkenswertes mitzuteilen: Nicht nur warf er kurzerhand die bisher gültigen Vorgaben des Robert-Koch-Instituts aus Berlin über die Quarantäne für die Mitarbeiter in der medizinischen Daseinsvorsorge „über den Haufen“, wie es hieß. Er hatte dafür auch eine nachvollziehbare Begründung: Es ließen sich „schon die Grenzen unseres Gesundheitssystems“ erkennen, sagte Pusch. Er hält wegen der Berliner Vorgaben die ärztliche Grundversorgung in seinem Landkreis für gefährdet. Im Landkreis Heinsberg gibt es aktuell 78 infizierte Personen, fünf Patienten müssen stationär behandelt werden.

Diese Aussage mussten die Zuschauer jetzt nur noch mit den Erläuterungen der von Plasberg eingeladenen Gäste in Beziehung setzen, um eine gewisse Schieflage etwa bei Karl-Josef Laumann (CDU) zu erkennen. Er ist Gesundheitsminister in Düsseldorf und versuchte sich als Krisenmanager, der sich an den „Vorgaben des Robert-Koch-Instituts“ orientiere. Allerdings sollte er die Probleme richtig diagnostizieren.

Materialausstattung in Deutschland „blamabel“

So haben wir es selbst in einem Brennpunkt wie Heinsberg noch mit einem moderaten epidemiologischen Geschehen zu tun, etwa im Vergleich zu Norditalien: Nicht einmal hundert Infizierte, wenige stationäre Aufnahmen und keine Todesfälle. Trotzdem sieht sich der Landrat schon jetzt an den Grenzen der Leistungsfähigkeit der medizinischen Grundversorgung. Wenn aber ein Krisenmanagement keine Probleme löst, sondern wegen unzulänglicher Quarantänevorschriften sogar welche erzeugt, sollte man sich über den folgenden Eindruck aus der Reportage nicht wundern: Der Landrat fühle sich „mitten in der Viruskrise alleine gelassen“.

Der Eindruck wird sicherlich nicht dadurch verbessert, dass Laumann bei Plasberg seine Verwunderung über die unzulängliche Materialausstattung in Deutschland ausdrückte. Er habe sich das „nicht vorstellen können“, sagte er, das sei „blamabel“. Gewissermaßen als Kompensation bot der Minister den Hinweis auf die hohe Arztdichte in seinem Bundesland an. So komme auf 280 Einwohner ein Arzt, es stünden 118.000 Krankenhausbetten zur Verfügung.

Ob aber etwa Orthopäden oder Psychiater eine große Hilfe wären, bleibt abzuwarten. Der Psychiater und Neurologe Borwin Bandelow machte nicht den Eindruck. Es ist allerdings für einen Experten für Angststörungen auch nicht einfach, aus einem selbst für Virologen nicht vorherzusehenden Bedrohungspotential die Differenz zwischen berechtigten Ängsten und einer pathologischen Störung zu diagnostizieren.