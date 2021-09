TV-Kritik: Sandra Maischberger : Wenn Union und Grüne Dissens simulieren

Vor wenigen Monaten formulierten die meisten politischen Beobachter ihre freudige Erwartung an eine zukünftige schwarz-grüne Regierung, spätestens mit der Wahl von Armin Laschet zum CDU-Parteivorsitzenden schien das eine ausgemachte Sache zu sein. Der Höhenflug der Grünen in den Meinungsumfragen stellte lediglich noch die Frage, ob aus schwarz-grün nicht sogar grün-schwarz werden könnte. Wie es auch immer ausgegangen wäre, in einem Punkt war man sich sicher: Auf die FDP als Mehrheitsbeschaffer ist man nicht noch einmal angewiesen. Die hatte schließlich schon vor vier Jahren das herzliche Einvernehmen zwischen Union und Grünen gestört.

Im März hätte eine solche Koalition noch eine satte Mehrheit von 55 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigt. Selbst nach dem zeitweiligen Absturz der Unionsparteien hätte es im Mai immer noch für 50 Prozent gereicht. Aber seitdem ging es für unsere hoffnungsvollen Koalitionäre steil bergab. Die schwarz-grüne Koalition ist somit die erste Koalition, die schon vor ihrer Wahl wieder abgewählt worden ist. Das muss man erst einmal schaffen. Dabei hatte man sich doch sicherlich schon auf die Regierungsbildung gefreut, inklusive der unumgänglichen Frage, wer denn was werden könnte.

„16 Jahre Kohl und 16 Jahre Merkel sind einfach zu viel“

Mit dem wundersamen Wiederaufstieg der längst abgeschriebenen Sozialdemokraten wurde es dann doch noch der spannendste Wahlkampf der vergangenen Jahrzehnte. Der Kabarettist Urban Priol beschrieb die aktuelle Verwirrung vieler Wähler: Was bedeutet es für die Koalitionsoptionen, wenn ich eine Partei wähle? Ein Wähler der Grünen könnte plötzlich mit der linken Parteivorsitzenden Janine Wissler im Koalitionsbett liegen, ein FDP-Wähler dagegen Olaf Scholz zum Kanzler wählen. Selbst einem hartgesottenen Linken wie Priol könnte das Kopfzerbrechen bereiten. Schließlich hatte er es sein ganzes Berufsleben mit einem vermeintlich unbezwingbaren Gegner zu tun. Dessen Verschwinden müsste er erst einmal verdauen. So diskutierte er mit seinen beiden Mitkommentatoren in der Sendung von Sandra Maischberger über mögliche Koalitionen.

Das reaktivierte Schreckgespenst einer linken Mehrheit hielt die Welt-Journalistin Susanne Gaschke für möglich, ihr ARD-Kollege Michael Stempfle schloss sie dagegen aus. Diese Debatte plätscherte aber eher vor sich hin, lediglich die kabarettistischen Anmerkungen Priols über das längst wieder vergessene „Zukunftsteam“ des CDU-Kanzlerkandidaten sorgten für eine gewisse Belebung zu später Stunde. Das politische Wirken der CSU-Stimmungskanone und Digitalexpertin Dorothee Bär in zwei Kabinetten Merkel ist auch wirklich kein Grund, um der Union die Modernisierung des Landes anzuvertrauen. Priol legte damit den Finger in die Wunde: Auf den letzten Metern dieses Wahlkampfes wurde die intellektuelle und personelle Auszehrung der Union deutlich. Der im Jahr 1961 geborene Priol sprach daher sicherlich weiten Teilen seiner Generation aus dem Herzen: „16 Jahre Kohl und 16 Jahre Merkel sind einfach zu viel.“

Das wird natürlich nicht jeder so sehen. Für die Grünen und die Union war schließlich das Ende der Amtszeit von Frau Merkel gleichbedeutend mit der Koalitionsbildung. Nicht zuletzt deshalb kämpfte der CSU-Vorsitzende Markus Söder so verbissen um die Kanzlerkandidatur. Es war für ihn gleichbedeutend mit der letzten Chance nicht als bayerischer Landesvater nach zwei Legislaturperioden aus dem Amt scheiden zu müssen. Den Absturz in den Wahlumfragen konnte schließlich niemand ahnen. So trafen sich bei Frau Maischberger die Vertreter der auch ohne Wahl abgewählten Koalition. Markus Blume (CSU) und Katharina Schulze (Grüne) war die Irritation und Verzweiflung über die jeweiligen Umfragewerte anzumerken. Plötzlich mussten sie einen Dissens simulieren, der in der politischen Praxis keine Rolle spielt.