FAZ Plus Artikel: Streit in der Bundesregierung : Grüne haben „keinen Bock“ auf Stillstand

Die Grünen ringen mit ihrer Rolle in der Ampel, dem Koalitionspartner FDP und der Frage, wie groß der Veränderungswille in Deutschland wirklich ist. Und so dient die Fraktionsklausur in Weimar auch dem Frustabbau.