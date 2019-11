TV-Kritik „Anne Will“ : Vom Ich zum Wir

Nun hat auch die CDU eine Führungskrise. Wer sich an den CDU-Parteitag im September 1989 erinnert, könnte Parallelen erkennen. Damals scheiterten ein Generalsekretär, der sein Amt verstanden hat, und ein Herausforderer Helmut Kohls, der Kohls Organisationstalente unterschätzt hatte. Als Kohl neun Jahre später die Bundestagswahl verlor, staunte ein Politikwissenschaftler aus Heidelberg darüber, dass Telefongespräche im Kanzleramt noch handvermittelt wurden. Politische Macht wurde am Vorabend der Digitalen Revolution und der Neuen Ökonomie noch völlig analog organisiert.

Bei Anne Will erweckt Generalsekretär Paul Ziemiak den Eindruck, dass er weiß, wo er herkommt, aber nicht, wo er und seine Partei hinwollen. Seine Beschwörung von Grundsätzen wirkt hohl. Trotz, vielleicht auch wegen der vielen Regionalkonferenzen, die Ziemiak für seine Vorsitzende organisiert hat, scheint er nicht in der Lage, ein Bild von der Zukunft zu formulieren, mit dem die CDU erfolgreich den Anspruch glaubhaft machen könnte, das Land auch weiterhin politisch zu führen.

Kasernenhofton reicht nicht

Das ist für seine Chefin ein Desaster. Sie bräuchte einen Denker wie Heiner Geißler und keinen Spieß, der einen Kasernenhofton anschlägt. Bei Anne Will, die an diesem Abend danach fragt, ob CDU und SPD noch wissen, wo sie hinwollen, macht das keinen guten Eindruck. Man kann sogar die Verzweiflung erkennen, die Ziemiak befallen hat, weil er die eigenen Grenzen schmerzhaft erfährt. Die Junge Union ist, wie Ziemiaks Nachfolger kürzlich in der ARD vorgeführt hat, kaum mehr als Führungsreserve ihrer Partei ernst zu nehmen. Wie zielstrebig und freundlich Ziemiaks Vorgänger Peter Tauber den Job des Generalsekretärs wahrgenommen und es verstanden hat, die Partei digital nach vorne zu bringen, macht das Ausmaß der Lücke deutlich.

Die SPD kann aus der Malaise der Union keinen Honig saugen. Ihr Außenminister hat zwar recht, dass eine sicherheitspolitische Idee für einen Kriegsschauplatz, auf dem Truppen und irreguläre Verbände aus mehr als fünf Ländern seit acht Jahren Bürgerkrieg führen, nicht mit einer elektronischen Kurznachricht hinreichend kommuniziert werden kann. Aber wie Heiko Maas sich dazu neben seinem feixenden türkischen Kollegen geäußert hat, das macht klar, warum er als Außenminister für die eigene Partei keine Punkte holt. Das war erbärmlich.

Erst einmal aber hat an diesem Abend die Union die Nase vorn, wenn es um die Frage geht, wie man die eigene politische Führung aufs Spiel setzt. Friedrich Merz, von der Seitenlinie durch Roland Koch unterstützt, tritt endlich aus der Kulisse und wirft erneut den eigenen Hut in den Ring. Er scheint zu glauben, dass es mit einer programmatischen Rede auf dem Parteitag getan ist, den Kurs der Partei und der Regierung zu korrigieren und die politische Führung zu übernehmen. Aus der Ferne erinnert das an einen anderen Parteitag, der fand 1995 statt und führte zum Sturz des SPD-Vorsitzenden durch Oskar Lafontaine. Dem reichten eine Rede und hinter der Kulisse getroffene Absprachen, um zum neuen Vorsitzenden gewählt zu werden. Der Unterschied ist nicht trivial. Die SPD war in der Opposition. In einer Regierungspartei mit einem nicht ganz einfachen Koalitionspartner zählen andere Tugenden.