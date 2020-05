TV-Kritik: „Anne Will“ : Unübersehbare Ermüdungserscheinungen in der Pandemie

Statistiken sind das wichtigste Kriterium für das Risikobewusstsein der Menschen in dieser Krise. Das gilt umso mehr, wenn kaum jemand in seinem persönlichen Umfeld einen Covid-19-Patienten kennt. Angesichts der bisherigen Fallzahlen von unter 200.000 bestätigten Infektionen ist das auch wenig erstaunlich. Zudem haben die meisten Infektionen einen milden Verlauf, während sich die mediale Aufarbeitung naturgemäß lieber mit den dramatischen Patientengeschichten beschäftigt. Dieses Auseinanderfallen zwischen persönlichem Erleben und Berichterstattung führt mittlerweile zur Irritation bei Teilen des Publikums. Sie vermuten ein bewusstes Handeln, um Freiheitsrechte dauerhaft aufzuheben. Jetzt kann man das als rechte Gefahr durch Verschwörungstheoretiker sehen, oder aber das eigene Kommunikationsverhalten diskutieren.

So ist es Mode geworden, dass manche Journalisten zwar unablässig den Stellenwert von Wissenschaft herausstellen, aber trotzdem ihr Weltbild vom persönlichem Erleben abhängig machen. Anne Will machte hier keine Ausnahme: Viele Leute hätten den Eindruck gemacht, es geschafft zu haben, so sagte sie in ihrem Eingangsstatement. Das könnten allerdings auch die Bürger gedacht haben, denen sie im öffentlichen Raum zufällig begegnet ist: Nicht einmal Frau Will bleibt noch zu Hause. Dabei gibt es nach sechs Monaten Erfahrung mit dem Virus immerhin eine gesicherte Erkenntnis: Sich im Freien anzustecken, ist ein überschaubares Risiko, wenn man nicht gerade zur Rudelbildung neigt. Zudem hängt die Schwere des Krankheitsverlaufes von der Virenlast bei der Infizierung ab. Das größte Ansteckungsrisiko besteht somit in geschlossenen Räumen mit der sprichwörtlich stehenden Luft. So erklären sich auch die hohen Infektionszahlen beim Krankenhaus-Personal, wie das in China, der Lombardei oder Spanien zu beobachten war.

So neigen manche Journalisten dazu, sich als Volkspädagogen zu definieren, die ihren vermeintlich unverantwortlichen Mitbürgern die Leviten lesen. Wahrscheinlich ist deshalb in vielen Medien der Appell an die Eigenverantwortung so unpopulär, den der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki formulierte. Dabei beruhe „unser gesamtes Gesellschaftsbild“ auf dem eigenverantwortlichen Handeln der Bürger, ansonsten müsste man „den Menschen das Wahlrecht entziehen“, so der Bundestagsvizepräsident. Das bedeutet zugleich die Akzeptanz höchst unterschiedlicher Risikoeinschätzungen. Wem die bisherigen Öffnungen zu weit gehen, der kann sein Verhalten anpassen. Niemand muss in ein Restaurant gehen oder in den Urlaub fahren, trotz der dort vorgeschriebenen ordnungsrechtlichen Restriktionen.

Zu dieser Fragestellung gab es einen bemerkenswerten Einblick in die Gedankenwelt mancher Wissenschaftler. Viola Priesemann ist die Forschungsgruppenleiterin am „Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation“ in Göttingen. Sie gehört zu den Experten, die eine Fortsetzung des Lockdowns bis zum Unterschreiten einer Mindestanzahl an Neuinfektionen im Bundesgebiet empfahlen. Danach sei das Nachvollziehen von Infektionsketten „ein Kinderspiel.“ Das bedeute zugleich mehr Planungssicherheit für die Wirtschaft, so ihr Argument. Natürlich verlässt sich kein Politiker auf die Modellannahmen von Wissenschaftlern, wenn ihnen niemand eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Eintreten zukünftiger Kinderspiele garantieren kann. Nur hatte Frau Priesemann das noch nicht einmal mit der weitgehenden Aufhebung bisheriger Kontaktbeschränkungen verbunden. Welchen praktischen Nutzen haben aber solche Modelle, die uns lediglich mit vierwöchiger Verspätung in die aktuelle Situation versetzen?

„Gebildete Eigenverantwortung“, aber nicht ziellos

Das fragte sich sicherlich auch Malu Dreyer (SPD). Die Ministerpräsidentin sprach von 23 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz in der vergangenen Woche. Warum die Gesundheitsämter bei solchen Fallzahlen mit dem Nachvollziehen von Infektionsketten überfordert sein sollen, konnte Frau Priesemann nicht beantworten. Zudem berichtete Frau Dreyer über das Test-Management in ihrem Bundesland. Dabei sei in den Alten- und Pflegeheimen „nichts herausgekommen.“ Eine unglückliche Formulierung über ein positives Ergebnis: Es gab dort keine Infektionen, das wollte sie damit ausdrücken. Deshalb teste man in Rheinland-Pfalz nur noch bei einem konkreten Anlass, das aber mit Konsequenz. Das erklärte wiederum die bisweilen beklagte fehlende Ausnutzung der dramatisch ausgebauten Testkapazitäten. Frau Dreyer bestritt somit die oft gehörte Forderung nach einer rein quantitativen Ausweitung von Tests.