TV-Kritik: Anne Will : Die Union weiß nicht mehr, wer sie ist

Nach der Bundestagswahl sind wir als interessierte Zuschauer in einer neuen Phase der deutschen Politik angekommen. Wir könnten sie untersuchendes Vorfühlen oder ausforschendes Untersuchen nennen. Das hört sich zwar etwas seltsam an, entspricht aber der aktuellen Berichterstattung.

Der Duden definiert in seiner Ausgabe aus dem Jahr 2004 das Sondieren als „mit der Sonde untersuchen, ausforschen, vorfühlen“. Das Sedieren der politischen Öffentlichkeit meint etwas anderes, gehört schon zu einer anderen Epoche. Das derzeitige Vor-Sondieren ist somit als vorfühlendes Vorfühlen doppelt gemoppelt, wie man im Volksmund so gerne sagt. Allerdings auch nur dann, wenn dieser nicht gerade unter Populismus-Verdacht steht.

Respekt und Augenhöhe

So erleben wir gerade in Berlin in unterschiedlicher Zusammensetzung das vorfühlende Vorfühlen bei der Regierungsbildung, deren Schwierigkeiten die Zuschauer bestimmt nachfühlen können. Was wiederum unser Mitgefühl auslöst, etwa wenn Journalisten über die wortreichen Erklärungen der vorfühlenden Politiker Artikel schreiben müssen, obwohl diese am liebsten gar nichts sagen wollen.

Mit „Respekt“ und „Augenhöhe“ stehen zwei Begriffe auf der Hitliste ganz oben, die sich in beliebiger Weise kombinieren lassen. Angesichts dessen suchen die Journalisten wie die Naturforscher mit der Lupe nach Indizien für die politische Meinungsbildung. Darüber gab uns Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, einen guten Überblick als Einstimmung zur Sendung von Anne Will. Sie hat die Rhetorik und die Körpersprache des FDP-Generalsekretärs Volker Wissing genau beobachtet, kann aber keine Präferenz für irgendwas entdecken. Dafür hat CSU-Generalsekretär Markus Blume angeblich „Lust auf mehr“. Schließlich bemerkte Tina Hassel noch das Fehlen von Olaf Scholz, obwohl die beiden grünen Parteivorsitzenden beim Pressestatement dabei waren. Das werde „unter Journalisten natürlich diskutiert“. Unter Umständen fehlte es dem trockenen Hanseaten aber an dem nötigen Einfühlungsvermögen für die Bedeutung des vorfühlenden Vorfühlens. Ihm ist schließlich alles zuzutrauen.

Aber mit zu viel Gefühl lässt sich keine Talkshow bestreiten. Wobei das gleichzeitig ein Problem ist, wenn niemand über Inhalte reden will. Also ging es bei Anne Will um die Atmosphäre, wobei die zwischen FDP und Grünen aktuell kaum besser sein könnte. Otto Fricke (FDP) und Konstantin von Notz (Grüne) demonstrierten Gemeinsamkeit, trotz der bekannten inhaltlichen Differenzen. Das könnte an der guten Vorbereitung liegen, wie das Anne Will uns Zuschauern aus der Provinz erläuterte. So habe sich nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen von Notz mit seinem FDP-Kollegen Stephan Thomae in einer Berliner Gastwirtschaft getroffen, wobei Whisky „eine Rolle spielte“, wie sie anmerkte. Auch die Mysterien des Whiskys können einen eine Legislaturperiode lang beschäftigen, ohne dass man sie entschlüsselt.

Solche vertrauensbildende Maßnahmen könnten sich jetzt auszahlen, selbst beim Mineralwasser. Dafür muss man nur wissen: Wie entsteht Vertrauen? Hier zeigte sich Fricke gut vorbereitet. Zum einen gebe es das „leitende Vertrauen“, weil jemand als vertrauenswürdig beschrieben werde. Das ist in der Politik vermutlich eher die Ausnahme. Vertrauen entstehe aber auch, weil jemand gibt, obwohl er es nicht müsste. Oder er nicht nimmt, obwohl er es könnte. Nun könnte das als ein revolutionäres Konzept zur Verbesserung des deutschen Beziehungswesens betrachtet werden, früher Ehe genannt. Allerdings wird selbst eine progressive Koalition des Aufbruchs nicht die Verbesserung der Ehe in einen Koalitionsvertrag schreiben. Vor dem damit verbundenen bürokratischen Aufwand schreckten selbst Sozialdemokraten zurück.

„Die große Koalition braucht kein Mensch“

Aber das harmoniert halt bestens mit einer weiteren Erläuterung von Fricke über die Erklärung der notwendigen Kompromisse nach einer Koalitionsbildung. Diese träfen unter Umständen nicht ganz die Meinung der Menschen. Aber sie wollten, dass es vorangehe, was die Akzeptanz selbstredend erleichtern sollte. Von Notz wiederum machte den Ausgangspunkt deutlich, den er so zusammenfasste: „Die große Koalition braucht kein Mensch.“