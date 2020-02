TV-Kritik „Anne Will“ : Auf der Suche nach der ominösen Mitte

Wahl-Eklat in Thüringen, Razzien gegen Rechtsextremisten in mehreren Bundesländern und der rassistische Terroranschlag in Hanau – zwischen diesen turbulenten Ereignissen findet die Bürgerschaftswahl in Hamburg statt. Anne Will spricht in ihrer Sendung denn auch von „Wahlen in gefährdeten Zeiten“ und fragt: „Wie fest steht die Mitte?“ Fragt sich nur, wer damit gemeint ist. Darüber gibt es nämlich sehr unterschiedliche Sichtweisen.

„Die große Partei der Mitte“, so nennt Norbert Röttgen an diesem Abend bei Anne Will seine CDU. Was bislang als hohle Phrase wohl keine Erwähnung wert gewesen wäre, erscheint wenige Stunden nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg jedoch fast als offene Provokation. Denn gerade mal 11,2 Prozent der abgegebenen Stimmen hat die CDU in Hamburg bekommen. Wenn das tatsächlich die große Mitte ist, was sind dann die übrigen 88,8 Prozent? Was ist passiert, dass die Partei, in deren DNA die Worte „Regierung“ und „Macht“ fest eingraviert schienen, nur noch knapp ein zweistelliges Ergebnis erreicht?

Irrlichternd nennt Anne Will denn auch die Christdemokraten, was CDU-Politiker Röttgen an diesem Abend nur bejahen kann. Er stellt fest, dass die Mitte sich seit den 70er/80er Jahren verändert habe – und es nun an der CDU sei, sich ebenfalls zu verändern. Am bestens mit ihm an der Spitze, hat Röttgen doch unter der Woche bekannt gegeben, für den Parteivorsitz kandidieren zu wollen. Und so referiert er zu Beginn der Sendung seine Bewerbungsrede: Die CDU benötige nicht nur einen neuen Vorsitzenden, sondern auch eine neue inhaltliche Ausrichtung. Er wolle jedoch nicht in der Vergangenheit wühlen, auch nicht die bisherige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kritisieren, sondern vielmehr den Blick nach vorne richten. In hochpolitischen Zeiten wie diesen sei es mit Absprachen in Hinterzimmern nicht mehr getan – so sein Angriff auf die vermeintlichen Mitbewerber um den Parteivorsitz Friedrich Merz, Armin Laschet und Jens Spahn, die offenbar eine interne Teamlösung suchen wollen. Röttgen hingegen sucht die offene Konfrontation, er will diskutieren und positive Antworten auf die Sorgen der Menschen liefern.

Im Bann der Hamburg-Wahl

Anne Will arbeitet sich danach weiter am Ergebnis der Hamburg-Wahl ab. Das ist naheliegend, schließlich sind die Zahlen noch derart frisch, dass zu diesem Zeitpunkt nicht mal das amtliche Endergebnis vorliegt. Familienministerin Franziska Giffey freut sich über den seltenen Erfolg der SPD und wirbt getreu dem SPD-Wahlslogan aus Hamburg „Die ganze Stadt im Blick“ dafür, auch in der Bundes-SPD die unterschiedlichen Interessen miteinander auszugleichen. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck ist ebenfalls euphorisch angesichts von mehr als 24 Prozent für die Grünen. Und selbst Susanne Hennig-Wellsow (Fraktionsvorsitzende der Linken im Thüringer Landtag) vermutet, dass sich hinter dem Anstieg von 0,6 Prozent auf 9,1 Prozent eine gewisse Strahlkraft aus ihrem Bundesland verberge.