TV-Kritik „Anne Will“ : Auf Basta-Solo-Kurs

Das hätte man sich auch denken können: dass, wenn Anne Will zu „Anne Will“ Norbert Röttgen (Außenpolitikfachmann der CDU), Omid Nouripour (Grünen-Chef), Stormy-Annika Mildner (Außenhandelsexpertin), Melanie Amann (vom „Spiegel“) sowie Peter Tschentscher (SPD, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg) einlädt und dabei, aufgehängt an der Frage „Raus aus der Abhängigkeit von Autokraten – wie ernst ist es Kanzler Scholz mit der Zeitenwende?“, Scholzens eben absolvierte China-Stippvisite und die chinesische Beteiligung an einem Hamburger Hafenterminal erörtert werden, dass dabei dann alle auf den einen, Tschentscher nämlich, losgehen.

Tschentscher schlug sich wacker, mehr aber auch nicht. Was hätte er, als Hamburgs Stadtoberhaupt und darin Scholzens Nachfolger, auch sonst tun können, als das ja maßgeblich vom Kanzler selbst befürwortete chinesische Investment in einen Hafenterminal eben auch zu befürworten, es dabei aber nicht zu unterlassen, die tatsächliche Dimension dieses Deals zurechtzurücken: Es handele sich um eine zeitlich befristete Pachtung bei weiterhin hundertprozentiger unternehmerischer Eigenständigkeit wie überhaupt Eigentumsverhältnis.

Die übrigen vier hatten relativ leichtes Spiel, wohl auch deswegen, weil es nicht Tschentschers Art ist, kiebig zu werden oder zu übertreiben.

Röttgen macht den besten Eindruck

Röttgen, der mit seiner analytischen Klarheit wieder einmal den besten Eindruck hinterließ, diagnostizierte ein „schweres Versagen“ gegenwärtiger deutscher Außenpolitik: Uneinigkeit innerhalb der Regierungskoalition, innerhalb Europas – Scholz wollte den französischen Staatspräsidenten Macron ja nicht mit nach China nehmen – und innerhalb der Nato, also wieder einmal ein deutscher Alleingang inklusive Vertrauensverlust. Alles in allem: ein „Basta-Solo-Kurs“.

Melanie Amann lag vermutlich auch richtig, als sie nüchtern festhielt, dass der Bundeskanzler eben einfach (immer) noch nicht wisse, wie er mit China umgehen solle; seine Rede von der „Zeitenwende“ sei gewissermaßen das Papier nicht wert, auf dem sie gehalten wurde.

Stormy-Annika Mildner spielte an diesem Abend den ausgewogensten, aber keineswegs unkritischen Part und kritisierte Scholzens China-Besuch als das falsche Zeichen zur falschen Zeit, gestand jedoch zu, dass sich Hamburg wie, so wäre zu ergänzen, überhaupt die deutsche Wirtschaft in einer Zwickmühle befinden, indem die Chinesen, wenn die Deutschen nicht (mehr) wollen, eben mit anderen Geschäfte machen, und regte an, genau zu prüfen, was denn alles unter die so genannte kritische Infrastruktur falle.

Omid Nouripour verhielt sich diplomatisch und verteidigte sowohl Scholzens China-Reise als auch den dafür von Außenministerin Baerbock auffälligerweise erteilten Ratschlag in Sachen Menschenrechte.

Angenehme Zurückhaltung

Dieser Talk-Abend war weder überraschend noch aufregend. Moderatorin Will scheint sich immer weiter von dem Interventionismus zu entfernen, zu dem sich die hiesige Außenpolitik, wenn man dem einen oder anderen Scharfmacher glauben darf, erst aufschwingen soll; aber ihre Zurückhaltung wirkt angenehm.

Man könnte, wie über alles, ewig diskutieren über das Verhältnis zwischen Realpolitik und Idealismus, zwischen wirtschaftlichen Interessen und menschenrechtlichen Ansprüchen. Die wechselseitigen Abhängigkeiten, in die sich nicht nur Deutschland begeben hat, sind jedenfalls enorm und waren, unter dem Stichwort „Globalisierung“, einst ja auch mal gewollt – sonst gäbe es sie nicht. Und an ihnen wird sich so bald nichts ändern. Je länger aber über diese Verflechtungen, um das schlimmere Wort „Abhängigkeiten“ zu vermeiden, gesprochen wurde, desto mehr drängte sich dem Zuschauer die Frage auf: Was macht dieses Land, das so großen Wert darauf legt, dass alles so wenig wie möglich kostet, eigentlich, außer Autos zu verkaufen, die ganze Zeit, um sich aus der einen oder anderen Abhängigkeit wenigstens etwas zu lösen?

Stormy-Annika Mildner wies den Weg: mehr und einwandfreiere Handelsabkommen schließen und mehr in die eigene Infrastruktur investieren. Das kann, wie man weiß, dauern. Nach wie vor ist die Regierung damit befasst, immer neue Rettungspakete zu schnüren, das Geld, über Arm und Reich, vor allem über Reich, mit der Gießkanne zu verteilen und immer mal wieder, verdruckst und halbherzig, Moral zu trompeten. Doch bis auf weiteres wird sich niemand auf der großen weiten Welt, also auch nicht im eigenen Land, etwas für das „Werte“-Geschwätz kaufen können.