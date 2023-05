Regierungskritische Journalisten aus der Türkei sind auch im Ausland nicht sicher. Mit körperlichen Angriffen, diplomatischen Schikanen und Erpressung setzt ihnen das Erdogan-Regime nach. Sie müssen auch im Exil um ihre Sicherheit fürchten. Daran erinnert die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) angesichts der am Sonntag anstehenden Präsidentschaftswahl.

Mehrere Hundert Journalisten, die sich als Kritiker der Politik des türkischen Präsidenten hervorgetan haben, leben im Exil. Die Angriffe auf sie haben zugenommen. Der Journalist Erk Acarer wurde Anfang Juli 2021 in Berlin vor seiner Wohnung von drei mit Messern bewaffneten Männern, die er als Anhänger der Regierungspartei AKP identifizierte, angegriffen. Auf Can Dündar wurde im Mai 2016, als er auf dem Weg zum Gericht in Istanbul war, geschossen. Dündar hatte über geheime Waffenlieferungen an islamistische Gruppen in Syrien berichtet. Er floh nach Deutschland. In Abwesenheit wurde er 2020 zu 27 Jahren Haft verurteilt.

Drohungen im Ausland

Die türkische Regierung geht auch mit diplomatischen Mitteln gegen Regierungskritiker im Ausland vor, wie Reporter ohne Grenzen berichtet. So verweigerte die türkische Botschaft dem in Frankreich lebenden Nahost-Experten Fehim Tastekin die Verlängerung seines Reisepasses. Testekin musste politisches Asyl in Frankreich beantragen. Ragip Zarakolu widerfuhr Ähnliches. Dem im schwedischen Exil lebenden Journalisten wirft die türkische Regierung vor, Mitglied der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein und in einem Text den Putschversuch 2016 gelobt zu haben.

Sollte Schweden den Journalisten, der sich auf einer türkischen „Terrorliste“ befindet, ausliefern, werde die Türkei den NATO-Beitritt Schwedens nicht mehr blockieren. Den in Großbritannien lebenden Akin Olgun ließ die türkische Regierung durch Interpol in Griechenland festnehmen. Mindestens 32 regierungskritische Journalisten befinden sich nach Angaben von Reporter ohne Grenzen zurzeit in der Türkei im Gefängnis. Bülent Mumay, der Kolumnist der F.A.Z. der den „Brief aus Istanbul“ schreibt, ist gerade zu zwanzig Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Reporter ohne Grenzen fordert die türkische Regierung auf, die Repressionen gegen Medienschaffende im In- und Ausland zu beenden und die Pressefreiheit zu respektieren. Auf der von der Organisation herausgegebenen Liste der Pressefreiheit rangiert die Türkei unter 180 Nationen auf Platz 165.