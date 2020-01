Asli Erdogan vor Gericht : Neun Jahre Haft für Literatur?

Wer in seiner Heimat zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, für den ist diese vorübergehend oder für immer verloren. Geht es nach dem Willen der Mächtigen in der Türkei, dann wird das auch für die türkische Schriftstellerin und Journalistin Asli Erdogan weiter der Fall sein. Im August 2016 wurde sie zusammen mit anderen Journalisten, darunter die Linguistin und Übersetzerin Nicmiye Alpayin und der Chefredakteur der pro-kurdischen Tageszeitung „Özgür Gündem“, Zana Kaya, in Untersuchungshaft genommen. Offiziell, weil sie dem Beirat von „Özgür Gündem“ angehörte. Die Vorwürfe: „Propaganda für eine illegale Organisation“, „Mitgliedschaft bei einer terroristischen Organisation“ und „Volksverhetzung“. Kolumnen und andere Texte sollten als Beweise gelten.

Viereinhalb Monate verbrachte die Schriftstellerin im Bakirköy-Gefängnis. Am 29. Dezember 2016, dem Tag, an dem ihr Prozess begann, wurde sie, schwer krank, überraschend aus der Haft entlassen. Im September 2017 durfte sie die Türkei verlassen. Sie ging nach Deutschland. In ihrer Wohnung in der Türkei war sie seit dem Tag ihrer Verhaftung nicht mehr. Der Prozess – und mit ihm die Entscheidung über Erdogans und das Leben vieler anderer – wird seit mehr als drei Jahren verschleppt, die Anklage wieder und wieder verschoben.

Im Januar dieses Jahres hat sich ein neuer Staatsanwalt der Sache angenommen. Nach Angaben des Internetportals Telepolis sind die Prozesse gegen Asli Erdogan und die Menschenrechtsanwältin Eren Keskin (seinerzeit Chefredakteurin von „Özgür Gündem“) am 13. Januar wiederaufgenommen worden. Demnach soll Keskin zu einer Haftstrafe von bis zu fünfzehn Jahren verurteilt werden (der Vorwurf: Mitgliedschaft in der als terroristisch eingestuften Arbeiterpartei Kurdistans PKK), Asli Erdogan zu einer Haftstrafe bis zu neun Jahren.

Grundlage der Anklage, teilt Asli Erdogan mit, seien vier ihrer Artikel aus dem Jahr 2016, die nun als „Propaganda“ gelten sollen, obwohl es deshalb seinerzeit „weder eine Anklage noch eine Untersuchung“ gegeben habe. Darunter, schreibt sie, sei auch ihr Text „Faschismustagebuch: Heute“, erschienen in ihrer Essaysammlung „Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch“. Sie beschreibt darin auf abstrakte Weise den seelischen Zerfall des Individuums unter der Geißel eines Unterdrückungsapparates, verstärkt durch die Bürde, „Zeuge zu sein“. Der Text beginnt so: „Ein Tag ohne Anfang und Ende, ein weiterer Tag ... wie ein Komma, das stumm an seiner festgelegten Stelle ausharrt, an die zwei lange Sätze es wahllos zwischen Vergangenheit und Zukunft gesetzt haben. Zwei endlose, eintönige, einander wiederholende Sätze, die nicht aussprechen, was passiert ist, was unwiderruflich verloren ist, was wieder und immer wieder verloren gehen wird ... die nicht darauf hinweisen, was nie mehr sein wird ... Vergangenheit und Zukunft.“ Von Brutalität, einem „lascher“ werdenen Händedruck und der „entsetzlichen Last der Sprachlosigkeit der Worte“, die „an die Stelle des Lebens treten“, ist die Rede. Doch wird weder ein konkretes Land noch ein Name noch eine Zeit genannt.

Plötzlich würden sogar, schreibt Erdogan, die Lektoren der Verlage, in denen die Essay-Sammlung erschienen ist – darunter Actes Sud (Frankreich), Penguin/Knaus (Deutschland), Gyldendal (Dänemark), Rámus (Schweden) und Potamos (Griechenland) –, dafür verantwortlich gemacht, „terroristische Propaganda“ zu verbreiten. Man werfe ihr des Weiteren vor, sie habe den Mord an Zivilisten kommentiert. Es seien, so die Anklage, aber nie Zivilisten umgebracht worden, ergo versuche Asli Erdogan PKK-Mitglieder als Zivilisten zu präsentieren. Ein weiterer Text, dem Propaganda vorgeworfen wird, heißt „Der grausamste aller Monate: April“ und behandelt den Tod eines Straßenhundes in einer komplett zerstörten Stadt. Seltsamerweise, schreibt Erdogan, sei keiner ihrer Texte, in denen sie dokumentiert, dass tatsächlich Zivilisten ums Leben kamen, in die Akte der Anklage aufgenommen worden.

Während der Prozess zuvor Jahre auf Eis lag, soll nun das Urteil schon in zwei Wochen, am 14. Februar, gesprochen werden. Dies geschehe in Eile, um zu verhindern, dass sich Unterstützer und nennenswerter Widerstand formieren können, glaubt Asli Erdogan. Doch sieht die Schriftstellerin in der Beharrlichkeit ihrer türkischen Verfolger, sie zu bestrafen, nicht nur sich selbst bedroht. Es gehe nicht mehr nur um Rede- und Meinungsfreiheit. Die Türkei habe den Menschenrechten, der Literatur und dem Gewissen eines jeden den Krieg erklärt. Dagegen müsse ein jeder seine Stimme erheben.