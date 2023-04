Tucker Carlson verharmloste nicht nur den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021: Er rechtfertige auch die britische Kolonialherrschaft in Indien. Bild: AP

Tucker Carlson hat sich nach seinem überraschenden Rauswurf bei Fox News dann doch zu Wort gemeldet – mit einer Videobotschaft, deren Tenor seiner paranoiden Weltwahrnehmung und seinem Hang zu nebulösen Andeutungen entspricht. In dem gut zweiminütigen Sermon, in dem er weder seinen Rauswurf noch seinen Ex-Arbeitgeber erwähnt, zieht er über das vermeintlich diktatorische „Einparteiensystem“ in den USA und die „unglaublich dummen Debatten“ im Fernsehen her. Das ist vermutlich ein Hinweis auf die andauernden Spekulationen über die Hintergründe seines unrühmlichen Abgangs. „Diese Debatten sind völlig irrelevant“, sagt Carlson, als wollte er sich selbst darüber hinwegtrösten, dass sein Megafon bei Fox News nun verstummt ist. „In fünf Jahren wird sich niemand mehr daran erinnern. Glauben Sie mir, als jemandem, der daran teilhatte.“

Fox News hatte am Montag ohne weitere Erklärung bekannt gegeben, man habe sich von Carlson „getrennt“. Das geschah weniger als eine Woche, nachdem der Sender eine juristische Auseinandersetzung mit dem Wahlgerätehersteller Dominion Voting Systems beendet hatte. Dabei waren peinliche Chats von Carlson, anderen Moderatoren und Entscheidungsträgern des Senders öffentlich geworden. Den Streit mit Dominion legte Fox News mit der Zahlung von 787,5 Millionen Dollar außergerichtlich bei. Dominion hatte Fox News auf Rufschädigung wegen der Behauptung verklagt, die Wahlmaschinen seien genutzt worden, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl von 2020 zu fälschen.

Verräterische E-Mails

Bei der Beweisaufnahme kamen E-Mails und SMS-Botschaften zutage, die zeigen, dass Carlson, wie auch seine Kollegen und Vorgesetzten, selbst nicht an die Mär vom Wahlbetrug glaubten, die Donald Trump und seine Leute ohne jeden Beweis in die Welt setzten, die Lüge aber vor laufender Kamera wiederholten, um nicht enttäuschte Zuschauer zu verlieren. Carlson hielt Trump und dessen Leute demzufolge für „verrückt“ und „zerstörerisch“. Über Trump selbst sagte Carlson: „Ich hasse ihn leidenschaftlich.“ Das hinderte ihn nicht daran, ein Interview mit Trump zu führen, bei dem die beiden einer Meinung schienen.

Carlson hat sich dazu nie geäußert. Seine Zuschauer spricht er jetzt in der gewohnten Art an. Er verdreht die Tatsachen und raunt, die „Mächtigen“ hätten nur ihre eigenen Interessen im Sinn und wollten die amerikanische Nation vernichten: „Die Leute an der Macht wissen um den Irrsinn ihrer Machenschaften“, deswegen seien sie „aggressiv und ängstlich“, und setzten „statt auf Überzeugung auf Gewalt“. Die „wichtigen“ Debatten würden ausgeklammert: „Krieg, Zivilrechte, neue Wissenschaften, demographische Veränderungen, die Macht der Konzerne, natürliche Ressourcen: Wann haben Sie zuletzt eine seriöse Debatte darüber gehört?“ Solche Debatten seien verboten, behauptet Carlson. Der „Einparteienstaat“ verhindere den Diskurs.

Eifriger Putin-Apologet

Mit der Botschaft, er gehe den Machenschaften der Regierung, der demokratischen Partei, der „Eliten“ und der Tech-Industrie auf den Grund, hat sich Carlson, der selbst einem elitären Elternhaus entstammt, bei Fox News 20 Millionen Dollar pro Jahr verdient haben soll und sich mehrere Luxusanwesen zugelegt hat, zum Quotenkönig aufgeschwungen. Zuletzt schalteten durchschnittlich 3,5 Millionen Menschen „Tucker Carlson Tonight“ ein. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat er sich als derart eifriger Putin-Apologet profiliert, dass das Jobangebot, das er vom dem Kreml-Propagandisten Solowjow aus Moskau bekam, nur folgerichtig erscheint. Der russische Außenminister Sergej Lawrow persönlich kritisierte Carlsons Rauswurf bei Fox News als – Einschränkung der Meinungsfreiheit.

„Wenn ehrliche Menschen ruhig und ohne Scham die Wahrheit aussprechen, werden sie mächtig. Und die Lügner, die sie mundtot zu machen versuchen, schrumpfen“, sagt Carlson im Video selbstbewusst. Dabei verhält es sich in seinem Fall genau umgekehrt. Er hat nicht die „Wahrheit“ auf seiner Seite, vielmehr ist seine Heuchelei schwarz auf weiß belegt worden. Wegen dieser Attitüde des Größenwahns dürfte Fox News Carlson rausgeworfen haben. Er hielt sich offenbar für unantastbar. Wie man in Berichten über seine Chats nachlesen kann, hat er seine Vorgesetzten mehrfach drastisch verunglimpft; eine Managerin des Senders wurde von ihm offenbar als „cunt“ (zu deutsch Fotze), bezeichnet – eine Beleidigung, die Carlson Mitarbeitern zufolge reihenweise absetzte.

Mehr zum Thema 1/

Kein Wort dazu nun von Carlson, aber die Andeutung, dass er bald wieder auftaucht. „Wo kann man noch Amerikaner finden, die wahre Dinge sagen?“, fragt er. „Es sind nicht mehr viele Orte übrig, aber es gibt noch einige, und das ist genug. Solange man diese Worte hören kann, gibt es Hoffnung. Bis bald.“ Das eherne Gesetz des Universums laute, dass die Wahrheit siege. Schön wär’s. Dann müsste Carlson verstummen.