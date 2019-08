Trump gegen Google : Man nennt es Meinungsfreiheit

Die morgendlichen Twitter-Salven von Donald Trump gehören mittlerweile zur politischen Unkultur des Landes. Jeden Tag wird ein anderer Akteur attackiert und vor knapp 63 Millionen Followern bloßgestellt. In dieser Woche traf es Google: Der Präsident bezichtigte den Suchmaschinenkonzern der Wahlmanipulation. Google habe während des Wahlkampfs 2016 negative Schlagzeilen über ihn gepusht. Negative Schlagzeilen über seine Kontrahentin Hillary Clinton seien dagegen unterdrückt worden. Trump drohte in einem Tweet: „Wir beobachten Google sehr genau!“

Der Präsident beruft sich dabei unter anderem auf den ehemaligen Google-Ingenieur Kevin Cernekee, der in einer Sendung von Trumps Lieblingssender Fox News den Vorwurf erhob, Google wolle seine technologische Macht dazu nutzen, Trumps Wiederwahl 2020 zu verhindern. Es sei „ihre Agenda“. Beweise für diese Behauptung lieferte er nicht. Google dementierte die Anschuldigungen.

Der Entwickler war im Juni 2018 bei Google entlassen worden – offiziell, weil er illegal Unternehmensinformationen herunterlud und das Softwaresystem missbrauchte. Cernekee selbst behauptet, der Grund seiner Entlassung habe darin gelegen, dass er konservative Ansichten im liberalen Silicon Valley vertreten habe. Seitdem stilisiert er sich medienwirksam als politisches Opfer und geißelt die angeblich politisch korrekte Unternehmenskultur bei Google (wobei ihm ein ehemaliger Kollege selbst eine Nähe zu Alt-Right und rechtsextremen Vereinigungen vorwirft).

Ideologisierung und Linkslastigkeit

Google sah sich in der Vergangenheit häufiger dem Vorwurf der Parteilichkeit ausgesetzt. Im Juli 2017 veröffentlichte der Programmierer James Damore ein Memo unter dem Titel „Googles ideologische Echokammer“, in dem er die Ideologisierung und Linkslastigkeit seines Arbeitgebers kritisiert. Er forderte, das Thema Diversität zu „demoralisieren“ und die „Entfremdung von Konservativen“ zu stoppen. Damores „Manifest“ ist gespickt mit kruden Biologismen. So suggeriert er, die Überrepräsentation von Männern in Führungspositionen sei auf „pränatales Testosteron“ zurückzuführen.

Kurz darauf wurde er gefeuert. Auch wenn die Google-Belegschaft kein repräsentatives Abbild der Gesellschaft ist, gibt es natürlich auch im Dunstkreis des Silicon Valley libertäre bis reaktionäre Geister, zu denen unter anderem der Facebook-Investor Peter Thiel gehört, der Donald Trump im Wahlkampf unterstützte.

Der Journalist Nick Bilton stellte in einem Beitrag für „Vanity Fair“ die These auf, dass Trump ein Geschöpf des Silicon Valley sei – eine Art Kunstfigur, die zunächst durchs Fernsehen, später durch die Aufmerksamkeitsökonomie sozialer Medien geschaffen wurde. Die Beziehung zwischen Trump und dem Silicon Valley ist also symbiotischer, als es zunächst den Anschein hat. Trumps Tiraden gegen die angeblich suggestive und manipulative Suchmaschine sind Teil einer selbstreferenziellen Show, die ironischerweise genau von den von ihm kritisierten Algorithmen profitiert, die jede seiner Wortmeldungen prominent im öffentlichen Diskurs plazieren.

Bittere Klagen über Twitter

Schon im Wahlkampf 2016 erhob Trump fast wortgleich Vorwürfe, dass Google ihn benachteilige. „Die Google-Suchmaschine unterdrückte schlechte Nachrichten über Hillary Clinton“, behauptete er. Im August 2018 polterte der Präsident, bei der Google-Suche nach „Trump News“ würden nur tendenziöse Ergebnisse der „Fake News-Medien“ angezeigt.

Auch über Twitter beschwerte sich Trump bitterlich – der Kurznachrichtendienst würde ihn nicht fair behandeln, sei diskriminierend und würde ständig konservative Nutzer von seiner Follower-Liste streichen. „Twitter“, schrieb der Präsident im Juni 2019, „sollte die verbannten konservativen Stimmen auf seine Plattform zurückholen – ohne Einschränkung. Erinnert Euch: Man nennt das Meinungsfreiheit.“

Dass ausgerechnet Trump, der Medien pauschal als „Volksfeinde“ denunziert und, entgegen der Verfassung, Kritiker auf Twitter blockiert, unter Berufung auf die Meinungsfreiheit einen pluralen Diskurs einfordert, ist eine der bitteren Ironien einer zunehmend klickgesteuerten Öffentlichkeit, bei der man missliebige Stimmen einfach stummschalten kann. Twitter steckt in einer Zwickmühle: Einerseits muss es den Diskurs moderieren. Andererseits kann es seinen Edelnutzer nicht so einfach von seiner Plattform verbannen, weil das die Kritik einer systemischen Parteilichkeit befeuern würde.