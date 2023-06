Den britischen Konservativen drohen bei ihrem Parteitag in Manchester Anfang Oktober gelichtete Pressereihen, nachdem die Regierungspartei abermals eine Gebühr für die Akkreditierung von Journalisten erhebt.

Hunderte von Medienorganisationen aus aller Welt, darunter auch die F.A.Z., haben diesen Schritt als Angriff auf die Pressefreiheit verurteilt. Die Tories hatten im vergangenen Jahr unter lautem Protest der Betroffenen 125 Pfund für die Teilnahme von Journalisten verlangt. Die Gebühr wurde als eine Steuer auf die Demokratie kritisiert, die besonders freischaffende Journalisten und kleinere Organisationen beinträchtige. Diesmal ist der Anmeldebetrag bis zum 31. Juli auf 137 Pfund angehoben worden. Danach kostet die Akkreditierung sogar 880 Pfund.

Gefährlicher Präzedenzfall

Am Dienstag hat die internationale Auslandskorrespondenten vertretende Foreign Press Association in London in einem von rund dreihundert Organisationen unterzeichneten offenen Brief an die Konservative Partei die Abschaffung oder Erstattung der Gebühren gefordert. Der Verband beruft sich auf den wesentlichen Grundsatz einer freien und demokratischen Gesellschaft, Journalisten aus aller Welt ungehindert über Fragen des öffentlichen Interesses berichten zu lassen.

Er beklagte, dass das Vereinigte Königreich mit seiner stolzen Tradition der Pressefreiheit das erste Land sei, das Journalisten quasi mit einer Steuer für die Ausübung ihres Berufes belege. Die Entscheidung schaffe einen gefährlichen Präzedenzfall für Länder, denen dies Rechtfertigung für die Einschränkung des prüfenden Blicks der Medien auf den politischen Prozess dienen könne.

Augen der Welt sind auf die britische Politik gerichtet

Die News Media Organisation, eine Vereinigung führender Medienunternehmen, die sich ebenfalls gegen die Gebühr aufbäumt, verwies darauf, dass die Augen der Welt jetzt mehr als zuvor auf die britische Politik und Fragen der Transparenz der Regierung gerichtet seien. Die Vereinigung sieht einen Widerspruch zwischen der Behauptung von Regierungsmitgliedern, grundsätzlich für die Pressefreiheit und einen florierenden Mediensektor einzutreten, und der Forderung an unabhängige Journalisten, mittels einer Verwaltungsgebühr für die Berichterstattung über eine Tagung der Regierungspartei zur Parteikasse beizutragen.

Die Konservative Partei rechtfertigt die „bescheidene“ Gebühr mit dem Verwaltungsaufwand. Ein Sprecher sagte, der Beitrag solle diejenigen entmutigen, die sich zu hohen Zahlen akkreditieren ließen, dann aber ihre Pässe nicht abholten. Die Sicherheitsüberprüfung für diese „Tausenden“ von Nichterscheinenden habe die Partei in vergangenen Jahren Zehntausende Pfund gekostet. Versuche, die Auswirkungen spekulativer Anmeldungen, wie sie einer Erklärung der News Media Coalition zufolge bei großen Ereignissen von Medieninteresse aufgrund täglich wechselnder Nachrichten gang und gäbe seien, auf anderem Wege zu reduzieren, seien auf taube Ohren gestoßen. Die Konservativen sind die einzige politische Partei, die Medien für die Teilnahme am Parteitag zur Kasse bittet. Labour ersucht um eine freiwillige Gebühr von fünf Pfund, von der es heißt, sie trage zum Kohlenstoffausgleich bei.