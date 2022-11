Reform von ARD und ZDF : Buhrows Bombe

Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow wusste, was er tat, als er im Hamburger Übersee-Club die öffentlich-rechtliche Revolution ausrief. Die Reaktionen zeigen: Er bewirkt was. Das ist auch dringend nötig.

Tom Buhrow, hier beim Jubiläumskonzert anlässlich der 75-jährigen Bestehens des WDR Sinfonieorchesters und des WDR Rundfunkchors am 28. Oktober in der Kölner Philharmonie. Bild: Sven Simon

Die Pressemitteilung der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei wirkt merkwürdig aus der Zeit gefallen. Dabei war sie am Donnerstagmorgen eigentlich noch aktuell: „Die Regierungschefinnen und Regierungschefs aller 16 Bundesländer“, heißt es da, „haben den 3. Medienänderungsstaatsvertrag (MÄStV) unterzeichnet, damit machen sie gemeinsam den Weg für Reformen frei.“

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien".

In der Tat, der Weg für Reformen ist frei, aber mit der Rede, die der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant Tom Buhrow am Mittwochabend im Übersee-Club in Hamburg gehalten hat, ist das auch schon Schnee von gestern. Der neue Medienstaatsvertrag gibt den Sendern mehr Freiheiten, mit ihren Programmen und Etats zu schalten und zu walten, die Gremien bekommen mehr Mitsprache. Aber was wird das ändern?

Es wird weitergehen mit dem ewigen Klein-Klein, das Buhrow als „Privatmann“ angesprochen hat. Sein Entwurf zielt auf etwas anderes. Er lässt die Systemimmanenz und die Sachwalterlogik, die die medienpolitische Debatte seit Urzeiten beherrschen, hinter sich und stellt die Grundsatzfrage: Was kann, was soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die Gesellschaft leisten und in welcher Form?

Christian Lindner ist begeistert

Das Echo, das Buhrow hervorruft, ist gewaltig. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner spricht von einem „Meilenstein“. Buhrows Initiative verdiene „außerordentlichen Respekt und Beachtung“. Wolle man die Öffentlich-Rechtlichen stärken „in ihrer Legitimität“, gehe „das nur durch Reformen. Dabei darf es keine Denkverbote geben.“ Dass dies aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk selbst angestoßen werde, sei eine Chance.

Die CDU in Sachsen-Anhalt sieht sich in ihrer Forderung nach einem schlanken öffentlich-rechtlichen Rundfunk bestätigt. „An einer kompletten Reform“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks führe „kein Weg vorbei“, meint der Chef der CDU-Fraktion in Brandenburg, Jan Redmann. Da eine solche Reform „über die einzelnen Staatsverträge und Rundfunkgesetze der Länder umgesetzt werden“ müsse, sei auch „der Vorschlag eines Konvents zielführend“. Eine solche Versammlung, so Redmann, solle der Bundespräsident einberufen.

Heike Raab ist stinksauer

Tom Buhrows Befund, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk an „einem Akzeptanzverlust leidet und in einer Vertrauenskrise ist“, den teile sie und den teile man im Länderkreis, sagt die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Raab (SPD) und lässt schwere Säuernis erkennen: Genau deshalb habe man am 19. Oktober die Intendantinnen und Intendanten eingeladen und nach Reformen gefragt, die ARD sei „nebulös“ geblieben.

„Alleingänge einzelner Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die als Privatmeinung bezeichnet werden, erlebe ich als wenig konstruktiv“, sagt Raab, verteidigt die Hoheit der Länder und kanzelt Buhrow ab: Die Länder hätten mit dem Medienstaatsvertrag gezeigt, „wie wir gemeinsam den Weg für Reformen gehen“. Die Neuerungen versetzten „den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Lage, die digitale Transformation ihrer Angebote anzugehen und die Gremien zu stärken. Bei ZDF und Deutschlandradio haben wir das schon längst umgesetzt. Mehr Gestalten statt Verwalten ist hier unsere klare Erwartungshaltung. Die ARD hat über 40 Gemeinschaftseinrichtungen, und Herr Buhrow redet nur über 64 Hörfunkprogramme. Der Ansatz greift daher zu kurz.“

Der ZDF-Chef sieht sich längst auf dem Reformweg

Norbert Himmler sagt, was ZDF-Intendanten immer sagen, nämlich dass man sich auf dem Mainzer Lerchenberg auf dem besten Weg und über den Dingen dünkt. Konkret lautet Himmlers Einlassung, er teile die „pauschale Skepsis des ARD-Vorsitzenden in Bezug auf die Reformfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ nicht. Der SWR-Intendant Kai Gniffke, der Buhrow im Januar als ARD-Vorsitzender folgt, sieht es sportlich und meint, er sei noch schneller. Er nehme „den Text als Ansporn, mutig zu sein und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zukunftsfest zu machen“. Sein Kollege fordere „zu Recht, Netflix und Co. die Stirn zu bieten“. Um dafür gewappnet zu sein, sei es „richtig, auch Dinge zu überdenken, die wir lange für unantastbar gehalten haben, Stichwort Hörfunk-Wellen, Orchester, Produktionsstätten oder lineare TV-Kanäle“.

Die Idee eines „Runden Tisches“ sieht Gniffke indes skeptisch. Das könne „Jahre dauern. Diese Geduld habe ich nicht.“ Seine Sorge sei, „dass in dieser Zeit der Reformeifer erlahmt“. Er wolle „mit unseren Aufsichtsräten mutige Reformen“ anschieben. Der Medienstaatsvertrag gebe „die dafür nötigen Spielräume“. Das wiederum klingt nach dem „business as usual“, das Tom Buhrow aufgekündigt hat.