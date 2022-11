Tom Buhrow in der F.A.Z. : Das ist der Text, auf den es ankommt

Dass der WDR-Chef Tom Buhrow mit der Forderung nach einem radikalen Neubeginn im eigenen Sender aneckt, verwundert nicht. An seiner in der F.A.Z. gedruckten Rede indes fehlt nichts, bis auf die Anrede des Publikums im Saal.

Die in der F.A.Z. dokumentierte Rede des WDR-Intendanten Tom Buhrow zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks findet weiterhin ein breites Echo – in der Medienpolitik, in der Branche, aber auch weit darüber hinaus, so wie es Buhrow wohl intendiert hat.

Auf einer Betriebsversammlung in seinem eigenen Sender musste sich der Intendant für seinen Vorschlag, einen Runden Tisch einzuberufen und einen neuen Gesellschaftsvertrag für die Sender auszuhandeln, nun am vergangenen Freitag heftige Kritik anhören. Dass Mitarbeiter seines Senders nicht begeistert sind, von ihrem Chef zu hören, dass er glaubt, das Publikum wolle den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Form, in der es ihn heute gibt, in zehn Jahren nicht mehr, verwundert nicht. Die Vorstellung allerdings, dass er seine grundlegende Analyse erst betriebsintern auf die Reise schickt, ist einigermaßen sonnig.

Denn um den WDR in seiner WDRhaftigkeit und die anderen Sender, um deren verengte Binnenperspektive auf das System geht es ja gerade. Buhrow für einen Kulturverächter zu halten, wie dies in Reaktionen auf seine Rede im Übersee-Club in Hamburg schon angeklungen ist, greift derweil ein wenig kurz und ist ein Missverständnis: Buhrow spricht die Kultur beispielhaft an, um zu zeigen, wie groß die Kräfte sind, die sich einem entgegenstemmen, wenn man etwas verändern will. Wie richtig er damit liegt, beweisen manche der Einlassungen zu seinem Appell auf das Feinste.

Und was die Rede angeht, von der man beim Fachdienst epd medien und im „Altpapier“ des MDR mutmaßt, sie sei in der F.A.Z. ja gar nicht vollständig erschienen: Der Hinweis „gekürzt“ bezog sich auf die Streichung der Anrede der Gastgeber und des Publikums im Übersee-Club, ansonsten fehlt an Buhrows Worten nichts.