Zukunft von ARD und ZDF : Wir müssen die große Reform wagen, jetzt

Mir ist wichtig, dass ich nicht als ARD-Vorsitzender vor Sie trete. Ich spreche nur für mich. Denn ich werde etwas tun, was in der medienpolitischen Debatte absolut unüblich ist: Ich werde einfach sagen, was ich denke. Ohne Tabus, ohne die üblichen Rücksichtnahmen – und folgerichtig: nicht im Namen der ARD. Sondern in meinem eigenen Namen und auf mein eigenes Risiko. Das passt ja auch zum Überseeclub; denn der Überseeclub symbolisiert das hanseatische Motto, über Horizonte hinauszudenken. „Mein Feld ist die Welt.“

Jeder von uns hat ja die Ereignisse um den Rundfunk Berlin-Brandenburg mitbekommen, die in diesem Sommer ans Licht gekommen sind. Es ging in der Debatte um den RBB am Anfang um konkrete Vorwürfe gegen Leitung und Aufsicht. Um umstrittene Beraterverträge, Abrechnungen von heimischen Essen, Fragen von unterbliebenen Ausschreibungen bei Umbauprojekten und manches andere. Dann wurde der Blick geweitet. Es wurden Fragen aufgeworfen, die zu jeder Zeit legitim sind und die auch periodisch immer wieder kritisch gestellt werden. Die aber nur bedingt etwas mit den ursprünglichen Skandalen zu tun haben.