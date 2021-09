Schauspieler Tobias Moretti : Zwischendurch zerreißt es einen

Aktualisiert am

Tobias Moretti spielt für das ZDF einen Winzer in Südtirol, den seine Mafia-Vergangenheit einholt. Es geht um Familie, Gesellschaft und Verbrechen. Was bedeutet das für den Schauspieler, der selbst Landwirt ist?

Wir treffen Tobias Moretti in einem Münchner Hotel. Er nimmt sich Zeit, um die aktuelle Gemütslage zu klären und ein wenig Werbung für den Zweiteiler „Im Netz der Camorra“ (am 6. und 7. September im ZDF) zu machen, der ihm sehr am Herzen liegt. Es geht um einen Südtiroler Weingutbesitzer, den jäh die eigene Vergangenheit einholt und der sich und seiner Familie den Boden wegzieht. Der Film gibt auch Morettis Tochter Antonia die Gelegenheit für ein bemerkenswertes Schauspieldebüt und Servus TV, sich als koproduzierender Partner des ZDF zu etablieren.

Oft wird die Besetzung eines Films heute nach der Anzahl der Follower der Schauspieler bestimmt. Liegen Sie da auch weit vorne?