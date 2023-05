Herr Moszkowicz, wir sprechen über den Schauspieler und Regisseur Til Schweiger, über den Filmemacher, der für die Con­stantin Film „Manta, Manta – Zwoter Teil“ gedreht hat. Es gibt Vorwürfe, die darauf lauten, dass er bei Dreharbeiten für ein „Klima der Angst“ sorge. Er erscheine alkoholisiert am Set und schikaniere Mitarbeiter. Was ist an diesen Vorwürfen dran?

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Ich nehme die Vorwürfe sehr ernst, und wir haben mit einer intensiven Aufklärung begonnen. Wir hatten in den 90er-Jahren eine Reihe von Filmen mit Til Schweiger gemacht, aber die letzten zwölf, fünfzehn Jahre nicht zusammengearbeitet. Im vergangenen Jahr haben wir zwei Filme von und mit Til Schweiger gemacht. „Das Beste kommt noch“ und „Manta Manta – Zwoter Teil“. Die erste Produktion ist problemlos verlaufen, bei der zweiten ist es zu sehr bedauerlichen Vorfällen gekommen. Ich bitte um Verständnis: Wir haben als Arbeitgeber gegenüber allen Mitarbeitern eine Fürsorgepflicht, auch gegenüber Til Schweiger. Alkoholkonsum während der Arbeitszeit, am Arbeitsplatz, bei Dreharbeiten ist bei uns ausgeschlossen. Das ist vertraglich festgelegt. Als Arbeitgeber müssen und wollen wir einen sicheren Arbeitsplatz bieten, an dem es respektvoll zugeht. Wir haben schon lange bevor diese Sache jetzt in den Medien aufgeschlagen ist, einen „Code of Conduct“ formuliert. Und seit mehr als einem Jahr beschäftigen wir eine unabhängige, externe Vertrauensperson, an die sich jeder Mitarbeiter wenden kann, wenn es etwas zu beanstanden gibt, auch unter Wahrung der Anonymität.