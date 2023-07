Jüngst hat Frankreichs Präsident Macron mit dem Vorschlag Aufmerksamkeit erregt, soziale Netzwerke im Zuge der gewaltsamen Ausschreitungen in Frankreichs Großstädten temporär zu blockieren. Insbesondere der Messengerdienst Snapchat und die Videoplattform Tiktok gerieten zu zentralen Kommunikationsmedien der jugendlichen Gruppen.

Mit einer abweichenden Begründung bringt nun eine vom französischen Senat eingesetzte Untersuchungskommission ein Verbot von Tiktok für private Nutzer ab dem 1. Januar 2024 ins Gespräch. Der Vorschlag findet sich im Abschlussbericht, den die Senatoren Mickaël Vallet und Claude Malhuret nach viermonatigen Beratungen der französischen Presse präsentierten. Auch kurzfristige Sperren im Falle „schwerer Störungen der öffentlichen Ordnung“, wie sie Macron ins Gespräch brachte, finden sich als Forderung in den Empfehlungen. Auf Diensthandys von Staatsbeamten ist Tiktok in Frankreich seit März bereits verboten.

Meistgenutzte App in der Geschichte des Internets

Als Kritikpunkte nennt der Bericht insbesondere die mögliche Einflussnahme des chinesischen Staats auf Tiktok, den intransparenten Umgang mit Nutzerdaten sowie die psychologischen Folgen des Algorithmus, der Suchtverhalten befördere und eine Gefahr für die „öffentliche Gesundheit“ darstelle. Der fast 200-seitige Bericht spart nicht mit Warnungen, sieht in der App eine „internationale Schlagkraft“ des Regimes in Peking, um „den Widerstand einer globalen Jugend zu schwächen, die in einigen Jahren den Hauptkonkurrenten“ zum chinesischen Modell darstellen werde.

Sollte Tiktok bis Anfang nächsten Jahres nicht auf den von der Kommission versandten Fragenkatalog reagiert und Änderungen vorgenommen haben, müsse die französische Regierung ein Verbot in Betracht ziehen und sich auf europäischer Ebene für ein solches starkmachen. Tiktok findet in Frankreich an die 20 Millionen Nutzer, weltweit sei Tiktok im Jahr 2022 mit mehr als drei Milliarden Downloads die meistgenutzte App in der Geschichte des Internets gewesen.

Intransparentes Vorgehen von Tiktok France

Tiktok leugnet die engen Verbindungen zu China. Tiktok gehört zur Firma Bytedance, die der Unternehmer Zhang Yiming 2012 im Bezirk Haidian in Peking, auch bekannt als chinesisches Silicon Valley, gründete. Zhang Yiming verfügt bis heute über 20 Prozent der Firmenanteile. Mittlerweile ist der Firmensitz auf den Kaimaninseln, das Geld stamme größtenteils von amerikanischen Investoren, so die Selbstdarstellung. Bytedance könne jedoch nicht, hier zitiert der Bericht den Abgeordneten des Europäischen Parlaments Raphaël Glucksmann, als Privatunternehmen im europäischen Sinn verstanden werden. Die Einflussnahme der Kommunistischen Partei Chinas, etwa durch gezielte Personalpolitik im Unternehmen, sei nicht auszuschließen. Eine solche Infiltrierung durch Parteifunktionäre konnte etwa beim Digitalkonzern Huawei nachgewiesen werden.

Tiktok France war anfangs nicht bereit, den Senatoren Einblick in seine Struktur zu geben, und sträubte sich, den Namen seiner französischen Präsidentin Zhao Tian zu nennen. Diese wurde in China geboren, lebt heute mit kanadischer Staatsbürgerschaft in Singapur und ist zudem Chefin von Tiktok UK und Mitglied im Advisory Board von Tiktok Aus­tralien. Am Ende der Anhörung wurde bekannt, dass Tian durch eine europäische Verantwortliche ersetzt werden soll.

Neben Tiktoks Verbindungen zum chinesischen Staat beklagt der Bericht, dass unklar bleibe, was mit den massenhaft gesammelten Nutzerdaten geschieht. Diese verwendet Tiktok, um seinen Algorithmus zu optimieren, der Nutzern passgenau auf ihre Interessen hin zugeschnittene Videos anzeigt. Wie der Algorithmus funktioniert und wer ihn steuert, bleibe unklar. Dies ist von Brisanz, weil der Algorithmus entscheidet, welche Inhalte die App aufspielt. Lediglich vierzig Minuten müsse man im Schnitt auf Tiktok verweilen, so führt der Bericht mit Verweis auf Studien des amerikanischen Start-ups Newsguard aus, um mit Falschinformationen eingedeckt zu werden.

Tiktok France zeigte sich im Gespräch mit der Zeitung „Le Monde“ uneinsichtig. Der Bericht referiere eine „unwahre“ Faktenlage. Man sei enttäuscht, dass die Kommission so viel Zeit darauf verwendet habe, aus dem Weg geräumte Fehleinschätzungen wieder in den Vordergrund zu rücken.