„Tiger King“ bei Netflix : Den Tiger totreiten

Als wir Anfang 2020 noch gar nicht glauben konnten, was in Gestalt von Pandemie, Home Office, Alltagsmasken und ständigem Gestocher mit Plastikstäbchen in Nasen auf uns zukam, war es eine schöne Ablenkung, sich mit etwas zu befassen, was mindestens genauso schwer zu glauben war. In den Vereinigten Staaten gibt es also Menschen, so lernten wir staunend in der ersten Staffel „Tiger King“, die sich mit großen Mengen Raubkatzen umgeben, um damit Geld zu verdienen. Nebenbei beuteten sie ihre Mitarbeiter aus und drohten sich gegenseitig in faszinierend rücksichtslosen Videos alles Mögliche an. Einige sangen, viele neigten zu Polygamie oder hatten ein anderweitig interessantes Sexualleben. Manchmal verlor einer eine Extremität oder den Kopf, und das ist jetzt nicht metaphorisch gemeint.

Die erste Staffel „Tiger King“ ist ein Varieté für Menschen, die denken, ihnen sei nichts Menschliches fremd, und sich gerne das Gegenteil beweisen lassen. Denn das hatte man ja alles wirklich noch nicht gesehen, aus dieser Welt hatte uns bis dato noch niemand erzählt, und der Schauwert war zugegebenermaßen enorm. Das lag vor allem an den beiden ästhetisch eigenwilligen Antagonisten, zum einen dem titelgebenden „Tiger King“ Joseph Allen Maldonado-Passage, geborener Schreibvogel, genannt Joe Exotic, der mit einer Gruppe Misfits, die woanders schwer zu integrieren wären, eine Art Familienzoo betrieb, der immer mehr die Züge eines privaten Königreiches annahm. Auf der anderen Seite seine Widersacherin Carole Baskin, ästhetisch konsequente Katzennärrin und Wildtierretterin, die mit ihrem weitläufigen Gnadenhof für drangsalierte Großkatzen nichts lieber möchte, als der privaten Käfighaltung dieser Tiere ein Ende zu setzen.

Ein Anstrich von True-Crime-Fernsehen

Und da fangen die Probleme mit der zweiten Staffel an. Diese beiden faszinierenden Persönlichkeiten stehen nämlich nicht mehr zur Verfügung. Joe Exotic, weil er im Gefängnis sitzt, weil er beschuldigt wird, einen Auftragsmörder auf Carole Baskin gehetzt zu haben. Seine wenigen Gastauftritte beschränken sich auf kurze Statements am Gefängnistelefon, was optisch deutlich weniger hergibt als die volle Inszenierung des Tigerkönigs in seinem Reich. Und Baskin ist leider auch nicht mehr dabei, weil sie es nicht möchte und Netflix zwei Wochen vor der Ausstrahlung der zweiten Staffel gerichtlich untersagt hat, Filmmaterial von ihr zu verwenden. Verübeln mag man ihr das nicht. Gleich am Anfang der zweiten Staffel erfährt man, dass die Sympathien vieler Zuschauer sich auf die Seite des Underdogs Joe Exotic geschlagen haben. Dass das weitgehend mit misogynen Projektionen auf eine Frau zu tun hat, die mit ihrem Anliegen halt irgendwie nervt, erwähnt eine Peta-Aktivistin in einem Satz am Rande des Geschehens. Objektiv gesehen, gibt es außer den Gerüchten, Baskin habe ihren ersten Mann ermordet, wenig Grund dafür, Exotic zu feiern und Baskin zu verteufeln. Schon gar nicht dann, wenn man ansatzweise mit den Tieren mitfühlt.

In der zweiten Staffel finden wir uns nun in einer apokryph anmutenden Materialsammlung wieder, die al­les zusammenkehrt, was bis jetzt liegen geblieben ist. Und das ist ein erzählerisches, aber auch ein ethisches Pro­blem. Während die ersten Folgen davon lebten, dass es mit jeder Wendung und mit jeder Person, die auftrat, noch ein Stück aberwitziger wurde, gibt sich die zweite Staffel einen Anstrich von True-Crime-Fernsehen mit dem Anspruch, mindestens zwei Fälle genauer auszuleuchten. Zum einen die Frage, ob Joe Exotic wirklich einen Auftragsmörder gegen Baskin angeheuert hat, zum zweiten, ob Baskin wiederum ihren Ehemann ermordet hat. Achtung, Spoiler: Man weiß es nicht. Vielleicht hat Exotics Geschäftspartner, der auch irgendwie undurchsichtige Jeff Lowe, ihn nur in eine Falle laufen lassen. Und vielleicht hat Baskins Ehemann, der auch irgendwie undurchsichtige Don Lewis, sein Verschwinden nur inszeniert. Es werden eine Menge Leute vor die Kamera gezerrt, die eine Menge Beobachtungen gemacht haben und sich für den zwielichtigen Charakter sämtlicher Beteiligter verbürgen. Denn auch davon lebt True Crime: Es geht nicht so sehr um Straftaten, sondern vor allem darum, wer der größere Bösewicht ist.