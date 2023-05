Wer bei einer Landtagswahl 2,6 Prozent der Stimmen bekommt, darf am Wahlabend nicht in die Kategorie „Andere“ verbannt werden. So kann man ein kürzlich ergangenes Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin-Brandenburg interpretieren (Az.: OVG 3 B 43/21). Es bezog sich auf die letzte Landtagswahl in Brandenburg.

In den RBB-Sendungen „Brandenburg-Wahl: Die Entscheidung“, „Brandenburg aktuell“ und „rbb24“ wurde die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz (Tierschutzpartei) mit drei weiteren, jeweils deutlich unter einem Prozent liegenden Parteien unter der Rubrik „Andere“ zusammengefasst. Der RBB hatte die Darstellung mit der verfassungsrechtlich geschützten Rundfunkfreiheit und der ihm deshalb zustehenden redaktionellen Gestaltungsfreiheit begründet.

Legitimes Interesse an der Nennung des Ergebnisses

Dieser Argumentation folgte das OVG nicht. Der Anspruch der Tierschutzpartei ergebe sich aus dem in den Artikeln 21 und 3 des Grundgesetzes verbürgten Rechts der Parteien auf Gleichbehandlung. Es bestehe „ein legitimes Interesse an der Nennung des nicht unbeachtlichen Wahlergebnisses“, die Umsetzung der Forderung könne ohne großen Aufwand geleistet werden, und der Eingriff in die redaktionelle Gestaltungsfreiheit sei gering. Die Revision wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.

In früheren Zeiten wurden bei ARD und ZDF am Wahlabend gelegentlich auch Prognosen über das Abschneiden kleinerer Parteien eingeblendet. Inzwischen muss sich die dafür interessierte Öffentlichkeit auf den Websites der zuständigen Wahlleitungen informieren. Dass Gruppierungen wie Tierschutzpartei, Volt oder „Die Partei“ zwar nicht die Fünfprozenthürde überspringen, zum Teil aber recht erfolgreich sind und das Mindestquorum zur Erstattung der Wahlkampfkosten erreichen, geht an Wahlabenden oft unter.

Stattdessen verschenkt man Zeit für Interviews mit professoralen Experten, die Minuten nach Veröffentlichung der Prognose kaum mehr können als im Nebel zu stochern und Allgemeinplätze zu verbreiten. In Brandenburg hatte die Tierschutzpartei bei der Wahl 2019 aus dem Stand 2,6 Prozent der Zweitstimmen erhalten. Das entsprach knapp 33.000 Wählern.